Cận cảnh Hyundai Sonata nhập chạy 6 năm, 600 triệu tại VIệt Nam

Khoảng 6 năm sử dụng, một chiếc Hyundai Sonata đời 2014, thuộc thế hệ thứ 7 đang được chủ nhân chào bán với giá “thách cưới” 635 triệu đồng, ngang tầm giá của một chiếc Kia Cerato 1.6. So với xe sedan hạng C trong cùng một tầm giá, Sonata có lợi thế hơn về “mác” xe nhập chất lượng được đánh giá cao, nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi. Theo tìm hiểu, chiếc xe sedan Hyundai Sonata 2014 này thuộc lô đầu được Hyundai Thành Công đưa về nước. Xe sử dụng động cơ xăng 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 157 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Để kiểu dáng hấp dẫn hơn, chủ xe đã lên nhiều đồ chơi cho xe như: bô đôi, đèn Sonata phiên bản Mỹ, loa Henzt, bên cạnh logo “2.4 GDI” khiến nhiều người lầm tưởng đây là một phiên bản Sonata hàng hiếm tại Việt Nam. Nội thất Sonata 2014 tất cả ghế ngồi bọc da màu Nâu mang phong cách sang trọng, trầm tính. Đi kèm với nhiều “đồ chơi” tương tự xe nhập chính hãng như: hàng ghế trước chỉnh điện, cửa sổ một chạm, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, đèn pha tự động, cảm biến gạt mưa, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, camera lùi, hàng ghế sau có đèn đọc sách và hơn thế nữa. Nhìn chung, trang bị tiện nghi là một ưu điểm của Sonata nếu so với các mẫu xe Nhật cùng thời. Các trang bị an toàn trên Hyundai Sonata 2014 bao gồm: Hệ thống 6 túi khí, phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESP, kiểm soát độ bám đường TCS… So với thế hệ thứ 6 từng được phân phối tại Việt Nam – Sonata đời 2010 mang phong cách thiết kế mềm mại theo ngôn ngữ “Điêu khắc dòng chảy” vốn đã chiếm được nhiều cảm tình của khách hàng Việt. Thế hệ thứ 7 sau đó đã không thành công như mong đợi, tại thời điểm được Hyundai Thành Công ra mắt hồi năm 2014, Hyundai Sonata 2.0 nhập chính hãng có giá bán lên đến 1,06 tỷ đồng, đây là một mức giá khá cao, khiến Sonata khó cạnh tranh được với các đối thủ Nhật như: Toyota Camry hay Mazda6. Bên cạnh giá bán, thiết kế mới của Sonata đã không hợp thị hiếu khách hàng Việt như thế hệ cũ. Doanh số thấp, kén khách mua, Sonata thế hệ thứ 7 đã bị “khai tử” tại Việt Nam kể từ năm 2018. Nhìn chung, đây là một gợi ý khá hấp dẫn cho người mua sedan trong tầm giá hơn 600 triệu đồng. Mặc dù giá xe Hyundai Sonata 2014 thấp, nhưng đời này vẫn không dễ dàng khi tìm kiếm được khách mua xe. Video: Chi tiết Hyundai Sonata 2020 thế hệ mới.

Khoảng 6 năm sử dụng, một chiếc Hyundai Sonata đời 2014, thuộc thế hệ thứ 7 đang được chủ nhân chào bán với giá “thách cưới” 635 triệu đồng, ngang tầm giá của một chiếc Kia Cerato 1.6. So với xe sedan hạng C trong cùng một tầm giá, Sonata có lợi thế hơn về “mác” xe nhập chất lượng được đánh giá cao, nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi. Theo tìm hiểu, chiếc xe sedan Hyundai Sonata 2014 này thuộc lô đầu được Hyundai Thành Công đưa về nước. Xe sử dụng động cơ xăng 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 157 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Để kiểu dáng hấp dẫn hơn, chủ xe đã lên nhiều đồ chơi cho xe như: bô đôi, đèn Sonata phiên bản Mỹ, loa Henzt, bên cạnh logo “2.4 GDI” khiến nhiều người lầm tưởng đây là một phiên bản Sonata hàng hiếm tại Việt Nam. Nội thất Sonata 2014 tất cả ghế ngồi bọc da màu Nâu mang phong cách sang trọng, trầm tính. Đi kèm với nhiều “đồ chơi” tương tự xe nhập chính hãng như: hàng ghế trước chỉnh điện, cửa sổ một chạm, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, đèn pha tự động, cảm biến gạt mưa, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, camera lùi, hàng ghế sau có đèn đọc sách và hơn thế nữa. Nhìn chung, trang bị tiện nghi là một ưu điểm của Sonata nếu so với các mẫu xe Nhật cùng thời. Các trang bị an toàn trên Hyundai Sonata 2014 bao gồm: Hệ thống 6 túi khí, phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESP, kiểm soát độ bám đường TCS… So với thế hệ thứ 6 từng được phân phối tại Việt Nam – Sonata đời 2010 mang phong cách thiết kế mềm mại theo ngôn ngữ “Điêu khắc dòng chảy” vốn đã chiếm được nhiều cảm tình của khách hàng Việt. Thế hệ thứ 7 sau đó đã không thành công như mong đợi, tại thời điểm được Hyundai Thành Công ra mắt hồi năm 2014, Hyundai Sonata 2.0 nhập chính hãng có giá bán lên đến 1,06 tỷ đồng, đây là một mức giá khá cao, khiến Sonata khó cạnh tranh được với các đối thủ Nhật như: Toyota Camry hay Mazda6. Bên cạnh giá bán, thiết kế mới của Sonata đã không hợp thị hiếu khách hàng Việt như thế hệ cũ. Doanh số thấp, kén khách mua, Sonata thế hệ thứ 7 đã bị “khai tử” tại Việt Nam kể từ năm 2018. Nhìn chung, đây là một gợi ý khá hấp dẫn cho người mua sedan trong tầm giá hơn 600 triệu đồng. Mặc dù giá xe Hyundai Sonata 2014 thấp, nhưng đời này vẫn không dễ dàng khi tìm kiếm được khách mua xe. Video: Chi tiết Hyundai Sonata 2020 thế hệ mới.