Cận cảnh Mercedes-Benz G350d giá rẻ từ 5,6 tỷ đồng tại Malaysia

Mercedes-Benz G350d 2021 mới là chiếc G-Class thế hệ hiện tại thứ hai được bán tại thị trường Malaysia, sau Mercedes-AMG G63 ra mắt quốc gia này từ tháng 11/2018. Mẫu xe SUV Mercedes-Benz G350d được trang bị động cơ dầu diesel OM656 3.0L 6 xi-lanh thẳng hàng có bộ tăng áp hai giai đoạn và điều khiển van biến thiên Camtronic, cho công suất 281 mã lực trong dải tua máy 3.400 - 4.600 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại 600Nm trong khoảng 1.200 - 3.200 vòng/phút. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian phân chia mô-men xoắn theo tỷ lệ 40:60. G350d có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,4 giây, tốc độ tối đa đạt 199 km/h. Mercedes-Benz G350d thế hệ mới sở hữu hệ thống treo với giảm xóc điều chỉnh chủ động và giá đỡ động cơ chủ động - lần đầu tiên được sử dụng trong động cơ dầu diesel của một chiếc G-Wagen, các giá đỡ sẽ tự động cứng chắc hơn khi xe di chuyển ở tốc độ cao nhằm cải thiện sự thoải mái khi xe di chuyển nhanh. Tương tự như các thị trường khác, G350d tại Malaysia cũng có bộ chọn Dynamic Select gồm 5 chế độ lái cung cấp các thiết lập khác nhau của động cơ, hộp số, hệ thống treo và các mức độ thể thao khác nhau, để phù hợp với từng điều kiện lái xe cũng như sở thích của người cầm vô lăng. Phiên bản G350d của Malaysia được trang bị mâm xe đa chấu hợp kim nhẹ AMG kích thước 20 inch cùng gói ngoại thất AMG Line và Gói AMG Night cải thiện tầm nhìn vào ban đêm, bổ sung các nâng cấp cho đèn báo, đèn lùi và đèn pha. Gói AMG Night cũng bao gồm các cửa chớp trên lưới tản nhiệt mới, bánh xe dự phòng và các chi tiết trang trí cản sơn đen mờ. Ngoài ra, khách hàng có thể mua thêm gói Stainless Steel để bổ sung cho chiếc SUV địa hình bệ đỡ chân ở ngưỡng cửa và ốp bảo vệ ngưỡng cửa bằng thép không gỉ. Các trang bị đáng chú ý khác của Mercedes-Benz G350d tại thị trường Malaysia gồm có tấm bảo vệ gầm màu bạc, ốp bảo vệ thân xe, kẹp phanh có chữ Mercedes-Benz, đèn pha Multibeam LED, cửa sổ trời trượt và kính chắn gió có chức năng sấy. Mercedes-Benz G350d được trang bị nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến, có thể kể đến như hỗ trợ phanh chủ động với phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ khoảng cách chủ động Distronic giữa các xe khi đang lưu thông trên đường, hỗ trợ đỗ xe với Parktronic và gói đỗ xe với camera lùi cùng nhiều tính năng khác. Di chuyển vào bên trong, xe sở hữu khoang nội thất Exclusive với lót trần màu đen Dynamic nhiều chi tiết trang trí bằng kim loại, ghế da màu đen cùng một số bộ phận màu đỏ tương phản như dây đai an toàn và các đường chỉ khâu xuất hiện quanh cabin. Bên cạnh đó, xe còn có vô lăng đa chức năng bọc da Nappa, hệ thống Comand Online và dàn âm thanh vòm Burmester. Tại Malaysia, giá xe Mercedes-Benz G350d từ 999.888 RM (khoảng 5,6 tỷ đồng), rẻ hơn đáng kể so với AMG G63 có giá từ 1.464.888 RM (khoảng 8,2 tỷ đồng), xe được nhập khẩu nguyên chiếc . Video: Chi tiết Mercedes-Benz G350d "ông vua địa hình" giá rẻ.

