Cận cảnh Nissan March 2010 giá rẻ, chỉ 240 triệu đồng ở Hà Nội

Giá bán một chiếc Nissan March đời 2010 như đề cập trong bài viết trên thị trường Việt Nam rơi vào khoảng trên 240 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với một chiếc Toyota Yaris cùng đời rao bán. Chiếc xe này phù hợp với người thích sự phá cách, không muốn “đụng hàng”, vì số lượng xe tại Việt Nam đếm trên đầu ngón tay Nissan March xếp cùng phân khúc với Toyota Yaris, Mazda2 hay Honda Jazz. Tuy nhiên, so với các đối thủ kể trên, Nissan March ít phổ biến nhất tại Việt Nam. Nissan March có cấu trúc mang đậm phong cách châu Âu với những đường nét bo tròn, gọn và chắc chắn, được khá nhiều người Nhật yêu thích, phổ biến không kém xe Toyota Yaris. Chiếc Nissan March 2010 tại Việt Nam này có kích thước tổng thể dài 3.780 mm, rộng 1.665 mm và cao 1.530 mm, chiều dài cơ sở 2.450 mm. Trong khi đó, Toyota Yaris cùng đời có chiều dài 3.785 mm, rộng 1.695 mm và cao 1.520 mm, chiều dài cơ sở của Toyota Yaris chỉ nhỉnh hơn Nissan March 10 mm. Giống như mẫu xe anh em Sunny, Nissan March có hình dáng tròn trịa từ ngoài vào trong, từ cửa gió điều hòa, bảng điều khiển trung tâm, vô lăng tới tay nắm cần số. Bù lại, không gian của xe rộng rãi và thoải mái cho tài xế có chiều cao 1,8 m. Động cơ trang bị trên Nissan March là loại 1,2 lít I4 (4 xi-lanh thẳng hàng) có công suất 76 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 104 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ nhỏ kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT trên Nissan March khá tương đồng với cấu hình xe đô thị cỡ A ngày nay như Mitsubishi Mirage hay Suzuki Swift. Sinh ra để đi phố nên Nissan March có bán kính vòng quay chỉ 4,3 m, trong khi của Toyota Yaris là 4,7 m. Điều này giúp chiếc xe này phù hợp với nữ tài xế dễ dàng di chuyển trong phố thị.Trang bị an toàn trên Nissan March đời 2010 có 2 túi khí ở hàng ghế trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, khóa cửa tự động. Giá xe Nissan March cũ hiện khá thấp, dao động quanh mức 240 – 300 triệu đồng cho các phiên bản 2010 – 2011, xe còn “chất” có giá bán cao hơn. Nhưng nếu so với mức giá xe mới 32.500 USD ở thời điểm năm 2010 thì có thể xem chiếc xe này là món hời với những người thích xe đô thị. Video: Xem chi tiết mẫu xe cỡ nhỏ Nissan March.

