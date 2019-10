Cận cảnh xe sang Lexus RX 450h 2020 mới tại Việt Nam

Trong khuôn khổ triển lãm ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show 2019 đang diễn ra tại TP HCM, thương hiệu xe sang Lexus Nhật Bản đã cùng lúc giới thiệu 3 mẫu xe mới tới các khách hàng trong nước, bao gồm bản Concept LF-1 Limitless, mẫu SUV GX 460 và phiên bản nâng cấp của mẫu crossover ăn khách là Lexus RX 450h 2020 mới. Trong số đó, cái tên được chú ý hơn cả bên cạnh "ngôi sao gian hàng" LF-1 Limitless chính là RX 450h, mẫu crossver quyền lực trong gia đình Lexus toàn cầu. Khi so sánh với phiên bản tiền nhiệm RX 450h 2020 chỉ đón nhận một số thay đổi nhỏ về thiết kế và trang bị đi kèm. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của RX 450h 2020 không đón nhận quá nhiều sự khác biệt so với trước. Để nhận ra các chi tiết thay đổi có lẽ sẽ phải "zoom in" khá kỹ. Đầu tiên, cụm đèn chiếu sáng chính dạng Full-LED trên RX mới đã được các kỹ sư Nhật Bản gọt mỏng hơn so với trước đây, cụm lưới tản nhiệt hình con suốt trứ danh đã được thay đổi chi tiết bên trong từ dạng nan ngang sang dạng tổ ong thể thao và bắt mắt hơn. Ngoài ra, chi tiết dễ dàng phân biệt nhất trên thế hệ mới chính nằm ở cụm đèn sương mù bên cản dưới. Nếu như ở phiên bản trước, đèn sương mù chỉ là dạng tinh cầu projector nhỏ thì nay đã được làm to và kéo dài như hình chiếc lá. Bên cạnh đó, hốc hút gió trước dạng dọc cũng tô điểm thêm cho nét thể thao ở phần đầu xe. Bộ lưới tản nhiệt mới của mẫu xe sang Lexus RX 450h cũng xuất hiện bên cạnh logo màu xanh đặc trưng của dòng xe hybrid. Cụm đèn chiếu sáng Full-LED nay đã được gọt mỏng hơn. Form dáng tổng thể của dòng RX vẫn được giữ nguyên so với thế hệ trước. Lexus RX 450h 2020 được trang bị bộ vành đa chấu có công năng giảm tiếng ồn với kích thước 18 inch. Không gian cabin của RX 450h 2020 không có sự thay đổi nào về thiết kế so với "người tiền nhiệm". Lexus chỉ mang tới sự nâng cấp về màn hình trung tâm dạng cảm ứng thay vì touchpad điều khiển như đời cũ lên mẫu xe này. Và tất nhiên, màn hình giải trí trung tâm của RX 450h 2020 cũng sẽ được tích hợp các công nghệ kết nối điện thoại thông minh như Apple CarPlay hay Android Auto... Ngoài một số thay đổi về thiết kế, RX 450h 2020 còn mang trong mình một số nâng cấp về trang bị như hệ thống an toàn chủ động Safety System+, hệ thống cảnh báo trước va chạm,... Ngoài ra còn có hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống điều khiển bằng giọng nói qua Apple Siri hoặc Google Assistant, hệ thống cảnh báo lệch làn và nhận diện biển báo giao thông... Về truyền động, Lexus cho biết, RX 450h 2020 sẽ vẫn sử dụng hệ dẫn động hybrid kết hợp với một động cơ V6 3.5L, 2 mô-tơ điện cho ra tổng công suất tối đa 308 mã lực như phiên bản hiện hành. Giá xe Lexus RX 450h 2020 mới tại Việt Nam hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Video: Chi tiết Lexus RX 450h 2020 bản nâng cấp mới.

