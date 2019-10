Cận cảnh xe sang Audi A4 chỉ 1 tỷ đồng ở Hà Nội

Mẫu xe sang Audi A4 2015 được nhà phân phối chính hãng - Audi Việt Nam giới thiệu ra thị trường lần đầu vào năm 2015. Trên thị trường, chiếc sedan hạng sang này sẽ cạnh tranh với các đối thủ đồng hương như BMW 3-Series hay Mercedes-Benz C-Class. Audi A4 phiên bản 2015 sở hữu chiều dài tổng thể 4.726 mm, chiều rộng đạt 1.842 mm, trong khi đó chiều cao ở mức 1.427 mm. Chiều dài trục cơ sở của Audi A4 lên đến 2.820 mm khá nổi bật so với các đối thủ. Về ngoại hình, Audi A4 tại Việt Nam sở hữu thiết kế cứng cáp và khỏe khoắn hơn nhờ lưới tản nhiệt dạng thanh ngang làm từ kim loại, đèn pha sắc nét sử dụng công nghệ LED. Thân xe sở hữu thiết kế dạng khí động học mang phong cách sang trọng. Phần đuôi của xe nổi bật với cụm đèn hậu có thiết kế sắc sảo sử dụng công nghệ LED, ống xả đôi bên trái. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị bộ mâm 17 inch đa chấu có thiết kế ấn tượng. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp dải đèn LED báo rẽ. Bên trong nội thất Audi A4 2015 nổi bật với bảng đồng hồ 12,3 inch phía sau vô-lăng hiển thị đầy đủ thông tin cùng hệ thống giải trí bao gồm màn hình cảm ứng, hệ thống âm thanh cao cấp và các kết nối không dây... Ghế ngồi trên A4 thế hệ mới còn được bọc da cao cấp, hàng ghế trước chỉnh điện. Vô-lăng của xe có thiết kế ba chấu thể thao đa chức năng với đáy phẳng với các phím chức năng đa dụng. Cụm điều khiển đặt giữa hàng ghế trước có thiết kế gọn gàng. Cần số đặc trưng của Audi, phanh tay điện tử, cụm điều chỉnh màn hình giải trí... Mẫu Audi A4 phiên bản 2015 này khác biệt với các thế hệ hiện nay khi được trang bị động cơ xăng 1,8 lít TFSI mới 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Hộp số tự động 8 cấp. Là một mẫu xe sang thương hiệu đình đám của Đức, Audi A4 được trang bị khá nhiều công nghệ an toàn như kiểm soát hành trình, tự động dừng xe trước khi xảy ra va chạm, cân bằng điện tử... Đáng chú ý, nó đã vượt qua các bài kiểm tra an toàn va chạm của NCAP Châu Âu để đạt mức an toàn cao nhất 5 sao. Nếu như tính cả chi phí đăng kí và ra biển trắng Hà Nội, giá xe Audi A4 thời điểm năm 2016 khoảng 1,87 tỷ đồng. Chiếc xe đời cũ này hiện đang được chủ nhân chào bán với mức giá 1,020 tỷ đồng (chưa thương lượng). Tại thị trường Việt Nam hiện nay, giá xe Audi A4 phiên bản mới nhất được bán ra chính hãng khoảng 1,670 tỷ đồng. Trong tầm giá này, Audi A4 2019 sẽ có đối thủ chính là Mercedes-Benz C-Class và BMW 3-Series. Video: Cận cảnh xe sang Audi A4 2016 tại Việt Nam.

