Xe siêu rẻ Hyundai Grand i10 mới chỉ từ 171 triệu đồng

Mẫu xe giá rẻ Hyundai Grand i10 được ví như con bài chiến lược của hãng ôtô Hàn Quốc tại thị trường đông dân thứ hai thế giới. Hyundai Grand i10 hoàn toàn mới sẽ cạnh tranh với các đối thủ Maruti Swift và Ford Figo trong phân khúc hatchback cỡ nhỏ tại thị trường Ấn Độ. So với thế hệ cũ, Hyundai Grand i10 2020 mới có nhiều chi tiết được thiết kế mới, giúp cho xe trông cứng cáp và hiện đại hơn. Những điểm nổi bật bao gồm lưới tản nhiệt xếp tầng đặc trưng, cản trước thể thao với vỏ đèn sương mù góc cạnh giống như người anh em Elantra. Theo dự đoán, có thể hãng xe ôtô Hyundai vẫn sử dụng loại động cơ xăng Kappa 1.2L cho thế hệ mới của i10. Ngoài ra, tại thị trường Ấn Độ còn bản động cơ U2 CRDi 1.2L sẽ không xuất hiện trên i10 hoàn toàn mới này, do nhu cầu giảm nhanh đối với các phương tiện chạy bằng diesel nhỏ. Xe sẽ có hai tuỳ chọn là hộp số sàn 5 cấp và 4 cấp tự động. Mẫu xe hatchback mới Grand i10 của Hyundai sẽ tương thích chuẩn khí thải Bharat Stage 6 (BS6) tại thị trường Ấn Độ. Xe được trang bị hộp số bán tự động AMT 5 cấp cho cả động cơ xăng và diesel. Bên trong khoang nội thất của chiếc Hyundai Grand i10 2020 sở hữu không gian rộng rãi hơn nhiều so với phiên bản hiện tại. Điều này được nhà sản xuất thể hiện thông qua việc sử dụng bảng điều khiển mới, giúp tiết kiệm không gian hơn và chỗ ngồi “mỏng” hơn. Hệ thống này hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay và một số tính năng kết nối khác. Mặc dù Grand i10 mới được nâng cấp đáng kể, hãng xe Hàn Quốc không thể tăng giá quá cao so với bản hiện tại. Giá xe Hyundai Grand i10 2020 dự kiến cho phiên bản chạy xăng bán ra chỉ từ khoảng 7.300 USD (tương đương 171 triệu đồng) tại thị trường Ấn Độ. Grand i10 hiện tại là một trong những hatchback bán chạy nhất tại Ấn Độ. Mỗi tháng, Hyundai bán hơn 10.000 xe. Hãng xe Hàn Quốc hy vọng Grand i10 mới tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của người dùng cá nhân và doanh nghiệp vận tải. Và Việt Nam cũng phải là ngoại lệ, nó luôn nằm trong top xe bán chạy nhất hiện nay. Video: Đánh giá xe giá rẻ Hyundai Grand i10 tại Việt Nam.

