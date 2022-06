Cận cảnh Ford Everest 2023 "bằng xương, bằng thịt" tại Việt Nam

Ford Everest 2023 mới sẽ có màn ra mắt chính thức tại Việt Nam vào ngày 6/7 tới đây. Mẫu SUV này bắt đầu được các tư vấn bán hàng nhận đặt cọc từ cuối tháng 3 và thông báo dự kiến giao xe vào tháng cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Một tư vấn bán hàng từng tiết lộ, mẫu xe SUV Ford Everest 2023 sẽ được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, gồm: Titanium 2 cầu, Titanium 1 cầu, Sport 1 cầu và Ambiente 1 cầu (số sàn). Phiên bản thấp nhất nhiều khả năng vẫn được trang bị màn hình giải trí 10 inch, trong khi phiên bản cao hơn là 12 inch. Bản Titanium khác biệt ngay từ bên ngoài với các chi tiết mạ crôm ở lưới tản nhiệt, ốp gương, tay nắm cửa, cùng trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và camera 360 độ. Bộ mâm 20 inch hai tông màu. Giá nóc và viền cản trước màu bạc. Nội thất khác biệt rõ rệt so với đời cũ với cụm đồng hồ hình kỹ thuật số lớn sau vô-lăng, màn hình giải trí 12 inch cảm ứng trung tâm tích hợp SYNC 4. Điểm đáng tiếc là cần số cũ, không phải cần số mới có thiết kế nhỏ gọn như thị trường Thái Lan. Trong khi đó, bản Sport có các chi tiết được sơn đen ở bên ngoài tạo nét thể thao. Ngay cả bộ mâm 20 inch cũng được sơn đen. Phiên bản này có thêm dòng chữ “EVEREST” ở nắp ca-pô. Cụm đèn chiếu sáng trên bản Sport cũng khác với bản Titanium. Nội thất bản Sport ít hiện đại hơn, như cụm đồng hồ 8 inch, màn hình trung tâm 10,1 inch tích hợp SYNC 4. Bộ ghế thể thao có logo SPORT. Trần xe sáng màu. Tại Thái Lan, bản Sport dùng động cơ dầu EcoBlue 2.0L tăng áp đơn, 4 xy-lanh, cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Còn bản Titanium dùng động cơ dầu EcoBlue 2.0L tăng áp kép, 4 xy-lanh, cho công suất 210 mã lực (giảm 3 mã lực so với đời cũ) và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Trang bị an toàn trên Ford Everest mới đáng chú ý với Active Park Assist 2.0, cho phép tự động đỗ xe song song và lùi. Ga tự động thông minh có chức năng Stop and Go, kiểm soát và hỗ trợ giữ làn đường, phát hiện lề đường, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, phanh tự động khi lùi và 9 túi khí... Mức giá xe Ford Everest 2023 tại Việt Nam hiện vẫn đang là một ẩn số. Video: Chi tiết Ford Everest 2023 thế hệ mới.

