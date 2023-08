MG RX5 "giá mềm" sẽ thay thế ZS tại Việt Nam, bán ra tháng 9/2023

Trong thời gian gần đây, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý MG đã liên tục đăng thông tin về việc mẫu xe RX5 chuẩn bị được bán ở Việt Nam trong năm nay. Theo một số thông tin mới nhất, MG RX5 2023 mới hiện đã về Việt Nam và chuẩn bị làm thủ tục đăng kiểm khí thải cùng với HS. Trong dòng sản phẩm của MG, RX được định vị giữa 2 người anh em ZS và HS. Cụ thể, mẫu xe SUV MG RX5 2023 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.571 x 1.855 x 1.719 mm, chiều dài cơ sở 2.708 mm và chiều cao gầm 145 mm. So với MG HS, mẫu xe này có chiều dài cơ sở chỉ kém 12 mm. Đồng thời, xe có kích thước ngang ngửa với những mẫu SUV cỡ C đang bán ở Việt Nam như Honda CR-V hay Mazda CX-5. Tương tự các mẫu xe MG khác, RX5 cũng có thiết kế khá bắt mắt với lưới tản nhiệt 3D cỡ lớn, kéo dài đến hết cản trước và gợi liên tưởng đến Lexus. Lưới tản nhiệt được trang trí bằng những mắt lưới đa điểm mạ crôm. Trên đỉnh lưới tản nhiệt còn có nẹp mạ crôm, ăn sâu vào bên trong đèn pha hai bên. Đèn pha của xe được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" cách điệu. Trong khi đó, ở hai góc đầu xe có thêm khe gió nằm dọc. Bên sườn, MG RX5 sở hữu những đường dập gân nổi bật khiến xe trông trường dáng hơn. Vành la-zăng của xe có đường kính 18 inch hoặc 19 inch, tùy phiên bản. Phía sau MG RX5 là cụm đèn hậu LED có thiết kế tương tự đèn pha, tạo cảm giác đồng điệu. Đèn hậu được nối với nhau bằng nẹp mạ crôm vắt ngang trên cửa cốp. Tiếp theo đó là cánh gió mui dạng tai mèo, tích hợp đèn phanh trên cao trong khi cản sau đi kèm 2 đầu ống xả giả mạ crôm. Bên trong xe, MG RX5 được trang bị 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Trong đó, hàng ghế sau có thể gập 60:40 để tăng thể tích khoang hành lý. Khi ghế sau không gập xuống, khoang hành lý vẫn có dung tích 430 lít. Ở thị trường nước ngoài, MG RX5 dùng ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, vô lăng 3 chấu vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,1 inch nằm dọc, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống định vị vệ tinh GPS, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. "Trái tim" của MG RX5 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, giúp xe đạt vận tối đa 190 km/h. Tuy nhiên, MG RX5 lại không có những tính năng an toàn chủ động ADAS thường thấy trên xe Trung Quốc đời mới. Thay vào đó, xe chỉ có 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, trợ lực phanh, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và chức năng làm khô phanh đĩa. Hiện giá xe MG RX5 ở Việt Nam chưa được hé lộ. Theo tin đồn, xe sẽ có giá chỉ như SUV cỡ B tại Việt Nam và có thể thay thế ZS. Thời điểm ra mắt Việt Nam của MG RX5 dự kiến sẽ là giữa tháng 9/2023. Video: Chi tiết MG RX5 2023 mới sắp về Việt Nam.

