Cận cảnh Toyota Vios 2023 cao cấp chỉ 446 triệu đồng tại Thái Lan

Toyota đã chính thức giới thiệu mẫu xe Yaris Activ 2023 thế hệ mới (Toyota Vios tại Việt Nam) ở thị trường Thái Lan. Đây chính là Toyota Vios 2023 mới sẽ bán ở Việt Nam trong thời gian tới. Như thông tin đã đưa, Toyota Vios 2023 ở thị trường Thái Lan được chia thành 4 phiên bản, bao gồm Sport, Smart, Premium và Premium Luxury. Trong đó, bản Toyota Vios Premium Luxury cao cấp nhất có giá khởi điểm 689.000 Baht (khoảng 446 triệu đồng). Bỏ ra số tiền này, khác hàng Thái Lan sẽ nhận về mẫu sedan hạng B được trang bị tương đối đầy đủ, cả về tiện nghi lẫn an toàn. Sau đây, xin mời các bạn ngắm kỹ thiết kế của Toyota Vios 2023 bản cao cấp nhất mới ra mắt thị trường Thái Lan. Tương tự 3 phiên bản còn lại, Toyota Vios 2023 bản Premium Luxury cũng sở hữu chiều dài 4.425 mm, chiều rộng 1.740 mm, chiều cao 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. So với thế hệ cũ, xe ngắn hơn 17 mm, rộng hơn 10 mm, cao hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Không chỉ tăng kích thước, Toyota Vios 2023 còn "lột xác" về thiết kế ngoại thất. Ở bản Premium Luxury, xe được trang bị cụm đèn pha LED toàn phần với tính năng tự động bật/tắt và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Cụm đèn pha này có thiết kế khá giống với đàn anh Toyota Camry.

Ngoài ra, xe còn được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, sơn màu đen bóng và 2 khe gió nằm dọc ở góc cản trước. Thiết kế lưới tản nhiệt này cũng gợi liên tưởng đến các mẫu xe Toyota đời mới như Camry, Corolla Altis hay Avanza Premio.



Bên sườn, Toyota Vios 2023 bản cao cấp nhất được trang bị bộ vành hợp kim 16 inch với thiết kế 7 chấu và sơn 2 màu thể thao, đi với lốp 195/60 R16. Tay nắm cửa...và anten vây cá trên nóc đều được sơn cùng màu với thân xe. Tương tự đèn pha, đèn hậu của Toyota Vios Premium Luxury 2023 cũng là dùng bóng LED toàn phần. Bước vào bên trong, mẫu xe sedan Toyota Vios Premium Luxury 2023, người lái sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng với 3 phiên bản còn lại. Theo đó, phiên bản cao cấp nhất được trang bị nội thất bọc da màu đỏ phối đen tương phản nổi bật. Ngoài ra, xe còn có tay nắm cửa bên trong màu bạc, tạo cảm giác cao cấp. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng bọc da màu đen với những chi tiết trang trí màu bạc và tích hợp phím chức năng. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT 7 inch. Hệ thống thông tin giải trí của Toyota Vios 2023 bản Premium Luxury dùng màn hình cảm ứng 9 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này bị đánh giá là có thiết kế giống xe Honda đời mới như Civic hay CR-V. Màn hình hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto.

Điểm nhấn tiếp theo của bản cao cấp nhất là hệ thống điều hòa tự động với lọc không khí PM2.5...và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Thêm vào đó là hệ thống đèn viền ở táp-lô và tappi cửa trước với 64 màu... hay 6 loa Pioneer. Ngăn đựng cốc xuất hiện ở nhiều nơi trong nội thất như trên mặt táp-lô...Dưới cửa gió điều hòa hay trên tappi cửa.



Chưa hết, Toyota Vios 2023 bản Premium Luxury cao cấp này còn "đáng đồng tiền" nhờ hệ thống an toàn cải tiến vượt bậc so với thế hệ cũ. Ngoài 6 túi khí, bản cao cấp còn có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm tích hợp phanh tự động, cảnh báo lệch làn đường, đi kèm tự động đánh lái, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ. Hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời cũng là những trang bị an toàn có trên bản cao cấp nhất. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Toyota Vios 2023 bản Premium Luxury là động cơ xăng Dual VVT-iE 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 110 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. So với thế hệ cũ, động cơ chỉ mạnh hơn 2 mã lực và 1 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i sang số tuần tự và hệ dẫn động cầu trước như cũ. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 23,3 km/lít (khoảng 4,29 lít/100 km). Khi mua Toyota Vios 2023 bản Premium Luxury, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn ngoại thất như cam Orange Spicy Scarlet (mới), xám Urban Metal Gray (mới), bạc Silver Metal Stream Metallic, đen Attitude Black Mica, đỏ Red Mica Metallic và trắng Platinum White Pearl. Video: Toyota Vios 2023 đẹp, tiện nghi nhưng khung Daihatsu.

