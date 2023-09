Cận cảnh MG RX5 giá 650 triệu tại Việt Nam, "sang chảnh" như Lexus

Theo kế hoạch, vào ngày 23/9/2023 tới đây, thương hiệu MG sẽ chính thức giới thiệu 2 mẫu xe mới với thị trường Việt Nam, đó là MG5 số sàn MT và RX5. Trước thời điểm đó, những chiếc MG RX5 2023 mới đã đổ bộ đến các đại lý, sẵn sàng cho ngày ra mắt. Như thông tin đã đưa, MG RX5 là mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với những đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V và Beijing X7. Mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.571 x 1.855 x 1.719 mm, chiều dài cơ sở 2.708 mm và chiều cao gầm 145 mm. Cái tên MG RX5 2023 có lẽ sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến dòng SUV hạng sang Lexus RX. Không chỉ tên gọi mà ngay cả thiết kế của mẫu SUV cỡ C này cũng có nét hao hao xe Lexus, cụ thể là lưới tản nhiệt. Theo đó, mẫu xe này được trang bị lưới tản nhiệt 3D cỡ lớn, kéo dài đến hết cản trước và có thiết kế hình con suốt giống Lexus. Trên đỉnh lưới tản nhiệt là nẹp mạ crôm kéo dài sang hai bên và ăn sâu vào bên trong đèn pha. Cụm đèn pha LED của MG RX5 2023 tại Việt Nam khá nhỏ gọn và được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Cản trước của xe đi kèm khe gió nằm dọc và được trang trí bằng nẹp mạ crôm. Ở khu vực bên sườn, MG RX5 được trang bị những đường dập gân khá nổi bật và bộ vành hợp kim có đường kính 19 inch với thiết kế 5 chấu kép, phay xước 2 màu, đi kèm lốp 235/45R19. Bên cạnh đó là gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và baga nóc màu đen bóng. Phía sau MG RX5 xuất hiện cụm đèn hậu có thiết kế tương tự đèn pha và nối với nhau bằng nẹp mạ crôm, tạo sự thống nhất trước/sau. Cánh gió mui của xe được thiết kế dạng tai mèo thể thao trong khi trên cản sau có 2 đầu ống xả giả mạ crôm. Ngoài ra, ngoại thất còn được nhấn nhá bằng những chi tiết màu vàng chanh. Bên trong MG RX5 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Hình ảnh chụp tại đại lý cho thấy mẫu SUV cỡ C này sở hữu ghế bọc da phối 2 màu trong khi mặt táp-lô ốp giả gỗ. Trước mặt người lái là vô lăng vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Màn hình cảm ứng trung tâm 14,1 inch của xe được đặt nằm dọc, nối liền với cụm điều khiển trung tâm. Ngoài ra, xe còn có chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, điều hòa tự động, cửa gió/bệ tì tay trung tâm dành cho hàng ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. "Trái tim" của MG RX5 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Tuy nhiên, trang bị an toàn của MG RX5 tại Việt Nam dự kiến sẽ khá cơ bản. Ngay cả ở thị trường nước ngoài, xe cũng không có những tính năng an toàn chủ động ADAS. Thay vào đó, mẫu SUV cỡ C này chỉ sở hữu 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, trợ lực phanh, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và chức năng làm khô phanh đĩa. Hiện giá xe MG RX5 2023 chưa được công bố chính thức tại Việt Nam. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, xe sẽ có giá chỉ khoảng 650 triệu đồng. Nếu đúng như vậy, MG RX5 sẽ là mẫu SUV cỡ C giá cỡ B giá rẻ nhất phân khúc trên thị trường ôtô Việt hiện nay. Video: Xem màn giới thiệu SUV giá rẻ MG RX5 2023 mới.

