Suzuki Ertiga Sport FF 2022 - MPV thể thao, chỉ từ 410 triệu đồng

Đúng như thông tin từ trước đó, trong triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2021, hãng Suzuki đã chính thức vén màn phiên bản mới của dòng MPV 7 chỗ Ertiga. Phiên bản đặc biệt này được gọi bằng cái tên đầy đủ là Suzuki Ertiga Sport Finest Form 2022 (FF). Đúng như tên gọi, mẫu xe này vốn được phát triển dựa trên Suzuki Ertiga Sport cũ. So với bản thường, mẫu xe MPV Suzuki Ertiga Sport FF 2022 có khá nhiều điểm khác biệt trong thiết kế như sơn ngoại thất phối 2 màu thời thượng hơn. Trong khi đó, cánh lướt gió trước, bên sườn và phía sau khiến Suzuki Ertiga Sport FF 2022 trông thể thao, hầm hố hơn. Tiếp đến là lưới tản nhiệt mới, không mạ crôm như bản thường mà sơn màu đen bóng. Ngay cả hốc gió trung tâm của xe cũng được thay đổi, đi kèm mắt lưới hình tổ ong. Đặc biệt, xe còn có đèn LED mới ở hốc đèn sương mù trước. Ở bên sườn, Suzuki Ertiga Sport FF 2022 được trang bị các cột sơn màu đen, tạo hiệu ứng "nóc lơ lửng". Bên cánh đó là ốp gương ngoại thất màu đen với đường kẻ đỏ và đề-can màu đen mới trên cửa theo phong cách xe đua. Đáng tiếc là xe vẫn dùng vành có đường kính chỉ 15 inch. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cánh gió mui cỡ lớn và dải đèn màu đỏ mới, nối giữa 2 cụm đèn hậu. Cản sau của xe đã được thay đổi thiết kế theo phong cách thể thao hơn và đi kèm bộ khuếch tán gió màu đen. Bên trong Suzuki Ertiga Sport FF 2022 là không gian nội thất bọc da màu đen với những chi tiết ốp gỗ bóng màu nâu trên mặt táp-lô, vô lăng và hai bên cửa. Trong khi đó, ghế có thêm chỉ khâu màu đỏ trông thể thao hơn. Chưa hết, Suzuki Ertiga Sport FF 2022 còn được trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số mới, có thể hiển thị hình ảnh ở cả trước lẫn sau xe. Bên cạnh đó, gương còn có thể cho người lái thấy những gì đang diễn ra phía sau xe mà không bị hành khách ngồi trên 2 hàng ghế sau chắn tầm nhìn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Ertiga Sport FF 2022 vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L như bản thường. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động. Ertiga Sport FF 2022 có chiều cao gầm 180 mm, so với những đối thủ như Honda BR-V và Mitsubishi Xpander 2022 vốn có chiều cao gầm 220 mm, mẫu MPV này vẫn bị yếu thế. Tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này có 2 bản trang bị là MT và AT. Giá xe Suzuki Ertiga bản Sport FF mới dao động từ 258 - 268 triệu Rupiah (khoảng 410 - 426 triệu đồng). Hãng Suzuki dự định chỉ sản xuất đúng 125 chiếc Ertiga Sport FF 2022 cho thị trường Indonesia. Video: Giới thiệu Suzuki Ertiga Sport Finest Form 2022 tại Indonesia.

