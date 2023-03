Cận cảnh Ferrari Roma Spider mui trần tuyệt đẹp vừa ra mắt

Sau 3 năm trình làng chiếc siêu xe 4 chỗ ngồi mang tên gọi Roma, hãng xe Ý đã vén màn Ferrari Roma Spider mui trần tại Maroc mang đến nhiều trải nghiệm mới cho các khách hàng của mình. Bữa tiệc ra mắt dành riêng cho các khách hàng VIP của Ferrari với khoảng 55 xe "ngựa chồm" đủ phiên bản góp mặt. Điểm nhấn của sự kiện này là màn ra mắt 2 chiếc siêu xe Ferrari Roma Spider 2023 mới, 1 mang màu đen và xe còn lại màu xanh nhạt. Những hình ảnh trực tiếp về siêu xe mui trần Ferrari Roma Spider tại sự kiện này sẽ giúp cho độc giả của chúng tôi có thể cảm nhận chân thật nhất về chiếc xe mới tinh của hãng xe Ý. Không chỉ dễ dàng nhận ra Ferrari Roma Spider nhờ mui mềm của xe mà còn ở việc từ mui xe đến cánh gió đuôi đã được thiết kế lại, phù hợp với 1 phiên bản mui trần hơn. Dù vậy, tổng thể thiết kế của xe vẫn rất lôi cuốn như bản Coupe. Phần đầu xe có đèn pha LED sắc cạnh với điểm nhấn dải đèn LED chiếu sáng ban ngày nằm ngang, chia đôi phần đèn của xe thành 2 phần. Mũi xe kéo dài hơn vì đây là 1 chiếc Ferrari có động cơ đặt trước, Roma Spider cũng trở thành mẫu xe Ferrari đầu tiên sở hữu mui mềm có động cơ đặt trước trong vòng 54 năm qua. Mọi chuyện thay đổi khi đến từ mui xe, để giúp chủ nhân thoải mái khi hạ mui xuống, Roma được trang bị một bộ hướng gió mới được tích hợp vào tựa lưng của hàng ghế sau. Ferrari cho biết nó có thể được triển khai chỉ bằng một nút bấm để đảm bảo “sự thoải mái đặc biệt cho người ngồi trong xe mà không chiếm bất kỳ không gian nào trong xe”. Dù phần mui xe đến cánh gió đuôi thiết kế lại so với bản coupe bao gồm mui mềm và khoảng chứa mui nhưng hãng xe Ý vẫn giúp Roma Spider có một tấm kính để nhìn vào khoang lái, dù chi tiết này không to bằng bản Coupe nhưng đó cũng là sự nổ lực không nhỏ. Do phải trích 1 không gian để chứa mui mềm, vì thế, khoang hành lý của xe Ferrari Roma Spider giờ đây chỉ còn 255 lít, thay vì 340 lít như xe Coupe. Bên trong khoang lái xe Ferrari Roma Spider được bao bọc xung quanh người ngồi với cụm đồng hồ kỹ thuật số cũng như hệ thống thông tin giải trí 8,4 inch với hướng dọc, có hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây để giúp điều hướng dễ dàng hơn một chút. Nếu màn hình đó vẫn chưa đủ, chiếc xe mui trần có thể được trang bị màn hình hành khách 8,8 inch thanh mảnh hiển thị thông tin điều hướng và hiệu suất cũng như cài đặt giải trí và kiểm soát khí hậu. Mặc dù màn hình hơi cơ bản nhưng nó cho phép hành khách trở thành "đồng tài xế", thay vì chỉ ngồi lướt điện thoại. Chiếc xe mui trần Ferrari Roma Spider có vô lăng được "mài giũa và tinh tế hơn". Nó có tính năng điều khiển cảm ứng lõm, dễ tìm hơn nhiều so với điều khiển phẳng được sử dụng trên chiếc coupe. Ngoài ra, hệ thống đánh lửa gắn trên vô lăng giờ đây có đèn nền màu đỏ để nâng cao trải nghiệm. Người mua cũng có thể nhận được tùy chọn sưởi cổ cho ghế trước có sưởi 18 hướng. Trải nghiệm sức mạnh trên siêu xe Ferrari Roma Spider đến từ khối động cơ V8, tăng áp, dung tích 3.9 lít, tạo ra công suất tối đa 620 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm, chiếc xe mới nhất của hãng Ferrari được kết nối với hộp số ly hợp kép 8 cấp tương tự như siêu xe Ferrari SF90 Stradale. Những trang bị này cho phép Ferrari Roma Spider có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,4 giây. Tốc độ 0-200 km/h, siêu xe Ferrari Roma Spider cần thời gian 9,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 320 km/h. Các thông số này y hệt bản Coupe. Mức giá xe Ferrari Roma Spider 2023 hiện chưa được công bố chính thức. Video: Xem chi tiết siêu xe Ferrari Roma Spider mui trần.

Sau 3 năm trình làng chiếc siêu xe 4 chỗ ngồi mang tên gọi Roma, hãng xe Ý đã vén màn Ferrari Roma Spider mui trần tại Maroc mang đến nhiều trải nghiệm mới cho các khách hàng của mình. Bữa tiệc ra mắt dành riêng cho các khách hàng VIP của Ferrari với khoảng 55 xe "ngựa chồm" đủ phiên bản góp mặt. Điểm nhấn của sự kiện này là màn ra mắt 2 chiếc siêu xe Ferrari Roma Spider 2023 mới, 1 mang màu đen và xe còn lại màu xanh nhạt. Những hình ảnh trực tiếp về siêu xe mui trần Ferrari Roma Spider tại sự kiện này sẽ giúp cho độc giả của chúng tôi có thể cảm nhận chân thật nhất về chiếc xe mới tinh của hãng xe Ý. Không chỉ dễ dàng nhận ra Ferrari Roma Spider nhờ mui mềm của xe mà còn ở việc từ mui xe đến cánh gió đuôi đã được thiết kế lại, phù hợp với 1 phiên bản mui trần hơn. Dù vậy, tổng thể thiết kế của xe vẫn rất lôi cuốn như bản Coupe. Phần đầu xe có đèn pha LED sắc cạnh với điểm nhấn dải đèn LED chiếu sáng ban ngày nằm ngang, chia đôi phần đèn của xe thành 2 phần. Mũi xe kéo dài hơn vì đây là 1 chiếc Ferrari có động cơ đặt trước, Roma Spider cũng trở thành mẫu xe Ferrari đầu tiên sở hữu mui mềm có động cơ đặt trước trong vòng 54 năm qua. Mọi chuyện thay đổi khi đến từ mui xe, để giúp chủ nhân thoải mái khi hạ mui xuống, Roma được trang bị một bộ hướng gió mới được tích hợp vào tựa lưng của hàng ghế sau. Ferrari cho biết nó có thể được triển khai chỉ bằng một nút bấm để đảm bảo “sự thoải mái đặc biệt cho người ngồi trong xe mà không chiếm bất kỳ không gian nào trong xe”. Dù phần mui xe đến cánh gió đuôi thiết kế lại so với bản coupe bao gồm mui mềm và khoảng chứa mui nhưng hãng xe Ý vẫn giúp Roma Spider có một tấm kính để nhìn vào khoang lái, dù chi tiết này không to bằng bản Coupe nhưng đó cũng là sự nổ lực không nhỏ. Do phải trích 1 không gian để chứa mui mềm, vì thế, khoang hành lý của xe Ferrari Roma Spider giờ đây chỉ còn 255 lít, thay vì 340 lít như xe Coupe. Bên trong khoang lái xe Ferrari Roma Spider được bao bọc xung quanh người ngồi với cụm đồng hồ kỹ thuật số cũng như hệ thống thông tin giải trí 8,4 inch với hướng dọc, có hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây để giúp điều hướng dễ dàng hơn một chút. Nếu màn hình đó vẫn chưa đủ, chiếc xe mui trần có thể được trang bị màn hình hành khách 8,8 inch thanh mảnh hiển thị thông tin điều hướng và hiệu suất cũng như cài đặt giải trí và kiểm soát khí hậu. Mặc dù màn hình hơi cơ bản nhưng nó cho phép hành khách trở thành "đồng tài xế", thay vì chỉ ngồi lướt điện thoại. Chiếc xe mui trần Ferrari Roma Spider có vô lăng được "mài giũa và tinh tế hơn". Nó có tính năng điều khiển cảm ứng lõm, dễ tìm hơn nhiều so với điều khiển phẳng được sử dụng trên chiếc coupe. Ngoài ra, hệ thống đánh lửa gắn trên vô lăng giờ đây có đèn nền màu đỏ để nâng cao trải nghiệm. Người mua cũng có thể nhận được tùy chọn sưởi cổ cho ghế trước có sưởi 18 hướng. Trải nghiệm sức mạnh trên siêu xe Ferrari Roma Spider đến từ khối động cơ V8, tăng áp, dung tích 3.9 lít, tạo ra công suất tối đa 620 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm, chiếc xe mới nhất của hãng Ferrari được kết nối với hộp số ly hợp kép 8 cấp tương tự như siêu xe Ferrari SF90 Stradale. Những trang bị này cho phép Ferrari Roma Spider có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,4 giây. Tốc độ 0-200 km/h, siêu xe Ferrari Roma Spider cần thời gian 9,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 320 km/h. Các thông số này y hệt bản Coupe. Mức giá xe Ferrari Roma Spider 2023 hiện chưa được công bố chính thức. Video: Xem chi tiết siêu xe Ferrari Roma Spider mui trần.