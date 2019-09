Cận cảnh Infiniti QX50 mới 2,45 tỷ đầu tiên về Việt Nam

Nằm trong phân khúc crossover hạng D cao cấp, Infiniti QX50 2019 mới sẽ đại diện cho Infiniti để cạnh tranh với các đối thủ Đức như Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5 hay "người đồng hương" Lexus NX. Mẫu xe này hiện vừa được nhập về Việt Nam bởi nhà phân phối chính thức. Ra mắt lần đầu với tên gọi Infiniti EX và được đổi tên theo toàn bộ dòng sản phẩm của Infiniti vào năm 2013, Infiniti QX50 là mẫu crossover cao cấp hạng C. QX50 mới được thiết kế theo ngôn ngữ Powerful Elegance (tạm dịch: sự thanh lịch mạnh mẽ) mới nhất của thương hiệu Infiniti. Trên chiếc xe SUV hạng sang này, Infiniti đã thiết kế các cửa kính tạo cảm giác đổ về phía trước, cùng với những đường nét “cơ bắp” và bề mặt uốn lượn để tạo cho xe cảm giác năng động nhưng tinh tế. Ngoài ra mẫu xe SUV Infiniti QX50 2019 mới cũng gây ấn tượng với người dùng với thiết kế mặt ca lăng lớn đặc trưng của của thương hiệu Infiniti. Dù không được ấn tượng như đèn pha full LED của phiên bản ý tưởng, nhưng QX50 vẫn có cặp đèn chiếu sáng cũng như đèn LED định vị được làm mới. Trong khi đó, đèn hậu đem tới cho xe vẻ sắc sảo với kiểu dáng lưỡi dao, hay hệ thống ống xả kép và cản sau mạnh mẽ hơn. Phong cách thiết kế năng động của xe còn được thể hiện ở các tiểu tiết n hư nắp ca-pô hình vỏ sò, những đường nét nổi đậm, chụp ống xả kép crome hay tùy chọn mâm 19 đến 20 inch. Chiếc Infiniti QX50 tại Việt Nam sở hữu thiết kế mâm 20 inch 5 chấu kép cách điệu ấn tượng. Nếu như trước đây, Infiniti luôn bảo thủ trong thiết kế nội thất, thì QX50 hiện diện cho sự đổi mới. Những đường cắt thẳng đã được sử dụng và kết hợp linh hoạt với những đường cong. Cùng với đó là cách sử dụng những mảng da với màu sắc tương phản nhìn cao cấp hơn. Không gian nội thất đã trở nên tính tế và bớt đơn điệu hơn rất nhiều so với trước. Xe được trang bị hệ thống giải trí InTouch, bao gồm một màn hình 8 inch phía trên và một màn hình 7 inch phía dưới, với chức năng điều chỉnh các chế độ điều hòa và giải trí. Khoang hành lý với thể tích lên tới 1.823 lít khi hàng ghế sau được gập lại. Theo thương hiệu xe sang Nhật Bản - Infiniti QX50 cũng được xem là mẫu xe SUV hạng sang đầu tiên trên thế giới được trang bị động cơ VC (Variable Compression) Turbo 2.0L. Động cơ này có khả năng thay đổi tỷ suất nén linh hoạt từ 8:1 (cho hiệu năng tối đa) đến 14:1 (tăng hiệu suất nhiên liệu). Khối động cơ gắn trên QX50 cho công suất 268 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn 380Nm tại 4.400 vòng/phút. Kết hợp hộp số biến thiên CVT, phiên bản dẫn động trước tăng tốc từ 0-100km/h trong 6,7 giây, trong khi bản dẫn động bốn bánh cần 6,3 giây để đạt con số tương tự. Vận tốc tối đa của xe là 230km/h. Mẫu SUV nhỏ chỉ tiêu thụ 8,7 lít/100 km với phiên bản cầu trước, và 9 lít/100 km với phiên bản dẫn động 4 bánh. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng với một mẫu xe có công suất lên tới 268 mã lực. Các công nghệ an toàn như: cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo người đi bộ qua đường… Theo một số nguồn tin từ Infiniti Việt Nam, giá xe Infiniti QX50 2019 về Việt Nam trong tháng 9 dự kiến là 2,45 tỷ đồng. Giới tư vấn bán hàng đã bắt đầu nhận đặt hàng từ đầu năm nay. Như vậy, xe sẽ cùng tầm giá với Audi Q5 và Lexus NX300, có nghĩa là cao hơn 2 đối thủ Mercedes-Benz GLC (1,7-2,289 tỷ đồng) và BMW X3 (khoảng 2 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết mẫu SUV cỡ nhỏ Infiniti QX50 2019 mới.

