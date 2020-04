Cận cảnh Mitsubishi Pajero Sport 2020 mới vừa về Việt Nam

Mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport nằm trong phân khúc SUV 7 chỗ và phải thường xuyên cạnh tranh với các đối thủ nặng kí như Toyota Fortuner, Ford Everest, Isuzu mu-X, Nissan Terra, Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8. Doanh số của mẫu xe Nhật cũng không cao, trong tháng 2 chỉ bán được 59 xe, cộng dồn 2 tháng đầu năm là 96 xe. Mitsubishi Pajero Sport 2020 mới nâng cấp tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sau khi Nghị định 17 có hiệu lực từ ngày 22/3 vừa qua thì thủ tục nhập khẩu cũng bớt rườm rà hơn, thuận tiện cho các lô xe hưởng thuế 0% về nước. Thiết kế ngoại thất của xe có sự nâng cấp tương đối so với phiên bản hiện hành. Sự thay đổi đáng chú ý nhất ở thiết kế của Mitsubishi Pajero Sport 2020 so với phiên bản hiện tại đang bán tại Việt Nam nằm ở phần đầu xe, đây là thể hiện rõ nét nhất ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Cụm đèn pha và lưới tản nhiệt kiểu dáng mới có nét tượng tự như trên mẫu bán tải Triton. Ngoài ra phần cản trước của xe cũng thể thao, nam tính hơn so với phiên bản trước đó. Trong khi đó, nắp capo được nâng cao hơn góp phần tạo nên vẻ ngoài bề thế cứng cáp, ngoài ra bộ mâm mới cũng mang đến vẻ mạnh mẽ hơn cho mẫu SUV Mitsubishi Pajero Sport 2020 mới này. Không những thay đổi về vẻ ngoài, khoang nội thất Pajero Sport 2020 cũng được làm mới. Cụ thể là được nâng cấp về chất liệu, cao cấp hơn, mang lại sự thoải mái cho người dùng. Bảng điều khiển trung tâm được tái thiết kế, khe cắm điện này được thêm vào trên khe thông gió hàng ghế sau. Pajero Sport 2020 được trang bị hệ thống thông tin giải trí đi kèm màn hình 8 inch mới, một màn hình kích thước tương tự dành cho cụm công cụ. Ngoài ra, hệ thống khởi động không cần chìa khóa và chìa khóa thông minh có tính năng điều khiển từ xa giúp người dùng có thể đóng/mở từ xa. Tương tự như người anh em Triton, Mitsubishi cũng tích hợp cho Pajero Sport mới các tính năng an toàn nâng cao bao gồm hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Xe vẫn sử động động cơ turbo diesel 4 xi lanh MIVEC 2.4 lít kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Hệ thống này cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Năng lượng được truyền đi thông qua hệ dẫn động 4 bánh Super-Select 4WD-II. Chế độ off-road cũng được trang bị kèm theo xe. Sau khi có mặt trên thị trường Pajero Sport 2020 sẽ là đối thủ trực tiếp của Toyota Fortuner, Ford Everest, Isuzu mu-X, Nissan Terra, Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8. Giá xe Mitsubishi Pajero Sport 2020 hiện chưa công bố, hiện phiên bản cũ đang được bán ra từ 980,5 đến 1.250 triệu đồng với cả tùy chọn động cơ xăng và dầu để khách hàng lựa chọn. Video: Chi tiết xe SUV Mitsubishi Pajero Sport 2020 mới.

