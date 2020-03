Cận cảnh Mitsubishi Attrage số sàn chỉ 375 triệu tại Việt Nam

Ra mắt thị trường Việt Nam 2 phiên bản số sàn và tự động CVT, Mitsubishi Attrage 2020 mới gây bất ngờ bởi thiết kế trẻ trung đi kèm giá bán hấp dẫn từ 375 triệu đồng. Phiên bản số sàn là mẫu xe lý tưởng với người mua xe lần đầu hoặc có nhu cầu về chiếc xe đơn giản để di chuyển. Mẫu xe Mitsubishi Attrage 2020 giá rẻ có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.305 x 1.670 x 1.515 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.550 mm. Xe có bán kính quay vòng nhỏ chỉ 4,8 mét giúp nó linh hoạt hơn trong đô thị. Ngoại hình Mitsubishi Attrage 2020 phiên bản số sàn không khác biệt quá nhiều so với phiên bản số tự động. Điểm thay đổi dễ nhận thấy là cụm đèn pha sử dụng chóa halogen thông thường, thay vì đèn bi Projector có tích hợp đèn LED ban ngày như phiên bản số tự động. Lưới tản nhiệt của phiên bản số sàn được viền crôm thay vì viền màu đỏ như bản CVT. Đuôi xe cùng cản sau mới, mở rộng ra 2 bên giúp xe trông chắc chắn hơn. Đặc biệt, đèn hậu LED thiết kế mới đặc trưng mang lại ấn tượng mạnh cho phần đuôi xe. Attrage số sàn vẫn được trang bị mâm đúc 15 inch thiết kế mới giống phiên bản số tự động. Ngoài ra khách hàng có thể phân biệt bản số sàn của Mitsubishi Attrage bằng chi tiết ăng ten vây cá và cánh hướng gió đuôi xe không được trang bị như bản CVT. Đáng chú ý, khi ngoại hình không có quá nhiều khác biệt thì bên trong Mitsubishi Attrage 2020 phiên bản số sàn bị lược bỏ nhiều tính năng so với bản CVT. Toàn bộ nội thất bọc bằng chất liệu nỉ, tay lái cũng như cần số không được bọc da, vô lăng xe không có nút điều khiển chức năng, tất nhiên cũng không có Cruise Control. Xe cũng không có nút bấm khởi động đi kèm chìa khóa thông minh như phiên bản CVT. Hệ thống âm thanh trên Mitsubishi Attrage 2020 phiên bản số sàn chỉ đọc được CD và phát ra 2 loa thay vì 4 loa. Ghế người lái không có bệ tì tay. Ngoài ra, xe cũng không có hệ thống điều hòa tự động. Mitsubishi Attrage 2020 bản số sàn vẫn sử dụng động cơ 1.2L giống phiên bản số tự động, sản sinh công suất 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn 100 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hiệu suất của Mitsubishi Attrage 2020 được đánh giá thấp hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Bù lại, xe có khối lượng tương đối nhẹ, phiên bản MT chỉ nặng 875 kg, trong khi bản CVT nặng 905 kg.Giá xe Mitsubishi Attrage 2020 thấp đi cùng thiết kế mới được xem là lợi thế so với các đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là đối thủ Kia Soluto số sàn - thậm chí là có mức giá ngang bằng những mẫu xe hạng A tại Việt Nam. Mitsubishi Attrage 2020 mới là một trong những mẫu xe có giá bán thấp nhất phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam. Đối tượng khách hàng mà mẫu xe này hướng tới là người lần đầu mua ôtô cho gia đình hoặc mua xe để kinh doanh dịch vụ chở khách. Video: Mitsubishi Attrage 2020 nâng cấp - Lột xác về ngoại hình.

Ra mắt thị trường Việt Nam 2 phiên bản số sàn và tự động CVT, Mitsubishi Attrage 2020 mới gây bất ngờ bởi thiết kế trẻ trung đi kèm giá bán hấp dẫn từ 375 triệu đồng. Phiên bản số sàn là mẫu xe lý tưởng với người mua xe lần đầu hoặc có nhu cầu về chiếc xe đơn giản để di chuyển. Mẫu xe Mitsubishi Attrage 2020 giá rẻ có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.305 x 1.670 x 1.515 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.550 mm. Xe có bán kính quay vòng nhỏ chỉ 4,8 mét giúp nó linh hoạt hơn trong đô thị. Ngoại hình Mitsubishi Attrage 2020 phiên bản số sàn không khác biệt quá nhiều so với phiên bản số tự động. Điểm thay đổi dễ nhận thấy là cụm đèn pha sử dụng chóa halogen thông thường, thay vì đèn bi Projector có tích hợp đèn LED ban ngày như phiên bản số tự động. Lưới tản nhiệt của phiên bản số sàn được viền crôm thay vì viền màu đỏ như bản CVT. Đuôi xe cùng cản sau mới, mở rộng ra 2 bên giúp xe trông chắc chắn hơn. Đặc biệt, đèn hậu LED thiết kế mới đặc trưng mang lại ấn tượng mạnh cho phần đuôi xe. Attrage số sàn vẫn được trang bị mâm đúc 15 inch thiết kế mới giống phiên bản số tự động. Ngoài ra khách hàng có thể phân biệt bản số sàn của Mitsubishi Attrage bằng chi tiết ăng ten vây cá và cánh hướng gió đuôi xe không được trang bị như bản CVT. Đáng chú ý, khi ngoại hình không có quá nhiều khác biệt thì bên trong Mitsubishi Attrage 2020 phiên bản số sàn bị lược bỏ nhiều tính năng so với bản CVT. Toàn bộ nội thất bọc bằng chất liệu nỉ, tay lái cũng như cần số không được bọc da, vô lăng xe không có nút điều khiển chức năng, tất nhiên cũng không có Cruise Control. Xe cũng không có nút bấm khởi động đi kèm chìa khóa thông minh như phiên bản CVT. Hệ thống âm thanh trên Mitsubishi Attrage 2020 phiên bản số sàn chỉ đọc được CD và phát ra 2 loa thay vì 4 loa. Ghế người lái không có bệ tì tay. Ngoài ra, xe cũng không có hệ thống điều hòa tự động. Mitsubishi Attrage 2020 bản số sàn vẫn sử dụng động cơ 1.2L giống phiên bản số tự động, sản sinh công suất 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn 100 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hiệu suất của Mitsubishi Attrage 2020 được đánh giá thấp hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Bù lại, xe có khối lượng tương đối nhẹ, phiên bản MT chỉ nặng 875 kg, trong khi bản CVT nặng 905 kg. Giá xe Mitsubishi Attrage 2020 thấp đi cùng thiết kế mới được xem là lợi thế so với các đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là đối thủ Kia Soluto số sàn - thậm chí là có mức giá ngang bằng những mẫu xe hạng A tại Việt Nam. Mitsubishi Attrage 2020 mới là một trong những mẫu xe có giá bán thấp nhất phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam. Đối tượng khách hàng mà mẫu xe này hướng tới là người lần đầu mua ôtô cho gia đình hoặc mua xe để kinh doanh dịch vụ chở khách. Video: Mitsubishi Attrage 2020 nâng cấp - Lột xác về ngoại hình.