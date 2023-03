Ferrari Roma Spider 2024 mui trần mềm từ 280.000 USD có gì hay?

Ferrari đã loại bỏ phần mái của chiếc coupe Roma xinh đẹp để tạo ra chiếc Ferrari Roma Spider 2024 mới - mẫu xe kế nhiệm của Portofino M. Vào năm 1969 chiếc 365 GTS/4 đã tạo nên tiền đề của chiếc Ferrari động cơ đặt trước có mui vải. Đến hôm nay, siêu xe Ferrari Roma Spider 2024 đã được loại bỏ phần mái của chiếc coupe trang nhã, thay thế bằng mui mềm có thể đóng mở. Đồng thời, Roma Spider sẽ kế nhiệm Portofino M trong dòng sản phẩm của Ferrari, như những thông tin từ Road and Track. Ferrari hầu như không thay đổi ngoại thất, Roma Spider 2024 vẫn giữ lại mui xe dài và những đường cong bóng bẩy của người anh em coupe. Ferrari đã thiết kế lại cánh gió sau, thêm bộ hướng gió và gia cố khung, thân xe. Đồng thời hiệu chỉnh để lái xe không mui, đặc biệt ba vị trí hướng gió giúp tăng lực xuống mặt đường khi xe nhanh hơn. Ferrari cũng tăng cường độ cứng cho phần sau của khung xe và tuyên bố Roma Spider chỉ nặng hơn 185 pound so với bản coupe. Phần mui mềm được dệt bằng vải nhiều lớp đặc biệt có thể đóng và mở lên chỉ trong chu trình 13,5 giây ở tốc độ lên đến 37 dặm/giờ (dưới 60 km/h). Cabin có kiểu dáng tinh tế giống với Roma nguyên bản, nổi bật là màn hình dọc 8,4 inch và bảng chọn số bằng kim loại được bao quanh bởi da và da lộn giả sang trọng. Ferrari cho biết các nút trên vô lăng đã được sửa đổi để dễ sử dụng hơn và nút khởi động hiện có màu đỏ. Ferrari tập trung vào việc giảm tiếng ồn và nhiễu của gió bằng cách tiếp cận từ trên xuống, thêm một yếu tố khí động học 5 mm vào phía trên kính chắn gió và bật kính chắn gió ra chỉ bằng một nút bấm bằng cách xoay tựa lưng của hàng ghế sau. Tính năng này không thể mở khi có hành khách ngồi phía sau, tuy nhiên không gian phía sau chật hẹp của Roma, khiến chúng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề. Mặc dù sức mạnh đáng gờm nhưng Roma Spider giống một chiếc xe trải nghiệm đường trường thư giãn hơn là "chiến binh" trong đường đua. Vậy nên Roma Spider 2024 sở hữu nhiều tính năng giải trí hơn, như Apple CarPlay và Android Auto không dây, ghế sưởi chỉnh điện 18 hướng, sưởi ấm cổ (tùy chọn)...Trái tim Roma Spider 2024 không thay đổi, vẫn là động cơ V-8 dung tích 3,9 lít tăng áp sản sinh công suất 612 mã lực và mô-men xoắn 561 pound-feet, truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Ferrari tuyên bố đã thực hiện những thay đổi nhỏ đối với hộp số để cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu và Roma Spider được trang bị phiên bản mới nhất của Slide Slip Control system (hệ thống kiểm soát trượt ngang), quản lý lực kéo và kiểm soát ổn định, đồng thời cho phép dự đoán độ trôi. Mức giá xe Ferrari Roma Spider 2024 không được nhắc đến, nhưng ước tính sẽ từ 280.000 USD, đắt hơn khoảng 40.000 USD so với chiếc Coupe bản tiêu chuẩn. Hiện, Ferrari không công bố thời gian phân phối cụ thể nhưng có thể những chiếc Roma Spider 2024 sẽ được bán từ cuối năm nay. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari Roma Spider 2024 mui trần mềm.

