Lexus RX 350 2020 chốt từ 1,02 tỷ đồng có gì hay?

Ngoài nâng cấp thiết kế ngoại thất, hệ thống treo và trang bị an toàn, Lexus RX 350 2020 mới còn cải tiến hệ thống thông tin giải trí. Giá khởi điểm cũng vì thế tăng lên 44,15 USD (khoảng 1,02 tỷ đồng) tại thị trường Mỹ. Với mức giá này, mẫu xe sang Lexus RX 350 2020 ngang ngửa với Acura MDX 2020 tiêu chuẩn (45.395 USD), và tăng 330 USD so với model năm ngoái. Nếu chuyển từ dẫn động FWD sang AWD, giá xe sẽ tăng lên 46.575 USD. Với bản F Sport, Lexus RX 350 mới sẽ được trang bị giảm chấn thể thao hơn, và chế độ lái Sport+. Bản dùng hệ dẫn động FWD có giá 48.975 USD, AWD thêm 1.400 USD tăng lên 50.375 USD. Bản đắt nhất F Sport Performance bổ sung hệ thống treo biến thiên chủ động của LC, hốc lấy gió mát, cơ cấu lái bằng điện, và kiểm soát âm thanh chủ động. Giá khởi điểm của bản này từ 51.375 USD. Bản RX 350L ba hàng ghế từ 48.325 USD tới 49.725 USD (AWD). Từ model 2020, RX 350 đã hỗ trợ Android Auto, màn hình cảm ứng 8 inch là trang bị tiêu chuẩn, thêm tùy chọn màn hình 12,3 inch. Lexus cũng bổ sung thêm hai cổng USB, nâng tổng số lên 6 USB. Hệ thống an toàn Lexus Safety System+ 2.0 trở thành trang bị tiêu chuẩn, bổ sung thêm tính năng phát hiện người đi bộ trong đêm tối, phát hiện người đi xe đạp ban ngày. Gói an toàn này còn có tính năng trợ giúp đọc biển báo, trợ giúp theo dõi làn đường, tự động phát hiện vạch kẻ đường, cân chỉnh xe đi giữa làn khi bật kiểm soát hành trình thích ứng. Dưới nắp capô Lexus RX 350 2020 là động cơ V6 3.5L, sản sinh công suất 295 mã lực, mô-men xoắn 362 Nm. Mặc dù công suất động cơ vẫn như cũ, mẫu SUV mới hứa hẹn trải nghiệm lái êm ái hơn nhờ cải thiện hệ thống treo và giảm chấn. Bản hybrid Lexus RX 450h có giá khởi điểm đắt hơn, từ 47.775 USD. Hãng xe Nhật đã bắt đầu sản xuất Lexus RX 350 2020, dự kiến xe sẽ có mặt tại đại lý Mỹ cuối năm nay. Video: Chi tiết SUV hạng sang Lexus RX 350 2020 mới.

