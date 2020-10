Hyundai Elantra 2021 từ 374 triệu đồng, "sát vách" Việt Nam

Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, hãng Hyundai đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của mẫu xe Elantra tại thị trường quốc tế. Mãi đến triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020, hãng xe Hàn Quốc mới giới thiệu mẫu sedan cỡ C - Hyundai Elantra 2021 mới tới khách hàng Trung Quốc. So với phiên bản quốc tế, Hyundai Elantra 2021 tại Trung Quốc sở hữu một số thay đổi đáng chú ý. Đầu tiên là kích thước của Hyundai Elantra 2021 tại thị trường Trung Quốc với chiều dài 4.680 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Như vậy, mẫu sedan cỡ C này dài hơn 30 mm so với phiên bản ở thị trường quốc tế trong khi chiều dài cơ sở không thay đổi. Bên ngoài, Hyundai Elantra 2021 dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu thiết kế về cơ bản là giống phiên bản quốc tế. Xe cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness mới nhất của thương hiệu Hyundai, tương tự người anh em Tucson 2021. Trên đầu xe của Hyundai Elantra 2021 dành cho thị trường Trung Quốc cũng có lưới tản nhiệt Cascading Grille cách điệu với kích thước khá lớn và kéo dài xuống cản trước, tích hợp đèn báo rẽ ở hai góc. Nằm cạnh đèn báo rẽ này là cụm đèn pha góc cạnh với dải đèn LED định vị ban ngày ôm sát viền nắp ca-pô. Chưa hết, Hyundai Elantra 2021 còn có cản trước góc cạnh, tích hợp hốc đèn sương mù hình tam giác. Thêm vào đó là nắp ca-pô với những đường dập gân nhẹ, vuốt về phía sau. Bên sườn, xe được trang bị những đường gân nổi bật trên sườn xe và nóc dốc về phía sau theo phong cách coupe. Ngoài ra, trên sườn xe còn có những đường cắt góc cạnh và táo bạo, gây ấn tượng mạnh về thị giác. Đằng sau, Hyundai Elantra 2021 được trang bị cánh gió nhỏ tích hợp vào nắp cốp. Bên dưới cánh gió này là cụm đèn hậu góc cạnh, được nối với nhau bằng một dải đèn nhỏ, hứa hẹn gây ấn tượng tốt trong đêm. Ngoài ra, xe còn có vỏ gương ngoại thất và cánh gió đuôi màu đen tương phản. Bước vào bên trong Hyundai Elantra 2021 dành cho thị trường Trung Quốc, chúng ta mới thấy những sự khác biệt rõ rệt so với phiên bản quốc tế. Cụ thể, mẫu sedan cỡ C này vẫn được trang bị 2 màn hình 10,25 inch bên trong bảng đồng hồ kỹ thuật số và phục vụ hệ thống thông tin giải trí. Hai màn hình này nối liền với nhau, tạo thành một khối trên mặt táp-lô. Màn hình thông tin giải trí còn ngả khoảng 10 độ về phía người lái. Tuy nhiên, Hyundai Elantra 2021 dành cho thị trường Trung Quốc lại được trang bị màn hình cảm ứng chỉnh điều hòa, nằm ngay trên cụm điều khiển trung tâm. Thêm vào đó là cần số thiết kế mới và vô lăng đáy phẳng vốn không có trên Hyundai Elantra 2021 ở thị trường quốc tế. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Hyundai Elantra 2021 tại thị trường Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,4 lít với công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Trong thời gian tới, Hyundai Elantra 2021 tại Trung Quốc sẽ được bổ sung cả phiên bản hybrid với máy xăng 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Về an toàn, Hyundai Elantra 2021 tại Trung Quốc có những trang bị như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu sedan cỡ C này có tổng cộng 5 bản trang bị. Giá xe Hyundai Elantra 2021 dao động từ 109.800 - 145.800 Nhân dân tệ (khoảng 374 - 497 triệu đồng). Video: Chi tiết Hyundai Elantra 2021 thế hệ mới.

