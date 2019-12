Cận cảnh Infiniti QX50 hơn 2,4 tỷ đồng tại Việt Nam

Giá xe Infiniti QX50 mới bán ra là 2,45 tỷ đồng, tạm tính mức giá lăn bánh cho mẫu crossover hạng sang Infiniti QX50 sẽ rơi vào khoảng 2,8 tỷ đồng. Trên thị trường, Infiniti QX50 sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc như ‘’ông lớn’’ Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Audi Q5 và Lexus NX. Làm so sánh, giá bán 2,45 tỷ đồng của Infiniti QX50 nhập khẩu phân phối chính hãng thấp hơn so với BMW X3 đang được phân phối với hai phiên bản Xdrive30i XLine & M Sport có giá bán lần lượt: 2,499 và 2,739 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giá bán của QX50 còn dễ chịu hơn so với Audi Q5 và Lexus NX300 đồng giá bán 2,510 tỷ đồng. Nhìn chung, tại thị trường Việt Nam, thương hiệu xe sang Infiniti của Nissan vẫn còn khá xa lạ đối với nhiều người, chính vì thế Infiniti QX50 sẽ khó để cạnh tranh một cách sòng phẳng về thương hiệu & doanh số so với các mẫu xe đối thủ trong phân khúc. Tuy nhiên, Infiniti QX50 sẽ mở ra một lựa chọn độc đáo và khác biệt dành cho các khách hàng Việt đang tìm kiếm một mẫu xe compact crossover SUV cỡ nhỏ sang trọng. Mâm 20 inch 5 chấu kép đi cùng với lốp Bridgestone dòng Alenza Ra mắt vào cuối năm 2017, thế hệ mới của Infiniti QX50 mang phong cách thiết kế cao cấp và hiện đại hơn nhờ vào ngôn ngữ thiết kế ‘’Powerful Elegance’’ mới của thương hiệu Nhật Bản. Phần đầu xe gây ấn tượng với người đối diện khi trang bị đèn pha LED sắc sảo nối liền cụm lưới tản nhiệt hình ‘’mắt cáo’’, đường chrome quanh cửa sổ và ốp viền tối màu, nắp ca-pô và thân xe đầy những đường cong mềm mại kéo dài là điểm hấp dẫn tạo nên một tổng thể nổi bật mang tính thanh lịch mạnh mẽ cho QX50. Tất cả các phiên bản của Infiniti QX50 đều sử dụng động cơ 2.0L tăng áp sử dụng công nghệ tỷ số nén biến thiên ‘’VC-Turbo’’ đầu tiên trên thế giới, động cơ được thiết kế để có thể tự động điều chỉnh tỷ lệ nén khi xe đang di chuyển với mức dao động từ 8:1 (performance) – 14:1 (efficiency) bằng cách liên tục thích nghi, nâng hoặc hạ piston một cách liền mạch để thay đổi liên tục tỷ số nén, nhằm mang lại sự mạnh mẽ và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, động cơ VC-Turbo này còn loại bỏ được một phần tiếng ồn và độ rung nhờ vào công nghệ Active Torque Rod. Động cơ 2.0L tăng áp này mang lại công suất tối đa 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380Nm. Nhờ đó, QX50 tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 6,7 hoặc 6,3 giây (tùy phiên bản). Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động vô cấp CVT, có thể khẳng định đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT. Động cơ này đã đoạt giải 10 động cơ tốt nhất năm 2019 (Wards 10 Best Engines of 2019). Tại thị trường Mỹ, Infiniti tự tin bảo hành hệ thống truyền động cho QX50 lên đến 6 năm hoặc 70.000 dặm bên cạnh bảo hành cơ bản 4 năm/60.000 dặm (tùy theo điều kiện nào đến trước). Video: Chi tiết SUV hạng sang Infiniti QX50 mới.

