Hyundai Grand i10 lộ diện, giá dự kiến khoảng 169 triệu đồng

Mới đây, hãng xe hơi Hàn Quốc đã tung ra hình ảnh phác họa chính thức của mẫu hatchback hạng A Hyundai Grand i10 2019 mới dành cho thị trường châu Âu. Chẳng bao lâu sau đó, hãng Hyundai tiếp tục thu hút sự chú ý khi công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của Grand i10 thế hệ mới dành cho thị trường Đông Nam Á và Ấn Độ. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Grand i10 thế hệ mới được gọi bằng cái tên Grand i10 Nios. "Nios" này có nghĩa là "nhiều hơn nữa" và để xứng với cái tên này, Hyundai Grand i10 Nios 2019 sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn, nhiều trang bị hơn và động cơ mạnh mẽ hơn. Hyundai Grand i10 Nios 2019 mới sở hữu thiết kế tổng thể về cơ bản là giống i10 thế hệ thứ 3 ở thị trường châu Âu. Đồng thời, so với thế hệ cũ, Hyundai Grand i10 Nios 2019 có rất nhiều đổi mới. Đầu tiên phải kể đến cụm đèn pha projector mượt mà hơn và lưới tản nhiệt Cascading Grille vốn đã trở thành đặc trưng của xe Hyundai trong thời gian gần đây. Ở hai góc lưới tản nhiệt xuất hiện dải đèn LED định vị ban ngày hình boomerang khá ấn tượng. Trong khi đó, ở 2 góc cản trước là hốc gió nằm dọc và tích hợp đèn sương mù hình tròn. So với i10 thế hệ mới ở châu Âu, Hyundai Grand i10 Nios 2019 có điểm chung là đèn pha và lưới tản nhiệt Cascading Grille trên đầu xe. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy đường chân kính hất lên ở cột C, mang đến thiết kế thể thao hơn cho xe. Thêm vào đó là bộ vành la-zăng hợp kim 4 chấu phối 2 màu mới. Đáng tiếc là hiện thiết kế đuôi xe phía sau của Hyundai Grand i10 Nios 2019 vẫn chưa được hé lộ. Bên trong xe, Grand i10 Nios được trang bị bảng điều khiển hoàn toàn mới với vẻ ngoài hiện đại hơn, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8.0, nội thất gọn gàng và thoáng mát. Một số thay đổi khác như vô lăng mới, lỗ thông hơi AC và thậm chí cả hệ thống thông tin giải trí, có khả năng đi kèm với bộ kết nối BlueLink của Hyundai. Phía sau vô-lăng là cụm công cụ bán kỹ thuật số mới. Được biết, mẫu xe mới sẽ có tới 10 biến thể bao gồm bản động cơ xăng và diesel cho khách hàng dễ dàng lựa chọn. Sẽ có 2 loại động cơ là động cơ xăng và diesel 1.2L tuân thủ BS6 kết hợp với hộp số tay 5 cấp hoặc hộp số AMT. Cũng giống như một số mẫu xe khác được bán tại thị trường Ấn Độ, Hyundai sẽ không cung cấp AMT trên các bản trang bị hàng đầu. Phiên bản Nios 2019 sẽ cùng tồn tại với Grand i10 thế hệ hiện tại. Việc đặt xe tại các đại lý của Ấn Độ đã bắt đầu từ bây giờ, dự kiến thời gian giao xe sẽ tiến hành từ giữa tháng sau. Dự kiến, giá Hyundai Grand i10 2019 sẽ từ khoảng 7.300 USD (tương đương 169 triệu đồng). Video: Hé lộ thiết kế của Hyundai Grand i10 thế hệ mới.

