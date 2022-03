Cận cảnh Lexus RX350 2022 nhập Mỹ về Việt Nam, gần 5 tỷ đồng

Sau mẫu RX450h F-Sport, đến lượt Lexus RX350 2022 mới được đưa về Việt Nam. Mẫu xe mang màu ngoại thất trắng với ngoại hình khá thon gọn, thiết kế RX350 2022 không khác biệt lớn với đời trước. Tại Mỹ, giá xe Lexus RX350 2022 có mức bán ra từ 46.645 USD cho bản RWD và 48.045 USD cho bản AWD. Xe có chiều dài tổng thể 4.889 mm, bề ngang 1.894 mm, chiều cao 1.719 mm, chiều dài cơ sở 2.788 mm. Nhìn chung, nội, ngoại thất không thay đổi nhiều so với các đời 2019, 2020. Các mẫu xe gầm cao của Lexus hiện có duy nhất LX600 sở hữu thiết kế mới. Dưới nắp capo là động cơ xăng V6 hút khí tự nhiên dung tích 3.5 lít quen thuộc, cho công suất tối đa 295 mã lực và mô-men xoắn 363 Nm tại vòng tua 4.700 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp có lẫy chuyển số. Mức tiêu hao nhiên liệu ở RX350 theo Lexus công bố là 11 lít/100 km trong đô thị và 8,7 lít/100 km trên đường cao tốc. Không gian bên trong RX350 vẫn không thay đổi nhiều so với đời xe trước. Nổi bật là màn hình giải trí 12.3 inch tích hợp Apple Car Play, Android Auto và trợ lý Alexa. Người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói để điều khiển các tác vụ như phát nhạc trực tuyến trên Amazon music, tăng giảm âm lượng, bản đồ... Xe được trang bị dàn âm thanh 9 loa của thương hiệu Mark Levinson và có thể nâng lên gói tuỳ chọn 15 loa công suất 835 Watt. Đáng tiếc là tính năng sạc điện thoại không dây. Điều hoà tự động 2 vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện nhớ 3 vị trí Các hệ thống an toàn trên xe rất đầy đủ như hỗ trợ theo dõi làn đường, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ đánh lái, nhận diện biển báo giao thông, cruise control tích hợp radar theo dõi tốc độ xe phía trước, đèn pha tự động và 10 túi khí. Chiếc RX350 2022 mà chúng tôi nhắc đến trong bài được nhập nguyên chiếc từ Mỹ về Việt Nam thông qua đại lý tư nhân tại Hà Nội và được chào bán gần 5 tỷ đồng. Về cơ bản, cả Lexus RX350 2022 nhập chính hãng và tư nhân đều gần giống khác, chỉ khác ở một số trang bị. Video: Giới thiệu chi tiết Lexus RX 350 F-SPORT Facelift mới.

