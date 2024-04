Cận cảnh Kia K9 2024 hạng sang "bằng xương, bằng thịt" từ 1,1 tỷ đồng

Xe được định vị ở phân khúc cao cấp và có kích cỡ tương đương với Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series hay Audi A8L. Về thiết kế, Kia K9 2024 mới sở hữu lưới tản nhiệt được tinh chỉnh với viền mạ crôm mỏng hơn và có họa tiết nằm ngang thay vì kiểu mũi hổ đặc trưng như bản tiền nhiệm. Bên cạnh đó, xe còn được bổ sung màu ngoại thất xám Pebble Grey và tùy chọn kiểu dáng mâm mới, có kích thước 19 inch. Không gian nội thất của sedan hạng sang K9 2024 được bổ sung một vài tính năng mới hiện đại hơn. Cụ thể, hệ thống điều hòa trên xe có thêm tính năng "After Blow" đóng vai trò tương tự máy hút ẩm, giữ cho nội thất xe luôn thông thoáng và không xuất hiện mùi ẩm mốc. Sau khi tắt động cơ khoảng nửa giờ, After Blow sẽ tự động được kích hoạt trong 10 phút để làm khô các ống thông gió tránh nấm mốc phát triển. Cụm cảm biến tích hợp trong After Blow đảm bảo hệ thống không được bật khi ắc quy của ô tô sắp hết. Ngoài ra, chức năng này vẫn bị tắt khi nhiệt độ bên ngoài thấp và cả khi hệ thống điều hòa không được sử dụng trong một thời gian dài. Xe còn có một số thay đổi khác như: ghế hành khách phía trước có chức năng mát-xa, cổng USB-C và cả bình cứu hỏa. Bên cạnh đó, xe cũng được cung cấp 2 tùy chọn chọn màu nội thất mới là Nâu Martian Brown hoặc Xám Misty Gray. Được biết, mẫu xe sedan hạng sang cao cấp Kia K9 2024 thế hệ mới sẽ vẫn giữ nguyên hệ truyền động như bản cũ với máy xăng 3,8 lít V6 công suất 311 mã lực, mô-men xoắn 397 Nm. Bản cao cấp nhất sẽ được trang bị động cơ xăng 3,3 lít tăng áp V6 cho công suất 365 mã lực, mô-men xoắn cực đại 510 Nm. Cả hai cùng lắp hộp số tự động 8 cấp, tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh. Theo thông tin từ hãng, mẫu sedan hạng sang này được bán ra tại thị trường Hàn Quốc với 3 phiên bản, mức giá xe Kia K9 2024 khởi điểm là 43.800 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng) và lên tới 64.200 USD (1,6 tỷ đồng) đối với phiên bản cao cấp nhất. VideO: Xem chi tiết sedan hạng sang Kia K9 2024 mới.

