Cận cảnh Mercedes-Maybach S680 2022 siêu sang giá 24 tỷ ở Hà Nội

Mặc dù Mercedes-benz Việt Nam thông báo giá chính thức 15,99 tỷ đồng của mẫu Maybach S680 4 Matic đến các đại lý. Tuy nhiên, do mức độ hiếm và khan hàng nên nhiều đại gia Việt vẫn tìm đến các đại lý tư nhân để "đặt hàng" xe siêu sang Mercedes-Maybach S680 2022 mới cho riêng mình bởi nhiều lý do khác nhau. Mới đây nhất, một chiếc Mercedes-Maybach S680 2022 siêu sang đã cập bến showroom xe sang tại Hà Nội. Đây là chiếc sedan siêu sang nhập khẩu Đức duy nhất hiện nay dùng động cơ V12 của thương hiệu ngôi sao ba cánh su khi Mercedes khai tử S65 AMG. Mẫu sedan siêu sang Mercedes-Maybach S680 2022 được định vị để cạnh tranh với Bentley Flying Spur W12 hay cao hơn là Rolls-Royce Ghost. Về mặt kích thước, Maybach S680 2022 có chiều dài 5.468mm, chiều rộng 1.920 mm , chiều cao 1.508 mm và chiều dài trục cơ sở 3.395 mm. Xe sở hữu nhiều chi tiết đặc trưng như lưới tản nhiệt thanh dọc độc quyền cùng logo Maybach, hốc hút gió phía trước to bản, cản trước sửa đổi, nhiều đường viền mạ crome xung quanh hay tay nắm cửa dạng ẩn. Làm tròn diện mạo sang trọng và thanh lịch cho S680 là bộ mâm cơ lớn 21 inch sáng loáng. Những trang bị tiêu chuẩn trên Maybach S680 là hệ thống treo khí nén AirMatic, đánh lái bánh sau, tay nắm cửa dạng ẩn. Bên trong, không gian khoang lái có cách sắp xếp tương tự như những "người anh em" nhà Mercedes-Maybach nhưng vật liệu sử dụng cao cấp hơn. Cảm hứng thiết kế từ những chiếc du thuyền hạng sang được Mercedes tái hiện trên mẫu sedan cao cấp nhất của hãng Đức. Bảng táp-lô của xe được ốp gỗ cao cấp, phối sợi kim loại theo chiều ngang hoặc dọc. Trong khi đó, vô-lăng phong cách điệu đà nhất từ trước đến nay. Hai màn hình kỹ thuật số, một kích thước 12,3 inch sau vô-lăng, một 12,8 inch đặt dọc. Xe sở hữu không gian rộng rãi với hai ghế hạng thương gia phía sau. Nhìn vào bảng danh sách các tiện nghi, hành khách có thể khó nắm bắt được hết những gì có trên xe. Một số chức năng nổi bật như ghế massage (bao gồm cả ở vị trí bắp chân), thông hơi, làm mát, sưởi, ghế trước bên phụ có thể chỉnh sát về phía táp-lô để tăng không gian duỗi chân. Ngoài ra, hai ghế thương gia của Mercedes-Maybach S680 2022 còn có bàn gập ở trung tâm bệ tỳ tay, hộc đựng ly, ngăn chứa đồ, màn hình giải trí riêng, rèm che nắng, tai nghe không dây, chỉnh vị trí ghế trước... Mercedes-Maybach S680 2022 sở hữu khối động cơ V12 6.0L Twin-Turbo kết hợp cùng công nghệ Mild-hybrid EQ Boost, sản sinh công suất tối đa lên tới 621 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm, hộp số 9 cấp thế hệ mới nhất cùng với hệ thống dẫn động 4 bánh. Ngoài các chế độ lái quen thuộc như Comfort, Sport, Sport Plus hay Individual, Mercedes-Maybach S680 2022 còn có chế độ lái "Maybach" được phát triển đặc biệt tập trung hoàn toàn vào sự thoải mái khi lái xe cho hành khách phía sau. Mức giá xe Mercedes-Maybach S680 2022 này được doanh nghiệp tư nhân nhập về chào bán với mức 24 tỷ đồng (đắt hơn chính hãng tới gần 10 tỷ). Một phần đến từ việc xe dùng động cơ V12 6.0L chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt khá cao. Với động cơ có dung tích xi-lanh gần 6.000cc, mẫu xe này phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 130%. Video: Giới thiệu chi tiết Mercedes Maybach S680 2022 siêu sang.

