Tiết lộ kinh ngạc về vương quốc El Dorado huyền thoại

1. Xuất phát từ một nghi lễ. El Dorado xuất phát từ một nghi lễ của người Muisca ở Nam Mỹ, nơi vị vua mới sẽ được phủ bụi vàng lên người rồi nhảy xuống hồ Guatavita để hiến tế cho các vị thần. Dần dần, câu chuyện này được biến đổi thành truyền thuyết về một vương quốc toàn vàng. Ảnh: Pinterest. 2. Đã thu hút vô số nhà thám hiểm. Từ thế kỷ 16 đến 18, nhiều đoàn thám hiểm Tây Ban Nha, Anh, Đức và Bồ Đào Nha đã tìm kiếm El Dorado khắp Nam Mỹ, nhưng không ai tìm thấy bằng chứng thực sự về sự tồn tại của nó. Ảnh: Pinterest. 3. Hồ Guatavita là trung tâm của truyền thuyết. Hồ Guatavita ở Colombia được cho là nơi diễn ra nghi lễ vàng nổi tiếng của người Muisca. Nhiều cuộc tìm kiếm đã được thực hiện dưới đáy hồ, và một số đồ vật bằng vàng thực sự đã được tìm thấy. Ảnh: Pinterest. 4. Có thể là nguồn cảm hứng cho nhiều thành phố vàng khác. El Dorado không phải là truyền thuyết duy nhất về một thành phố vàng. Những câu chuyện về Paititi, Cibola và Quivira cũng kể về những vùng đất giàu có chưa được khám phá. Ảnh: Pinterest. 5. Nhiều người đã mất mạng khi tìm kiếm nó. Do địa hình nguy hiểm và các bộ lạc thổ dân bảo vệ lãnh thổ, nhiều nhà thám hiểm đã bỏ mạng trên đường tìm kiếm El Dorado, bao gồm Sir Walter Raleigh – một nhà thám hiểm Anh nổi tiếng. Ảnh: Pinterest. 6. Có thể chỉ là một biểu tượng văn hóa. Nhiều nhà sử học hiện đại tin rằng El Dorado không phải là một nơi có thật, mà là một biểu tượng của lòng tham và sự khao khát giàu có của con người. Ảnh: Pinterest. 7. Đã ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng. El Dorado đã trở thành chủ đề của nhiều bộ phim, sách, trò chơi và chương trình truyền hình, bao gồm bộ phim hoạt hình "The Road to El Dorado" của DreamWorks và nhiều trò chơi điện tử nổi tiếng. Ảnh: Pinterest. 8. Một số kho báu liên quan đến nó đã được tìm thấy. Mặc dù El Dorado có thể không tồn tại, nhưng nhiều hiện vật bằng vàng của người Muisca đã được khai quật, chứng minh rằng họ thực sự có một nền văn hóa giàu có và tinh tế. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

1. Xuất phát từ một nghi lễ. El Dorado xuất phát từ một nghi lễ của người Muisca ở Nam Mỹ, nơi vị vua mới sẽ được phủ bụi vàng lên người rồi nhảy xuống hồ Guatavita để hiến tế cho các vị thần. Dần dần, câu chuyện này được biến đổi thành truyền thuyết về một vương quốc toàn vàng. Ảnh: Pinterest. 2. Đã thu hút vô số nhà thám hiểm. Từ thế kỷ 16 đến 18, nhiều đoàn thám hiểm Tây Ban Nha, Anh, Đức và Bồ Đào Nha đã tìm kiếm El Dorado khắp Nam Mỹ, nhưng không ai tìm thấy bằng chứng thực sự về sự tồn tại của nó. Ảnh: Pinterest. 3. Hồ Guatavita là trung tâm của truyền thuyết. Hồ Guatavita ở Colombia được cho là nơi diễn ra nghi lễ vàng nổi tiếng của người Muisca. Nhiều cuộc tìm kiếm đã được thực hiện dưới đáy hồ, và một số đồ vật bằng vàng thực sự đã được tìm thấy. Ảnh: Pinterest. 4. Có thể là nguồn cảm hứng cho nhiều thành phố vàng khác. El Dorado không phải là truyền thuyết duy nhất về một thành phố vàng. Những câu chuyện về Paititi, Cibola và Quivira cũng kể về những vùng đất giàu có chưa được khám phá. Ảnh: Pinterest. 5. Nhiều người đã mất mạng khi tìm kiếm nó. Do địa hình nguy hiểm và các bộ lạc thổ dân bảo vệ lãnh thổ, nhiều nhà thám hiểm đã bỏ mạng trên đường tìm kiếm El Dorado, bao gồm Sir Walter Raleigh – một nhà thám hiểm Anh nổi tiếng. Ảnh: Pinterest. 6. Có thể chỉ là một biểu tượng văn hóa. Nhiều nhà sử học hiện đại tin rằng El Dorado không phải là một nơi có thật, mà là một biểu tượng của lòng tham và sự khao khát giàu có của con người. Ảnh: Pinterest. 7. Đã ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng. El Dorado đã trở thành chủ đề của nhiều bộ phim, sách, trò chơi và chương trình truyền hình, bao gồm bộ phim hoạt hình "The Road to El Dorado" của DreamWorks và nhiều trò chơi điện tử nổi tiếng. Ảnh: Pinterest. 8. Một số kho báu liên quan đến nó đã được tìm thấy. Mặc dù El Dorado có thể không tồn tại, nhưng nhiều hiện vật bằng vàng của người Muisca đã được khai quật, chứng minh rằng họ thực sự có một nền văn hóa giàu có và tinh tế. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.