Cận cảnh Volvo S90 Recharge Ultimate "ăn ít xăng" giá 2,89 tỷ đồng

Theo đó, Volvo S90 Recharge Ultimate tại Việt Nam chỉ có một phiên bản duy nhất đi cùng giá bán 2,89 tỷ đồng. Bên cạnh XC60 Recharge và XC90 Recharge, S90 Ultimate Recharge cũng chính là mẫu xe hoàn thiện dải sản phẩm plug-in hybrid của Volvo Việt Nam trước khi bước sang kỷ nguyên xe thuần điện. Volvo S90 Recharge Ultimate 2024 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.090 x 1.890 1.450 mm. Chiều dài cơ sở 3.061 mm mang đến không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi nhất phân khúc. Nhìn chung, ngoại hình của xe không khác biệt quá nhiều so với phiên bản Ultimate tiêu chuẩn. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất đó là bản Recharge có cổng sạc được đặt ở khu vực bánh xe phía trước bên lái. Ngoài ra, xe còn có bộ mâm 19 inch được thiết kế độc quyền. Khu vực cản trước giờ đây đã bị cắt bỏ đèn sương mù. Mẫu xe sedan Volvo S90 Recharge Ultimate còn được hãng bổ sung cho 3 tùy chọn màu sơn mới, gồm: Vapour Grey, Bright Dusk và Denim Blue. Về nội thất, S90 Recharge Ultimate có khoang cabin rộng rãi với hàng loạt trang bị hiện đại như: bảng đồng hồ điện tử 12,3 inch; màn hình giải trí 9,7 inch tích hợp Apple CarPlay Cần số pha lê Orrefors chế tác thủ công; 19 loa Bowers & Wilkins; màn hình HUD, điều hòa 4 vùng độc lập, hệ thống lọc không khí Clean Zone, cửa sổ trời toàn cảnh, sưởi/làm mát 4 vị trí ghế ngồi; cửa sổ trời, toàn bộ nội thất đều ốp gỗ sồi/gỗ tần bì và bọc da Fine Nappa… So với S90, nội thất Volvo S90 Ultimate Recharge sẽ hơi khác một chút ở phần yên ngựa hàng ghế trước do phía dưới là bộ pin. Cung cấp sức mạnh cho Volvo S90 Ultimate Recharge là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng 2.0L Turbocharge và động cơ điện, cho tổng công suất 462 mã lực và mô-men xoắn 709 Nm, mạnh nhất phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Geartronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), mang đến khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây, tức tương đương các mẫu xe thể thao. Xe còn được trang bị bộ pin Lithium-ion 18,8 kW mang đến tầm di chuyển thuần điện 98 km. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe chỉ 1,4 lít xăng/100 km. Về trang bị an toàn, S90 Ultimate Recharge sở hữu nhiều công nghệ nổi trội như: hệ thống an toàn chủ động, hỗ trợ lái nâng cao, cảnh báo người lái, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo di chuyển cắt ngang, cảnh báo va chạm phía sau, camera 360 độ, đèn pha thông minh... Video: Giới thiệu sedan hạng sang Volvo S90 Recharge 2024.

