Cận cảnh Isuzu mu-X 2022 tại Việt Nam, cao nhất 1,19 tỷ đồng

Sáng nay ngày 23/7/2022, buổi lễ ra mắt mẫu xe Isuzu mu-X 2022 thế hệ mới đã được tổ chức ở quận 7, TP HCM và nhận được sự quan tâm của khách hàng trong nước. Isuzu mu-X 2022 tại Việt Nam là thế hệ thứ 2, đã được vén màn tại Thái Lan 2 năm về trước nhưng đến nay mới được phân phối chính hãng. Đối thủ chính của Isuzu mu-X sẽ là mẫu xe SUV đáng gờm Toyota Fortuner và đặc biệt là Ford Everest thế hệ mới vừa ra mắt vào đầu tháng này. Nhìn chung, giá xe Isuzu mu-X 2022 tại Việt Nam tăng mạnh so với bản cũ nhưng vẫn rẻ hơn 2 đối thủ còn lại. Bước sang thế hệ hoàn toàn mới, Isuzu mu-X 2022 đã nhận được sự thay đổi ấn tượng ở thiết kế với đèn pha và đèn hậu LED, có diện mạo sắc sảo, phần mặt tiền xe có bộ lưới tản nhiệt góc cạnh, mạ crôm, cản va trước xe thể thao hơn. Xe sở hữu chiều dài cơ sở tăng thêm 10mm, đạt 2.855mm, nền tảng khung gầm mới và hệ thống treo êm ái hơn. Cụ thể treo phía trước là loại độc lập, cánh tay đòn kép, giảm xóc và thanh ổn định. Hệ thống treo phía sau đã được thiết kế 5 liên kết đi kèm với thanh ổn định. Điểm khác biệt nổi bật nhất của Isuzu MU-X 2022 so với thế hệ trước đã được "lột xác" hoàn ở không gian nội thất, khách hàng có thể chọn màu đen hoặc nâu sang trọng. Hộc để đồ trên taplo đã không còn mà thay vào đó là nút kích hoạt đèn cảnh báo (hazzard) đặt ngay trên màn hình trung tâm. Bệ tì tay có kích thước lớn nhưng hơi lùi ra sau nên cảm giác đặt tay chưa tốt lắm nhất là khi di chuyển trong thời gian dài. Nhờ được trang bị phanh tay điện tử nên không gian nội thất có phần thông thoáng hơn, cụm cần số được bọc da và kết hợp với chất liệu nhựa màu bạc mang đến điểm nhấn và cùng tông màu với phần viền bên dưới. những thay đổi nội thất đáng chú ý khác trên Isuzu mu-X thế hệ mới gồm ghế ngồi được bọc da 2 tông màu, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, vô lăng 3 chấu thiết kế mới và ấn tượng nhất vẫn là màn hình giải trí có kích thước lên đến 9 inch có tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto... SUV 7 chỗ Isuzu mu-X thế hệ mới được bán ra tại Việt Nam sẽ có một số trang bị an toàn như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, tự động phanh khẩn cấp, ga tự động thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo áp suất lốp... Hàng ghế thứ 2 có thể gập 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng. Cốp xe Isuzu MU-X 2022 khá rộng rãi dù chưa gập hàng ghế thứ 3 xuống, phần cốp này có thể chứa ít nhất 4 vali lớn hoặc 6 vali cỡ trung, mang đến không gian để hành lý cho cả gia đình trong những chuyến đi xa. Đúng như những tin đồn trước đó cho biết, dòng xe Isuzu mu-X thế hệ thứ 2 được bán chính hãng tại Việt Nam không có tùy chọn động cơ 3.0 lít mà thay vào đó chỉ có 1 tùy chọn động cơ duy nhất là máy dầu, tăng áp, dung tích 1.9 lít, sản sinh ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Bản trang bị Isuzu mu-X B7 2022 thế hệ mới sẽ có hộp số sàn 6 cấp, 3 phiên bản còn lại là B7 Plus, Prestige và Premium sử dụng hộp số tự động 6 cấp. đi kèm hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Các tính năng mới trên mẫu xe SUV Isuzu mu-X 2022 mới ra mắt tại Việt Nam như phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, điều hòa tự động hay khởi động xe bằng nút bấm, bản Isuzu mu-X Premium có thêm gài cầu điện tử... Isuzu mu-X thế hệ mới vừa ra mắt tại Việt Nam có 4 phiên bản cho các khách hàng lựa chọn, giá xe Isuzu mu-X 2022 chính hãng tại Việt Nam khởi điểm sẽ từ 900 triệu đồng và cao nhất lên đến 1,19 tỷ đồng. Với nhiều nâng cấp và thay đổi, Isuzu mu-X 2022 được kỳ vọng có thể cải thiện tình hình doanh số không mấy khả quan trước đó. Bởi giá bán thấp không phải là yếu tố giúp Isuzu mu-X bán tốt. Vì ở thế hệ hiện tại, so với các đối thủ, giá Isuzu mu-X cũng rất hấp dẫn nhưng doanh số vẫn không mấy khả quan. Video: Cận cảnh Isuzu mu-X 2022 vừa ra mắt Việt Nam.

