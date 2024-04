Video: CATL (Trung Quốc) đã giới thiệu loại pin Shenxing Plus mới.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, loại pin ôtô điện mới này sử dụng hợp chất lithium-iron phosphate (LFP), cùng cấu trúc hình tổ ong in 3D ở cực dương (anode), giúp tăng mật độ năng lượng.

CATL giới thiệu loại pin ôtô mới, sạc 10 phút đi được 600 km.

Ngoài ra, bộ pin ôtô mới này được trang bị công nghệ phân cấp dạng hạt (granular gradation) mới cho cực âm (cathode), giúp cải thiện mật độ năng lượng của viên pin và tăng tuổi thọ. Việc sử dụng công nghệ Cell To Body 3.0 cũng được cho là giúp bộ pin Shenxing Plus của CATL tăng dung lượng hữu hiệu thêm 7%.

CATL cho biết bộ pin Shenxing Plus có mật độ năng lượng 205 Wh/kg, cung cấp phạm vi hoạt động vượt qua mức 1.000 km với một lần sạc đầy. Bên cạnh đó pin cũng được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh, giúp ôtô điện đi được 600 km sau 10 phút sạc .

Sản phẩm pin mới nhất của CATL được đánh giá là một bước tiến mới trong lĩnh vực sản xuất pin xe điện.

Sản phẩm mới của CATL được đánh giá là một bước tiến mới trong lĩnh vực sản xuất pin xe điện. Shenxing Plus có mật độ năng lượng cao hơn so với pin LFP thông thường (chỉ rơi vào khoảng 90-120 Wh/kg, theo Mayfield Energy) và ngang ngửa với pin Niken-Mangan-Coban (NMC) (khoảng 130-220 Wh/kg). So với pin NMC, pin LFP thường được các hãng xe phổ thông ưa chuộng hơn vì giá thành rẻ và an toàn hơn.

Theo Car News China, CATL tuyên bố có thể hoàn thành sản xuất một bộ pin Shenxing Plus chỉ trong một giây tại nhà máy của công ty.

Hãng pin hàng đầu thế giới cũng chuẩn bị ra mắt hệ thống trạm sạc Shenxing, hợp tác cùng Huawei, Star Charging, Shudao New Energy và Cloud Fast Charging với mục tiêu thiết lập một mạng lưới sạc nhanh lớn nhất tại Trung Quốc.