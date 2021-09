Cận cảnh Mitsubishi Xpander đặc biệt, hơn 600 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander 2021 bản đặc biệt vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Xe được bổ sung các tính năng an toàn và tiện ích thiết thực hơn cho gia đình cùng ngoại hình thể thao, bắt mắt... Sau ba năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Mitsubishi Xpander giá rẻ đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khách hàng về một mẫu MPV đáp ứng được thị hiếu số đông. Mitsubishi Xpander bản đặc biệt mới sở hữu ngoại thất hiện đại nhờ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ 2, nội thất rộng rãi với bảy chỗ ngồi phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình, trang bị tiện ích tối ưu trải nghiệm người dùng. Sở hữu khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội cùng giá bán dễ tiếp cận với đa số khách hàng, Mitsubishi Xpander tại Việt Nam đã nhanh chóng trở thành mẫu xe được ưa chuộng rộng khắp và liên tục dẫn đầu về doanh số trong phân khúc MPV. Tính đến thời điểm hiện tại, 50.000 xe Xpander đã được giao tới tay khách hàng. Theo MMV - mẫu Xpander phiên bản đặc biệt này với những nâng cấp thiết thực, hướng tới một mẫu MPV an toàn, tiện nghi và lý tưởng dành cho gia đình. Mẫu xe này cũng là phiên bản kỷ niệm, đánh dấu cột mốc doanh số 50.000 xe sau ba năm ra mắt thị trường Việt. Về trang bị, Xpander phiên bản đặc biệt sở hữu thêm hai tính năng an toàn là camera toàn cảnh 360 độ và hệ thống cảm biến lùi giúp tài xế mở rộng tầm nhìn, tăng khả năng phát hiện chướng ngại vật, giảm thiểu điểm mù và nguy cơ va chạm khi lùi xe. Màn hình giải trí cảm ứng của phiên bản đặc biệt được nâng cấp từ 7-inch lên 10-inch. Màn hình này có khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB để tăng tính trải nghiệm của người lái trên mỗi hành trình. Bên cạnh đó, khách hàng khi mua Xpander phiên bản đặc biệt sẽ được lựa chọn một trong năm bộ tem ngoại thất thể thao giúp làm tăng sự năng động, cá tính cho xe. Đặc biệt, một tem kỷ niệm 50.000 thành viên của cộng đồng Xpander sẽ được dành tặng đến các khách hàng đã mua xe trước đây khi đến bảo dưỡng tại nhà phân phối sau giai đoạn giãn cách xã hội. Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt được lắp ráp tại Việt Nam, không những sở hữu những nâng cấp thiết thực, tiện dụng và phong cách, mang lại cho gia đình những hành trình trọn vẹn hơn... Mức giá xe Mitsubishi Xpander 2021 phiên bản đặc biệt được niêm yết chính hãng là 630 triệu đồng. Khách hàng có thể đặt trước xe từ ngày 6/9 – 30/9/2021 và nhận xe ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Khách hàng mua xe trong tháng 9/2021 sẽ được nhận thêm gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng (Gói bảo hiểm vật chất không được áp dụng cho phiên bản Xpander MT). Video: Mitsubishi Xpander 7 chỗ giá rẻ phù hợp với những ai?

Mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander 2021 bản đặc biệt vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Xe được bổ sung các tính năng an toàn và tiện ích thiết thực hơn cho gia đình cùng ngoại hình thể thao, bắt mắt... Sau ba năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Mitsubishi Xpander giá rẻ đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khách hàng về một mẫu MPV đáp ứng được thị hiếu số đông. Mitsubishi Xpander bản đặc biệt mới sở hữu ngoại thất hiện đại nhờ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ 2, nội thất rộng rãi với bảy chỗ ngồi phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình, trang bị tiện ích tối ưu trải nghiệm người dùng. Sở hữu khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội cùng giá bán dễ tiếp cận với đa số khách hàng, Mitsubishi Xpander tại Việt Nam đã nhanh chóng trở thành mẫu xe được ưa chuộng rộng khắp và liên tục dẫn đầu về doanh số trong phân khúc MPV. Tính đến thời điểm hiện tại, 50.000 xe Xpander đã được giao tới tay khách hàng. Theo MMV - mẫu Xpander phiên bản đặc biệt này với những nâng cấp thiết thực, hướng tới một mẫu MPV an toàn, tiện nghi và lý tưởng dành cho gia đình. Mẫu xe này cũng là phiên bản kỷ niệm, đánh dấu cột mốc doanh số 50.000 xe sau ba năm ra mắt thị trường Việt. Về trang bị, Xpander phiên bản đặc biệt sở hữu thêm hai tính năng an toàn là camera toàn cảnh 360 độ và hệ thống cảm biến lùi giúp tài xế mở rộng tầm nhìn, tăng khả năng phát hiện chướng ngại vật, giảm thiểu điểm mù và nguy cơ va chạm khi lùi xe. Màn hình giải trí cảm ứng của phiên bản đặc biệt được nâng cấp từ 7-inch lên 10-inch. Màn hình này có khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB để tăng tính trải nghiệm của người lái trên mỗi hành trình. Bên cạnh đó, khách hàng khi mua Xpander phiên bản đặc biệt sẽ được lựa chọn một trong năm bộ tem ngoại thất thể thao giúp làm tăng sự năng động, cá tính cho xe. Đặc biệt, một tem kỷ niệm 50.000 thành viên của cộng đồng Xpander sẽ được dành tặng đến các khách hàng đã mua xe trước đây khi đến bảo dưỡng tại nhà phân phối sau giai đoạn giãn cách xã hội. Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt được lắp ráp tại Việt Nam, không những sở hữu những nâng cấp thiết thực, tiện dụng và phong cách, mang lại cho gia đình những hành trình trọn vẹn hơn... Mức giá xe Mitsubishi Xpander 2021 phiên bản đặc biệt được niêm yết chính hãng là 630 triệu đồng. Khách hàng có thể đặt trước xe từ ngày 6/9 – 30/9/2021 và nhận xe ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Khách hàng mua xe trong tháng 9/2021 sẽ được nhận thêm gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng (Gói bảo hiểm vật chất không được áp dụng cho phiên bản Xpander MT). Video: Mitsubishi Xpander 7 chỗ giá rẻ phù hợp với những ai?