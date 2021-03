Xe sang Volvo S90 Inscription chạy 4 năm, "bay" 1 tỷ ở Sài Gòn

Mẫu xe sang Volvo S90 Inscription từng ra mắt lần tại triển lãm ôtô quốc tế Detroit 2016. Chỉ trong một thời gian ngắn, hãng xe Thụy Điển đã khai trương đại lý của mình tại thị trường Việt. Trong đó, S90 là mẫu xe sedan duy nhất mà Volvo phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam tại thời điểm đó với 2 phiên bản là Momentum và Inscription. Trên thị trường ôtô cũ, có khá ít những chiếc Volvo nhập khẩu được chủ nhân rao bán do mức giá của xe cao và người dùng chủ yếu là những khách hàng ít thay đổi do thích sử dụng thương hiệu ôtô Thụy Điển. Mới đây, bất ngờ có một chủ nhân tại Hà Nội chào bán chiếc xe Volvo S90 T5 Inscription đời 2017 (sản xuất 2016) sau hơn 4 năm sử dụng. Về ngoại hình, chiếc xe Volvo S90 Inscription đời cũ này vẫn còn khá mới, nhưng đã lăn bánh được khoảng hơn 60.000 km. Xe sử dụng phong cách thiết kế mới nhất của Volvo, S90 mang "bộ mặt" đặc trưng tương tự chiếc XC90 trước đó với cặp đèn pha có các dải LED hình chữ T, lưới tản nhiệt nan dọc sang trọng và cản trước đơn giản. Từ hai bên thân xe, S90 sở hữu kiểu dáng thuôn mượt, đơn giản mang đậm phong cách Bắc Âu. Phần đuôi của xe có thiết kế gọn gàng nhưng sang trọng và hiện đại với cụm đèn hậu hình chữ C. Xe được trang bị bộ vành 10 cánh 19 inch, càng làm tăng sự sang trọng và thanh lịch cho chiếc xe. Chiếc sedan hạng sang Volvo S90 T5 Inscription sử dụng chung khung gầm bệ SPA hiện đại với đàn anh Volvo XC90, giúp giảm trọng lượng bản thân và tăng khả năng bảo vệ người lái. Xe sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.963 x 1.879 x 1.443 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 2.941 (mm). Bên trong nội thất xe Volvo S90 T5 Inscription sản xuất năm 2016 mang đậm tính truyền thống nhưng vẫn rất hiện đại với màn hình cảm ứng lớn nằm chiếm hết diện tích của bảng điều khiển trung tâm, đóng vai trò là hệ thống thông tin giải trí đồng thời là cụm nút điều khiển. Không chỉ sử dụng các vật liệu cao cấp như da và gỗ tự nhiên, nội thất của S90 còn gây ấn tượng bởi sự cầu kỳ tới từng tiểu tiết. Thương hiệu xe ôtô Volvo nổi tiếng với các công nghệ an toàn đỉnh cao và S90 cũng không phải là ngoại lệ. Chiếc sedan hạng trung cao cấp này được trang bị hệ thống lái bán tự động Pilot Assist, IntelliSafe Assist, hệ thống cảnh báo khoảng cách với xe phía trước, tự động giữ ga có khả năng điều chỉnh tốc độ, hệ thống phanh tự động... Phiên bản S90 được nhập khẩu về Việt Nam này là bản tầm trung T5 Inscription, được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp công suất tối đa 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 349 Nm. Dưới phiên bản này còn có bản T5 Momentum, trong khi chiếc S90 cao cấp nhất hiện nay là T6 AWD Momentum. Volvo S90 Inscription sử dụng chung động cơ 2.0l 4 xi-lanh, tuy nhiên bản Momentum được trang bị cả tăng áp lẫn siêu nạp để cho công suất lên tới 316 mã lực. Với động cơ dung tích nhỏ, chiếc xe sẽ được lợi về thuế TTĐB. Phiên bản T5 Inscription này được trang bị hộp số tự động 8 cấp kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Việt Nam, thời điểm mới về nước giá xe Volvo S90 2017 có mức bán ra khoảng 2,7 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết này hiện đang được chủ nhân chào bán chỉ 1,7 tỷ đồng - khá cao so với mặt bằng chung hiện nay. Trong phân khúc sedan hạng trung sang trọng, nó được xe là đối thủ của Mercedes E-Class hay BMW 5 Series. Video: Volvo S90 nhập khẩu Malaysia khác gì Volvo S90 Thụy Điển.

