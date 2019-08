Cận cảnh Hyundai Grand i10 Nios mới từ 162 triệu đồng

Hôm nay 20/8, hãng xe ôtô Hàn Quốc - Hyundai vừa chính thức giới thiệu tới thị trường Ấn Độ thế hệ thứ 3 của dòng xe cỡ nhỏ ăn khách Grand i10. So với phiên bản hiện tại, Hyundai Grand i10 Nios mới sở hữu rất nhiều thay đổi đáng giá từ thiết kế nội ngoại thất tới các trang bị theo xe. Về thiết kế, Hyundai Grand i10 2020 mới sở hữu sự thay đổi mang tính toàn diện so với phiên bản đang bán ra. Ở phần đầu xe, Grand i10 2020 sở hữu bộ mặt ca-lăng hình thác nước theo phong cách của "đàn anh" Sonata, nhưng tất nhiên nó đã được thu nhỏ lại để phù hợp hơn với kích thước của một mẫu xe cỡ nhỏ như i10. Hai dải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu được thiết kế gắn thẳng vào cạnh của mặt ca-lăng, đây là kiểu thiết kế khá đặc biệt và mới mẻ trong ngành xe. Chưa hết, cụm đèn chiếu sáng trung tâm trên Grand i10 2020 cũng mang tính thời đại hơn với tạo hình sắc bén và duyên dáng. Đặc biệt, điểm nổi bật nhất ở phần đầu xe phải kể tới những đường gân dập nổi trên nắp ca-pô. Chi tiết này sẽ làm nhiều người liên tưởng tới phần đầu của mẫu xe Hyundai Sonata 2020 mới được ra mắt gần đây. Thân và đuôi xe cũng chứa đựng nhiều sự thay đổi mạnh mẽ như trụ C sơn đen tạo cảm giác như chiếc xe dài hơn hay bộ mâm 5 chấu kép với phong cách thiết kế mới. Ngoài ra, bộ vành la-zăng hợp kim 4 chấu phối 2 màu mới cũng mang đến vẻ hiện đại hơn cho mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ này. Cùng với sự "lột xác" của ngoại thất là sự bứt phá trong thiết kế bên trong. Các kỹ sư người Hàn Quốc vẫn duy trì phong cách bố trí cụm điều khiển trung tâm của xe dạng 3 tầng, tuy nhiên phần màn hình giải trí của xe không thực sự lớn, nhưng với kiểu thiết kế nối liền mạch đã đem đến cho Grand i10 2020 sự trẻ trung, hiện đại hơn so với các đối thủ. Ngoài ra, Grand i10 2020 mới cũng sẽ được trang bị nhiều tiện ích vượt trội so với các đối thủ như hệ thống âm thanh cao cấp Arkamys Premium Sound System với 4 chế độ gồm Natural, Live, Lounge và Club, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, Smart key, khởi động bằng nút bấm Start/Stop, hệ thống điều hoà tự động 1 vùng và các kết nối điện thoại như Android Auto và Apple Carplay... Về trang bị an toàn, Hyundai Grand i10 2020 cũng sở hữu loạt option đáng giá như hệ thống ABS, EBD, 2 túi khí trước, cảm biến sau... Ngoài ra, Hyundai sẽ phân phối Grand i10 2020 tại Ấn Độ với tổng cộng 10 biến thể, trong đó 7 biến thể chạy máy xăng và 3 biến thể chạy máy dầu. Cụ thể, với động cơ xăng sẽ là loại động cơ 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên 1.2L, cho ra công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Với bản động cơ dầu là loại 3 xi-lanh, tăng áp dung tích 1.2L, cho ra công suất 73 mã lực và mô-men xoắn cực đại 190 Nm. Đi kèm với đó còn là tuỳ chọn về hộp số bao gồm hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 5 cấp.Giá xe Hyundai Grand i10 2020 tại thị trường Ấn Độ với 10 phiên bản cùng các mức giá rất hấp dẫn. Cụ thể bản Era: 1.2L Máy xăng, số sàn, giá 7.000 USD (khoảng 162 triệu đồng). Bản Magna: 1.2L Máy xăng, số sàn, giá 8.194 USD (khiangr 193 triệu đồng). Bản Magna: 1.2L Máy xăng, số tự động, giá 8.937 USD (khoảngt 210 triệu đồng). Bản Sportz: 1.2L Máy xăng, số sàn, giá 8.948 USD (khoảng 210 triệu đồng). Bản Sportz Dual Tone: 1.2L Máy xăng, số tự động, giá 9.368 USD (khoảng 220 triệu đồng). Bản Sportz: 1.2L Máy xăng, số tự động, giá 9.788 USD (230 triệu triệu đồng). Bản Asta: 1.2L Máy dầu, số sàn, giá 10.000 USD (235 triệu đồng). Bản Magna: 1.2L Máy dầu, số sàn, giá 9.392 USD (220 triệu đồng). Bản Sportz: 1.2L Máy dầu, số tự động, giá 11.008 USD (258 triệu đồng). Bản Asta: 1.2L Máy dầu, số sàn, giá 11.205 USD (264 triệu đồng) Viudeo: Lễ ra mắt xe Hyundai Grand i10 Nios mới.

