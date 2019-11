"Chạm mặt" Ferrari 488 Spider màu độc, hơn 15 tỷ tại Sài Gòn

Một điểm thú vị của cả 3 chiếc siêu xe Ferrari 488 Spider là cả 3 hiện đang được cho định cư tại khu vực miền Nam sau thời gian dài làm “dâu” tại thủ đô Hà Nội. Ngoại thất của cả 3 chiếc cũng có sự khác biệt khi chiếc đầu tiên được nhập khẩu về Việt Nam mang màu xanh Blu Corsa trong khi chiếc tiếp theo mang màu đỏ Rosso Corsa truyền thống của Ferrari và chiếc cuối cùng sở hữu gam màu trắng tinh tế Bianco Avus. Được giới thiệu đến công chúng lần đầu tại triển lãm Frankfurt Motorshow 2015, “đàn em” của chiếc 458 Spider gây ấn tượng với thiết kế tinh tế kết hợp cùng phần mui xếp chỉnh điện được sơn đồng màu với ngoại thất. Điều gây đáng tiếc nhất cho những người hâm mộ của thương hiệu “ngựa chồm” nước Ý đến từ phần nắp kính cho khoang máy phía sau trên chiếc 488 GTB đã được thay thế nhường chỗ cho cơ chế đóng/mở mui và phần nắp đậy dạng kín cho khoang máy. Tuy vậy, chi tiết này có thể được thay thế bằng phần nắp kính của một số thương hiệu độ xe trên thế giới. Phần mui xếp trên chiếc Ferrari 488 Spider tại Việt Nam này chỉ mất 14 giây cho công đoạn đóng/mở và có thể được thực hiện ngay khi xe đang di chuyển, cơ chế đóng/mở này nặng đến 50 kg khiến cho tổng trọng lượng của xe đạt mức 1.420 kg, tuy vậy thì 488 Spider vẫn nhẹ hơn 10 kg so với đàn anh 458 Spider. Một chi tiết thú vị trên Ferrari 488 Spider là tấm kính ngăn cách giữa cabin và khoang máy có thể điều chỉnh lên xuống trong trường hợp người lái muốn nghe âm thanh của khối động cơ nhưng lại không muốn mở mui xe ra. Xe sở hữu lớp sơn xanh Blu Corsa được đánh giá là đẹp mắt hơn so với hai chiếc 488 Spider còn lại kết hợp cùng bộ mâm 5 chấu kép được làm từ hợp kim ma-giê và sơn màu xám mờ mạnh mẽ. Cùm phanh Brembo được sơn màu vàng nổi bật kết hợp cùng bộ phanh đĩa carbon ceramic hiệu suất cao giúp mang lại khả năng hãm phanh ấn tượng hơn, tăng tính an toàn khi vận hành xe ở tốc độ cao. Ferrari 488 Spider có kích thước bao gồm chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 4.568 x 1.952 x 1.213 mm và chiều dài trục cơ sở là 2.650 mm. Đầu xe được trang bị hệ thống đèn LED đi cùng với đó là dải LED ban ngày kéo dài tương tự như đàn anh Ferrari 458 hay Ferrari FF, cụm đèn hậu phía sau mang thiết kế tròn tinh tế. Đuôi xe không có sự khác biệt so với phiên bản 488 GTB với cụm ống xả đối xứng và được trang bị một bộ khuếch tán gió lớn ở phía dưới gầm xe. Kết hợp với gam màu xanh Blu Corsa ở ngoại thất là khoang nội thất được bọc da màu trắng kem Crema Hide, ghế ngồi có tên Goldrake Racing. Không những vậy, toàn bộ phần nội thất của xe cũng được ốp sợi carbon với các chi tiết như bảng táp-lô phía trước, tay nắm cửa, bể điều khiển trung tâm hay lưng ghế. Đồng hồ tốc độ được bổ sung thêm tùy chọn với mặt đồng hồ màu vàng và bên phía ghế phụ có sự xuất hiện của đồng hồ hiển thị vòng tua máy và tốc độ của xe. Hệ thống giải trí trên xe không có quá nhiều điểm nội bật ngoài bộ loa hàng hiệu JBL cho âm thanh sống động.Giá xe Ferrari 488 Spider khi về Việt Nam khoảng hơn 15 tỷ đồng, nó được trang bị động cơ V8 tăng áp kép đặt giữa, có dung tích 3.9 lít với khả năng sản sinh công suất tối đa 670 mã lực tại vòng tua 8000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 760 Nm tại vòng tua 3000 vòng/phút. Toàn bộ 670 mã lực được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số Getrag 7 cấp cấp ly hợp kép được phát triển theo công nghệ F1. Video: Chi tiết siêu xe Ferrari 488 Spider mui trần.

