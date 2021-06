Cận cảnh "khủng long" Cadillac Escalade 2021 đầu tiên tại Việt Nam

Khủng Long Cadillac Escalade là mẫu SUV hạng sang cỡ lớn được yêu thích hàng đầu tại Mỹ với thiết kế sang trọng, cơ bắp rất đặc trưng của dòng xe này. Không chỉ gây tiếng vang lớn ở quê nhà khi luôn được người dùng lựa chọn hàng đầu, Cadillac Escalade thế hệ hệ mới còn liên tục "lên đường" đến các thị trường khác và Việt Nam là một trong số đó. Sau khi "khui công" không lâu tại cảng, Cadillac Escalade 2021 mới đầu tiên tại Việt Nam đã cập bến đại lý tư nhân HC Auto ở Hà Nội. Đây được coi là "bom tấn" của thị trường xe nhập không chính hãng tại nước ta trong năm nay và được rất nhiều tín đồ mê xe chờ đón. Chiếc SUV hạng sang cỡ lớn về việt Nam thuộc phiên bản trục cơ sở kéo dài với tên gọi Cadillac Escalade ESV Premium Luxury 2021, xe sở hữu nhiều trang bị tiện nghi "xịn xò" "độc" nhất phân khúc hiện nay. ESV là tên gọi để người dùng phân biệt đây là phiên bản trục cơ sở kéo dài của Escalade. Cụ thể, xe có chiều dài 5.766 mm, trục cơ sở 3.407 mm... những thông số của Cadillac Escalade bản cơ sở sẽ lần lượt là 5.382 mm và 3.071 mm. Tổng thể, Cadillac Escalade ESV Premium Luxury 2021 sở hữu chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.766 x 2.059 x 1.942 (mm), điều này giúp chiếc SUV mang đến không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc. Ở thế hệ thứ 5 ra mắt hồi năm 2020, chiếc ô tô Cadillac Escalade mang diện mạo hoàn toàn mới đầy hiện đại, cập nhật theo xu hướng với những đường nét thiết kế được cách tân so với mô hình cũ. Ngoại hình của Cadillac Escalade ESV Premium Luxury 2021 mới về Việt Nam đầy hiện đại với lưới tản nhiệt dạng vân kim cương tràn viền "ăn nhập" với cụm đèn pha LED toàn phần. Trong khi đó, đải đèn LED định ban ngày của xe giờ đây đã được hạ thấp và đặt dọc mô phỏng thiết kế hốc gió phía trước. Chiếc ô tô mới đến từ Mỹ Cadillac Escalade ESV còn vạm vỡ hơn khi nhìn từ phần thân với chiều dài lớn, kính đen nối trụ C-D giúp xe trở nên thanh thoát hơn. Do thân hình lớn nên mẫu SUV hạng sang này sở hữu bộ la-zăng hợp kim sáng màu với kích thước lên đến 22 inch, gương chiếu hậu rời xuống cửa xe mở rộng tầm quan sát. Dải đèn hậu LED kéo dài của Cadillac Escalade ESV 2021 giống đời trước và đây cũng là điểm đặc trưng của mẫu SUV này. Bước vào nội thất, cảm giác choáng ngợp là những gì dễ cảm nhận trên chiếc SUV hạng sang Full Size của thương hiệu Mỹ. Thay đổi ấn tượng và dễ nhận ra nhất mà Cadillac dành cho Escalade ESV đến từ khu vực táp-lô trung tâm, không còn màn hình chìm trong táp-lô mà thay vào đó là màn hình kép với độ phân giải gấp đôi tivi 4k. Trong đó, màn hình ở vị trí trung kích thước 12,3 inch sẽ cung cấp khả năng giải trí cho người dùng với khả năng kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto. Còn màn hình sau vô-lăng có kích thước 16,9 inch lớn nhất phân khúc với khả năng hiển thị đa dạng nhờ việc phân chia các màn hình nhỏ 7 inch 2 bên. Do là phiên bản trụ cơ sở kéo dài nên Cadillac Escalade ESV Premium Luxury 2021 mang đến không gian vô cùng rộng rãi cho hành khách hàng với cấu hình ghế 2-2-3. Ghế xe bọc da bò vân quả trám cao cấp, ghế trước của xe có thể chỉnh điện đa hướng, sưởi ấm/thông gió, nhớ vị trí,... Hàng ghế thứ 2 kiểu thương gia đặc trưng có bệ tỳ tay riêng và hàng ghế cuối có khoảng để chân đến 933 mm vô cùng thoải mái. Cadillac Escalade ESV Premium Luxury 2021 sử dụng khối động cơ tăng áp Diesel 3.0L cho công suất 277 mã lực, mô-men xoắn đạt 623 Nm. Cỗ máy trên được ghép nối với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Phiên bản cao cấp vừa được đưa về Việt Nam được trang bị gói an toàn cao cấp Trailering Integration với nhiều tính năng hiện đại như: cảnh báo va chạm, phanh tự động, cảnh báo điểm mù mở rộng với 9 chế độ xem camera, hệ thống lái bán tự động Super Cruise, hệ thống lái xe tự động, giám sát người lái qua camera/cảm biến radar, hệ thống Super Cruise cho phép thay đổi làn đường tự động, cảnh báo chệch làn đường... Hiện tại, giá xe Cadillac Escalade ESV 2021 mới cập bến Việt Nam nhưng chưa được tiết lộ, nhưng dự đoán hơn 8 tỷ đồng. Video: Cadillac Escalade 2021 hơn 8 tỷ khi về Việt Nam có gì?

