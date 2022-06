Cận cảnh Suzuki Ertiga Sport 2022 tiết kiệm xăng chỉ từ 447 triệu đồng

Mới đây, hãng Suzuki không chỉ giới thiệu Ertiga Hybrid mà còn vén màn cả Ertiga Sport phiên bản mới ở thị trường Indonesia. Tương tự Ertiga Hybrid, Suzuki Ertiga Sport 2022 mới ở thị trường Đông Nam Á này cũng được trang bị hệ truyền động mild hybrid mới. Theo đó, "trái tim" của mẫu xe MPV Suzuki Ertiga Sport 2022 là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ này kết hợp với cụm pin lithium-ion và máy phát điện tích hợp bộ đề (ISG). Cụm pin nằm dưới ghế có thể sạc tự động khi xe giảm tốc thông qua phanh tái sinh năng lượng. Khi mua Suzuki Ertiga Sport 2022, khách hàng Indonesia có thể chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Đáng tiếc là hãng Suzuki chưa công bố lượng xăng tiêu thụ của mẫu xe MPV này. Tuy nhiên, xe chắc chắn sẽ tiết kiệm xăng hơn phiên bản cũ. Đúng như tên gọi, Suzuki Ertiga Sport 2022 sở hữu thiết kế thể thao hơn so với Ertiga Hybrid. Cụ thể, xe được trang bị lưới tản nhiệt sơn màu đen thay vì mạ crôm như Suzuki Ertiga Hybrid 2022. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm với mắt lưới hình mắt cáo và cánh lướt gió trước hầm hố hơn. Ngoài ra, xe còn có thêm dải đèn LED hình boomerang ở hốc đèn sương mù trước. Ở bên sườn, mẫu MPV này được bổ sung ốp hông và bộ vành hợp kim 5 chấu kép, sơn 2 màu thể thao mới, thay cho loại 7 chấu cũ. Đây chính là bộ vành mới cũng được dùng cho Suzuki Ertiga 2022 ở thị trường Ấn Độ. Phía sau mẫu xe này là cản sau ấn tượng hơn Suzuki Ertiga Hybrid 2022, tích hợp bộ khuếch tán gió. Cuối cùng là nẹp mạ crôm mới nằm sát kính sau. Cũng giống như ngoại thất, nội thất của Suzuki Ertiga Sport 2022 được thiết kế theo phong cách thể thao hơn nhờ chỉ khâu màu đỏ tương phản trên ghế và vô lăng. Ngoài ra, mẫu xe này còn có những chi tiết giả sợi carbon trên mặt táp-lô và mặt cửa. Trong khi đó, những trang bị còn lại của Suzuki Ertiga Sport 2022 không có gì khác biệt so với Ertiga Hybrid, bao gồm vô lăng vát đáy thể thao, màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí 8 inch. Bảng đồng hồ của xe được nâng cấp nhẹ để hiển thị thông tin về hệ truyền động mild hybrid mới của Suzuki Ertiga Sport 2022. Cuối cùng, Ertiga Sport 2022 mới sẽ có thêm hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control mới. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn khác như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đèn pha tự động với tính năng đèn chờ dẫn đường. Tại thị trường Indonesia, mãu xe MPV 7 chỗ giá rẻ này sẽ được chia thành 2 bản trang bị là MT và AT. Giá xe Suzuki Ertiga Sport 2022 dao động từ 281,3 - 292,3 triệu Rupiah (khoảng 447 - 465 triệu đồng). Video: Chi tiết xe MPV Suzuki Ertiga Sport 2022 thế hệ mới.

