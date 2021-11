Chi tiết Lexus RX350 hạng sang chỉ 599 triệu đồng tại Hà Nội

Lexus RX là dòng crossover hạng sang rất được ưa chuộng tại Việt Nam, nhiều nhất là thế hệ thứ 2 và thứ 3 nhập Mỹ. Hiện tại, người mua có thể tiếp cận một chiếc Lexus RX350 đời 2007 đã qua sử dụng với giá bán chưa tới 600 triệu đồng. Theo thông tin rao bán trên sàn xe cũ, chiếc crossover hạng sang Lexus RX350 đời 2007 này đang được chào bán với mức giá “thách cưới” 599 triệu đồng, ngoại thất xe trong tình trạng khá mới. Nhìn chung, mức giá xe Lexus RX 350 2007 gần 15 năm tuổi này còn rẻ hơn việc “đập hộp” và lăn bánh những chiếc CUV hạng B trên thị trường như Hyundai Kona (từ 636 triệu đồng) hay Kia Seltos (từ 629 triệu đồng). Mẫu xe crossover Lexus RX350 đời 2007 này sử dụng động cơ Xăng V6 dung tích 3.5L hút khí tự nhiên, mã 2GR-FE, cho công suất tối đa 270 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 340Nm tại 4.700 vòng/phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 5 cấp (5AT), đi cùng với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Là phiên bản nâng cấp facelift của thế hệ RX thứ 2, ngoại thất xe được trang bị tay nắm cửa mạ crôm. “Dàn chân” lắp bộ mâm hợp kim 18 inch 7 chấu, thêm lựa chọn màu sơn ngoại thất. Bên cạnh đèn pha HID và camera quan sát phía sau. Nội thất của mẫu crossover được thiết kế và trang trí giá sang trọng sử dụng Da và ốp gỗ. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng và nhớ 2 vị trí. Vô lăng và ốp bệ cần số được bọc da, ốp gỗ. Vô lăng tích hợp đầy đủ các phím chức năng, màn hình giải trí ốp trần xe cho hàng ghế phía sau. Về trang bị an toàn, RX đời này được trang bị tiêu chuẩn với 8 túi khí, hệ thống ổn định điện tử VSC (Vehicle Stability Control), loạt phanh ABS và BA, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống kiểm soát độ bám đường (Traction Control). Với giá bán chưa tới 600 triệu đồng, Lexus RX 350 15 năm tuổi là một lựa chọn chơi xe crossover hạng sang 5 chỗ dành cho khách hàng Việt trong tầm giá “đập hộp” Hyundai Kona hay Kia Seltos. So với các CUV hạng B trong tầm giá, dòng xe Lexus RX này vượt trội hơn về độ an toàn, khả năng vận hành đầm chắc, thương hiệu sang trọng. Tuy nhiên, không phải khách hàng cũng dám “xuống tiền” với chiếc Lexus RX đã có tuổi này vì chi phí sửa chữa sẽ cao hơn xe phổ thông, khó bán lại vì đời đã sâu. Dẫu vậy, phụ tùng Lexus RX đời này có giá không qua cao, nếu người chơi biết tìm mua ở những nơi bán phụ tùng tháo xe, hoặc ở Campuchia. Video: “Vịt hoá thiên nga” bản độ Lexus Rx350 16 năm tuổi.

