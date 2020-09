Cận cảnh Vespa Racing Sixties mới từ 95 triệu tại Việt Nam

Công ty Piaggio Việt Nam vừa cho ra mắt bộ đôi phiên bản đặc biệt của mẫu xe ga Vespa Sprint & GTS 2020 mới mang tên “Racing Sixties”, kế thừa phong cách thể thao mạnh mẽ của Vespa, với cảm hứng thiết kế đậm chất cổ điển và cá tính đến từ những chiếc xe đua huyền thoại thập niên 60. Bộ đôi phiên bản đặc biệt Vespa Sprint & GTS Racing Sixties mới gồm các lựa chọn về động cơ mạnh mẽ: Sprint 150cc, GTS 150cc và GTS HPE 300cc với hai phiên bản màu sắc: phiên bản màu Xanh lục cổ điển – màu sơn đặc biệt chỉ có ở phiên bản này - kết hợp tem thể thao vàng thanh lịch, và phiên bản màu Trắng hiện đại kết hợp tem thể thao màu đỏ năng động và trẻ trung. Cảm hứng của mẫu xe ga Vespa Racing Sixties đến từ những vòng đua huyền thoại của các tay đua lịch lãm trong thập niên 60, một kỷ nguyên của động cơ và tốc độ, nơi những trường đua đã trở thành đấu trường để các quý ông thể hiện cá tính. Xuyên suốt thập kỷ này, các tay đua được truyền cảm hứng bởi tinh thần tự chủ và tự do thể hiện cá tính, sự quyết tâm cao độ thể hiện trong việc lựa chọn đồng đội thi đấu, lựa chọn các chặng đua thử thách để thể hiện bản lĩnh. Thiết kế của chiếc xe đua, đặc biệt là màu sắc, họa tiết trang trí và chất liệu, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Màu sắc và họa tiết góp phần thể hiện niềm tự hào về quốc gia dân tộc, các họa tiết và bảng phối màu thể hiện cá tính riêng và dễ nhận biết, kèm theo hình ảnh của các thương hiệu đã đồng hành cùng các đội đua trên hành trình chinh phục vinh quang. Phong cách của Vespa “Racing Sixties” được truyền cảm hứng từ những chiến thắng lẫy lừng của những huyền thoại thể thao, hoài niệm về những đường đua huyền thoại như đường đua Monaco hoặc Giải đua Monza Grand Prix, hoặc các giải vô địch lịch sử như Giải đua Targa Florio huyền thoại. Tuy vậy, tính hoài cổ cũng được tiết chế để tôn vinh tinh thần đương đại theo cách rất riêng của Vespa. Phiên bản đặc biệt Vespa “Racing Sixties” kết hợp hài hòa phong cách cổ điển với tinh thần thể thao hiện đại mạnh mẽ, kĩ thuật chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc ứng dụng màu sắc, chất liệu và thiết kế cao cấp, độc đáo đậm chất Ý, tổng thể tạo nên diện mạo tinh tế đầy táo bạo. Nguồn cảm hứng xe đua kỷ nguyên 1960s của Vespa Racing Sixties còn được tôn vinh qua sự kết hợp tài tình của các sắc màu tương phản như xanh lục và vàng, trắng và đỏ. Màu xanh lục là sắc màu gắn với nhiều mẫu xe Vespa thể thao trong lịch sử, tiêu biểu nhất là chiếc Vespa Montlhéry ra đời năm 1950 đã lập kỷ lục thế giới về tốc độ. Càng đặc biệt hơn, đây là màu sắc gắn liền với những mẫu xe thể thao huyền thoại đã làm nên lịch sử tại các đường đua danh giá ở Châu Âu thập niên 60. Điểm nhấn nổi bật về phong cách chính là những chi tiết sơn màu đen tỉ mỉ như bộ kính chiếu hậu, gác chân cho người ngồi sau, ốp viền đèn trước và sau, ốp ống xả, bộ ngàm phanh, tay nắm sau, viền khung xe cũng như ốp mào xe trên tấm chắn bùn phía trước của Vespa GTS Super “Racing Sixties”. Cà vạt sơn màu vàng hoặc đỏ, đồng điệu với tem thể thao, nhấn nhá hốc còi sơn đen độc đáo hoàn thiện phong cách “Racing Sixties” đầy ấn tượng. Thay thế cho bộ vành bánh xe màu crôm cổ điển đặc trưng, Vespa GTS Super và Vespa Sprint “Racing Sixties” trang bị vành bánh xe sơn vàng nổi bật. Sự độc đáo và đẳng cấp của mẫu xe tay ga phân khúc cao cấp bậc nhất được khẳng định nhờ yên xe mới êm ái với chất liệu cao cấp, được phủ lớp PVC để bảo vệ trước ảnh hưởng của thời tiết và môi trường, thiết kế yên được hoàn thiện với đường chỉ nổi được chế tác tỉ mỉ, lấy cảm hứng từ phong cách những chiếc xe thể thao những năm 1960. Vespa Sprint Racing Sixties 150cc đặc biệt mạnh mẽ với lựa chọn động cơ duy nhất là thế hệ động cơ iGet 150cc mới: xy lanh đơn, làm mát bằng gió, động cơ 4 thì 3 van phun xăng điện tử. Công suất và mô men xoắn cực đại đạt 9.5 kW tại 7,750 vòng/phút và 12.8 Nm tại 6,500 vòng/phút. Những thông số ấn tượng này khẳng định khả năng gia tốc và vận hành mạnh mẽ của Vespa Sprint 150cc nói chung và Sprint Racing Sixties nói riêng. Vespa GTS Super Racing Sixties 150cc được trang bị khối động cơ tối tân trong “gia đình” iGet: Động cơ xi lanh đơn 4 thì 4 van, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch. Xe cũng được trang bị hệ thống dừng tạm thời Start & Stop với cơ chế Tự động ngắt & khởi động động cơ. Đây là thế hệ động cơ tiên tiến của Piaggio, đạt chất lượng vượt trội, độ tin cậy và thân thiện môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện sử dụng và môi trường của Việt Nam. Vespa GTS Super Racing Sixties 300 HPE được trang bị động cơ tối tân 300 HPE (High-Performance- Engine: Động cơ hiệu suất cao) là thành quả của nghiên cứu công nghệ động cơ mới nhất của Tập đoàn Piaggio, tập trung vào hiệu quả về công suất, giảm tiêu thụ nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Động cơ động cơ 300 HPE sở hữu công suất mạnh mẽ hơn, tăng 12% so với thế hệ động cơ Quasar cũ, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đáng kể và giảm tiếng ồn. Ngoài sức mạnh mới và thiết kế đậm chất Ý, Vespa Racing Sixties cũng được trang bị những tính năng xứng tầm đẳng cấp như phanh ABS, cụm đèn LED tối tân, cổng sạc USB tiện lợi và khóa từ chống trộm an toàn. Giá xe Vespa Vespa Racing Sixties cụ thể như sau; Sprint Racing Sixties bán ra 94,9 triệu đồng, GTS Racing Sixties có giá bán lần lượt cho 2 phiên bản 150cc và 300cc là 120 triệu đồng và 135 triệu đồng. Video: Giới thiệu Vespa Sprint & GTS “Racing Sixties” mới.

