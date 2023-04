Cận cảnh Hồng Kỳ HS5 giá mềm, "đối thủ" của Hyundai SantaFe 2023

Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, phiên bản nâng cấp giữa kỳ Hồng Kỳ HS5 2023 mới đã chính thức được ra mắt nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới truyền thông Trung Quốc và cả những khách hàng tại Việt Nam, lý do là thương hiệu Hồng Kỳ đã mở đại lý trong nước, vì thế, nhiều khả năng HS5 2023 sẽ sớm được mang về nước ta. Là một mẫu xe facelift, mẫu xe SUV Hồng Kỳ HS5 2023 ra mắt đã được nâng cấp từ trong ra ngoài, đồng thời sức mạnh cũng được điều chỉnh. Việc mở bán chiếc xe này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm nay. Hồng Kỳ HS5 bản nâng cấp áp dụng khái niệm thiết kế hướng đến gia đình. Điểm nhấn chính của xe là việc lưới tản nhiệt có các hút gió kích thước lớn so với bản cũ, chưa hết, các nan dọc khi kết hợp với nhau như hình dán thác nước đang đổ xuống. Tiếp theo là đèn pha 2 bên được nối với khung lưới tản nhiệt để tạo thành một hình dạng liền khối. Nhìn từ bên thân xe, Hồng Kỳ HS5 2023 duy trì cấu trúc thân xe SUV tiêu chuẩn, chắn bùn trước và sau hơi nhô ra khỏi thân xe, đường eo thân xe chạy dọc từ chắn bùn trước đến đuôi xe. Thiết kế đường gân lõm dưới cửa, ăn khớp với bộ mâm màu đen hun khói tạo nên diện mạo năng động cho chiếc xe. Ở phía sau, Hồng Kỳ HS5 bản nâng cấp giữa vòng đời sử dụng cụm đèn hậu được sơn đen, viền sau cũng có thiết kế hình khối phức tạp hơn, cách bố trí ống xả 2 bên cũng khiến chiếc xe mới trở nên thể thao, nam tính so với bản cũ. Mức giá xe Hồng Kỳ HS5 2023 tại thị trường Trung Quốc chưa công bố chính thức, nhưng sẽ không đắt hơn phiên bản hiện tại đang bán ra từ 200.000 NDT (khoảng 692 triệu đồng). Bản nâng cấp giữa vòng đời này sẽ vẫn được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, tăng áp của bản cũ nhưng sản sinh công suất tối đa 248 mã lực, tăng 27 mã lực. Video: Xem chi tiết Hồng Kỳ HS5 2023 mới tại Trung Quốc.

