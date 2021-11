Cận cảnh Toyota Land Cruiser Prado 2022 giá 2,5 tỷ tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser Prado 2022 mới ra mắt tại Việt Nam nhận được nhiều nâng cấp tập trung vào thiết kế ngoại thất, các trang bị tiện nghi, an toàn và hỗ trợ lái. So với thế hệ trước đó, Land Cruiser Prado 2022 có giá bán tăng gần 200 triệu đồng. Tương tự phiên bản trước đó, mẫu xe SUV Land Cruiser Prado 2022 được phân phối duy nhất phiên bản “VX” nhập Nhật với mức giá 2,548 tỷ đồng. So với phiên bản cũ có giá bán 2,379 tỷ đồng, giá bán của Land Cruiser tăng gần 170 triệu đồng. Ngoài ra, nếu người mua lựa chọn màu sơn trắng (trắng ngọc trai), giá bán sẽ tăng thêm 11 triệu đồng. Ở phiên bản nâng cấp mới, ngoại thất Land Cruiser Prado vẫn duy trì tổng thể thiết kế. Điểm khác biệt so với đời trước đó là bộ mâm 19 inch thiết kế mới, bên canh bổ sung thêm thanh gá nóc mới. Trong khi đó, nội thất Toyota Land Cruiser Prado 2022 được nâng cấp khá nhiều, bao gồm trang bị khởi động nút bấm (Start/Stop), chìa khóa thông minh thay cho chìa khóa cơ ở đời cũ. Hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp bao gồm màn hình giải trí trung tâm thiết kế mới, dàn âm thanh sử dụng 14 loa JBL cao cấp. Xe đi kèm với hệ thống điều hoà tự động 3 vùng độc lập. Ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và ghế phụ chỉnh 4 hướng. Xe cũng được bổ sung thêm đèn chào mừng và hơn nữa. Toyota Land Cruiser Prado 2022 còn trở nên an toàn hơn khi được nâng cấp gói an toàn và hỗ trợ lái Toyota Safety Sense bao gồm: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo chệch làn đường (LDA), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Đèn chiếu xa tự động (AHB). Bên cạnh các trang bị khác như Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, Cảnh báo áp suất lốp (TPMS). Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), Camera 360 độ và hơn nữa. Không có thay đổi về động cơ và hệ truyền động, ta Land Cruiser Prado 2022 vẫn duy trì sử dụng động cơ Xăng, dung tích 2.7L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 161 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 3.900 vòng/phút. Sức mạnh truyền xuống bốn bánh (4WD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT) So với phiên bản trước đó, giá bán của Toyota Land Cruiser Prado 2022 có tăng đáng kể, đổi lại mẫu xe này nhận được nhiều nâng cấp, đáng giá nhất là gói hỗ trợ lái và các trang bị tiện nghi. Chính vì thế, Land Cruiser Prado 2022 trở nên hấp dẫn hơn trước. Nhờ những nâng cấp mới, dòng xe SUV này có thể thu hút được tệp khách hàng ở độ tuổi trung niên có điều kiện kinh tế khá giả, mua xe theo kiểu “ăn chắc mặc bền”. Tại Việt Nam, từ trước đến nay, Toyota Land Cruiser Prado được nhiều khách hàng Việt yêu thích bởi thiết kế nam tính, bền dáng, động cơ bền bỉ và khá giữ giá trên thị trường. Mặc dù giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2022 ngang tầm với các "đối thủ" như Ford Explorer hay Volkswagen Teramont trên thị trường. Tuy nhiên, xét về khả năng vận hành đi đường xấu, khả năng off-road và độ bền bỉ, dòng xe Land Cruiser Prado vẫn được đánh giá cao hơn. Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2022 thế hệ mới.

