Chạm mặt Rolls-Royce Cullinan màu độc, hơn 30 tỷ ở Sài Gòn

SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan, mẫu xe mới nhất của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc có mặt tại Sài Gòn với số lượng ít ỏi. Nhưng đặc biệt nhất là sự xuất hiện của chiếc Cullinan màu đỏ Magma độc nhất Việt Nam. Chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đỏ Magma này là chiếc thứ 4 được mang về nước và hiện đang đeo biển kiểm soát Hà Nội. Xe thuộc sở hữu của một doanh nhân trẻ tuổi tại thủ đô và được anh vận chuyển vào Sài Gòn để phục vụ mục đích cá nhân. Ngoài chiếc SUV siêu sang Cullinan, vị doanh nhân nói trên từng sở hữu chiếc coupe Rolls-Royce Wraith Black Badge hàng hiếm tại nước ta. So với thời điểm mới cập bến Việt Nam, toàn bộ ngoại thất của xe được thay đổi khá nhiều theo phong cách trầm tính hơn. Những chi tiết kim loại mạ chrome sáng bóng như lưới tản nhiệt, thanh kim loại trên hốc gió, nẹp viền cửa sổ, nẹp thân xe, tay nắm cửa, ốp cản sau và chụp ống xả được đổi sang tông màu tối bằng việc sơn đen và dán decal đen bóng. Bên cạnh đó, cụm đèn chiếu sáng phía trước và đèn hậu phía sau được dán phủ tạo hiệu ứng khói mờ. Chưa dừng lại ở đó, bộ mâm nguyên bản 22 inch trên xe đã được chủ nhân thay thế bằng bộ mâm đa chấu với thiết kế đẹp mắt của thương hiệu Mansory. Bộ mâm mới có kích thước “khủng” lên đến 24 inch, bề mặt được phay kim cương đầy ấn tượng, tuy vậy bộ mâm mới đã được dán đổi sang màu đen toàn bộ, tạo phối màu đỏ-đen cá tính cho mẫu SUV siêu sang. Ở vị trí trung tâm của bộ mâm là logo Mansory, tương tự như logo hai chữ “R” lồng vào nhau trên các mẫu xe siêu sang Rolls-Royce, khi xe di chuyển, phần logo trung tâm sẽ đứng yên tại chỗ thay vì xoay tròn như phần lớn những bộ mâm khác. Đằng sau bộ mâm là đĩa phanh có đường kính lớn cùng cùm phanh Rolls-royce sơn đen. Sở dĩ hãng xe Anh Quốc chọn cái tên Cullinan cho chiếc SUV đầu tiên của họ vì Cullinan chính là tên của viên kim cương lớn nhất thế giới từng được phát hiện, Rolls-Royce muốn ám chỉ rằng “con cưng” của mình chính là báu vật vừa có kích thước to lớn vừa có giá trị cao bậc nhất thế giới. Về tổng thể, Rolls-Royce Cullinan sở hữu kích thước thuộc hàng “khủng” khi chiều dài x chiều rộng x chiều cao của mẫu xe này lên đến 5.341 x 2.164 x 1.835 mm và có chiều dài trục cơ sở là 3.295 mm, điều này có nghĩa rằng Cullinan dài hơn 200 mm so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp – Bentley Bentayga, xe có khối lượng không tải là 2.660 kg. Phần đầu của Cullinan mang thiết kế có sự tương đồng với Phantom VIII, cả 2 cùng sở hữu lưới tản nhiệt mới với kích thước lớn hơn, bên cạnh đó chính là hệ thống chiếu sáng mới tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Khác biệt lớn nhất giữa Cullinan và Phantom VIII đến từ các hốc gió của Cullinan được mở to hơn nhằm lấy gió vào làm mát cho khối động cơ bên trong và tối ưu hóa hiệu năng vận hành cho một chiếc SUV có kích thước “khổng lồ“ như Rolls-Royce Cullinan. Hiện chưa rõ giá xe Rolls-Royce Cullinan trong bài viết, được biết, một chiếc Cullinan nhập khẩu tư nhân sẽ có giá bán hơn 30 tỉ Đồng sau khi đóng đầy đủ thuế và ra biển trắng. Trong khi đó, một chiếc Cullinan nhập khẩu chính hãng sẽ có giá bán tiêu chuẩn là 32,382 tỉ Đồng chưa bao gồm chi phí để lăn bánh và tùy chọn theo xe. Video: SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan tại Hà Nội.

SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan, mẫu xe mới nhất của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc có mặt tại Sài Gòn với số lượng ít ỏi. Nhưng đặc biệt nhất là sự xuất hiện của chiếc Cullinan màu đỏ Magma độc nhất Việt Nam. Chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đỏ Magma này là chiếc thứ 4 được mang về nước và hiện đang đeo biển kiểm soát Hà Nội. Xe thuộc sở hữu của một doanh nhân trẻ tuổi tại thủ đô và được anh vận chuyển vào Sài Gòn để phục vụ mục đích cá nhân. Ngoài chiếc SUV siêu sang Cullinan, vị doanh nhân nói trên từng sở hữu chiếc coupe Rolls-Royce Wraith Black Badge hàng hiếm tại nước ta. So với thời điểm mới cập bến Việt Nam, toàn bộ ngoại thất của xe được thay đổi khá nhiều theo phong cách trầm tính hơn. Những chi tiết kim loại mạ chrome sáng bóng như lưới tản nhiệt, thanh kim loại trên hốc gió, nẹp viền cửa sổ, nẹp thân xe, tay nắm cửa, ốp cản sau và chụp ống xả được đổi sang tông màu tối bằng việc sơn đen và dán decal đen bóng. Bên cạnh đó, cụm đèn chiếu sáng phía trước và đèn hậu phía sau được dán phủ tạo hiệu ứng khói mờ. Chưa dừng lại ở đó, bộ mâm nguyên bản 22 inch trên xe đã được chủ nhân thay thế bằng bộ mâm đa chấu với thiết kế đẹp mắt của thương hiệu Mansory. Bộ mâm mới có kích thước “khủng” lên đến 24 inch, bề mặt được phay kim cương đầy ấn tượng, tuy vậy bộ mâm mới đã được dán đổi sang màu đen toàn bộ, tạo phối màu đỏ-đen cá tính cho mẫu SUV siêu sang. Ở vị trí trung tâm của bộ mâm là logo Mansory, tương tự như logo hai chữ “R” lồng vào nhau trên các mẫu xe siêu sang Rolls-Royce, khi xe di chuyển, phần logo trung tâm sẽ đứng yên tại chỗ thay vì xoay tròn như phần lớn những bộ mâm khác. Đằng sau bộ mâm là đĩa phanh có đường kính lớn cùng cùm phanh Rolls-royce sơn đen. Sở dĩ hãng xe Anh Quốc chọn cái tên Cullinan cho chiếc SUV đầu tiên của họ vì Cullinan chính là tên của viên kim cương lớn nhất thế giới từng được phát hiện, Rolls-Royce muốn ám chỉ rằng “con cưng” của mình chính là báu vật vừa có kích thước to lớn vừa có giá trị cao bậc nhất thế giới. Về tổng thể, Rolls-Royce Cullinan sở hữu kích thước thuộc hàng “khủng” khi chiều dài x chiều rộng x chiều cao của mẫu xe này lên đến 5.341 x 2.164 x 1.835 mm và có chiều dài trục cơ sở là 3.295 mm, điều này có nghĩa rằng Cullinan dài hơn 200 mm so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp – Bentley Bentayga, xe có khối lượng không tải là 2.660 kg. Phần đầu của Cullinan mang thiết kế có sự tương đồng với Phantom VIII, cả 2 cùng sở hữu lưới tản nhiệt mới với kích thước lớn hơn, bên cạnh đó chính là hệ thống chiếu sáng mới tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Khác biệt lớn nhất giữa Cullinan và Phantom VIII đến từ các hốc gió của Cullinan được mở to hơn nhằm lấy gió vào làm mát cho khối động cơ bên trong và tối ưu hóa hiệu năng vận hành cho một chiếc SUV có kích thước “khổng lồ“ như Rolls-Royce Cullinan. Hiện chưa rõ giá xe Rolls-Royce Cullinan trong bài viết, được biết, một chiếc Cullinan nhập khẩu tư nhân sẽ có giá bán hơn 30 tỉ Đồng sau khi đóng đầy đủ thuế và ra biển trắng. Trong khi đó, một chiếc Cullinan nhập khẩu chính hãng sẽ có giá bán tiêu chuẩn là 32,382 tỉ Đồng chưa bao gồm chi phí để lăn bánh và tùy chọn theo xe. Video: SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan tại Hà Nội.