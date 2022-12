Cận cảnh "chuyên cơ mặt đất" Lexus LX600 2022 tới 13 tỷ ở Hà Nội

Lexus LX600 2022 mới đã chính thức ra mắt tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu chính hãng với ba phiên bản đi kèm giá bán từ 8,1-9,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay số lượng xe không nhiều, khách hàng phải chờ cả năm mới có thể nhận xe. Mới đây, những chiếc xe SUV Lexus LX600 Ultra Luxury bản 4 chỗ vừa được một số doanh nghiệp tư nhân mang về nước. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này, với đầy đủ các tùy chọn đi kèm, dành cho thị trường châu Âu. Chiếc xe Lexus LX600 Ultra Luxury 2022 nhập khẩu tại Việt Nam có ngoại thất sơn màu đen bóng. Lexus LX600 sở hữu kích thước tổng thể dài 5.095mm, rộng 1.988mm, cao 1.894mm, trục cơ sở ở mức 2.850mm. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng kích thước lớn với 7 nan kép đặt ngang. Cụm đèn chiếu sáng LED toàn phần với dải đèn định vị L-Finness thiết kế lại. Đuôi xe LX600 cho cái nhìn vững chãi, bệ vệ. Dải đèn LED to bản, nối liền hai cụng đèn theo chiều ngang, là xu hướng thiết kế của ngành xe trong những năm gần đây. Điểm nhấn đáng chú ý là logo chữ L quen thuộc được thay thế bằng dòng chữ L E X U S. Mâm xe đa chấu 22 inch dành riêng cho phiên bản Ultra Luxury. Nội thất chiếc xe này sử dụng vật liệu da cao cấp và sợi carbon, phối hợp giữa hai tông màu vàng da bò và đen. Ghế ngồi bọc da, chỉnh điện toàn bộ có nhớ vị trí, lưng ghế thêu họa tiết đẹp mắt. Vô-lăng 4 chấu thiết kế mới, bọc da kết hợp sợi carbon, tích hợp lẫy chuyển số và loạt phím bấm chức năng. Đồng hồ hiển thị sau vô-lăng dạng kỹ thuật số với màn hình sắc nét kết hợp với đồng hồ nhỏ dạng analog truyền thống. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng hai màn hình cảm ứng đi kèm hệ điều hành mới nhất do Lexus phát triển. Màn hình 7 inch phía trên dùng để theo dõi các thông tin về xe và điều khiển hệ thống điều hòa. Màn hình giải trí phía dưới rộng 12,3 inch có thể điều khiển bằng giọng nói. Màn hình này tích hợp định vị GPS, camera 360 toàn cảnh và phát nhạc. Xe sử dụng dàn âm thanh 25 loa cao cấp đến từ thương hiệu Mark Levison nổi tiếng. Điểm đặc biệt và đắt giá nhất trên phiên bản Ultra Luxury là hàng ghế thứ hai được thiết kế hạng thương gia, dành cho những ông chủ thực thụ. Điều này hứa hẹn giúp xe cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ trực tiếp Maybach GLS600 hay Range Rover SVAutobiography. Cụ thể, Lexus LX600 Ultra Luxury chỉ có hai hàng ghế với hàng ghế thứ hai chỉ có hai chỗ ngồi riêng biệt như trên khoang hạng nhất. Ghế ngồi phía sau có tựa đầu cong, thêm đệm đỡ hai bên hông và phần lưng được thiết kế giúp người ngồi có cảm giác thoải mái nhất. Chưa hết, ghế hành khách phía trước có thể đẩy lên để tăng khoảng để chân cho người ngồi phía sau thêm một khoảng lên tới 1.092mm. Hàng ghế thứ hai có điều hòa không khí hai chiều, tấm che nắng phía sau và đèn đọc sách riêng biệt. Ngăn cách giữa hai ghế này là một bệ để tay cùng những trang bị tiện nghi khác. Bao gồm một màn hình cảm ứng điều khiển hệ thống ghế điện, điều hòa, giải trí. Hãng cũng tích hợp thêm khay sạc điện thoại không dây, lỗ cắm USB, tai nghe, giá để cốc có nắp đậy và hộp đựng đồ lớn. Lexus LX600 2022 sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép hoàn toàn mới. Cỗ máy này cho công suất tối đa 410 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650Nm. Con số này lớn hơn 27 mã lực và 104Nm so với động cơ V8 5.7L trước đây. Xe trang bị hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động hai cầu tiêu chuẩn. Hệ thống treo dạng tay đòn kép phía trước với lò xo giảm chấn, phía sau sử dụng treo đa liên kết 4 điểm. Lexus cho biết, hành trình lên xuống của giảm xóc tăng thêm 20mm, giúp cải thiện độ êm ái của xe. Xe có nhiều tùy chọn đi địa hình gồm Auto (tự động), Dirt (bụi bẩn), Sand (đường cát), Mud (bùn lầy), Deep Snow (đường tuyết) và Rock (đá hộc). Lexus còn cho biết, xe có khả năng leo dốc 45 độ và lội nước sâu tới 700mm. Cuối cùng, Lexus LX600 2022 đi kèm gói công nghệ an toàn Lexus Safety System+ 2.5. Các trang bị gồm một loạt các tính năng như cảnh báo tiền va chạm với cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động có khả năng phát hiện người đi bộ và xe đạp, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường kèm hỗ trợ đánh lái. Mức giá xe Lexus LX600 Ultra Luxury 2022 nhập tư khoảng hơn 13 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết SUV hạng sang Lexus LX600 2022.

Lexus LX600 2022 mới đã chính thức ra mắt tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu chính hãng với ba phiên bản đi kèm giá bán từ 8,1-9,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay số lượng xe không nhiều, khách hàng phải chờ cả năm mới có thể nhận xe. Mới đây, những chiếc xe SUV Lexus LX600 Ultra Luxury bản 4 chỗ vừa được một số doanh nghiệp tư nhân mang về nước. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này, với đầy đủ các tùy chọn đi kèm, dành cho thị trường châu Âu. Chiếc xe Lexus LX600 Ultra Luxury 2022 nhập khẩu tại Việt Nam có ngoại thất sơn màu đen bóng. Lexus LX600 sở hữu kích thước tổng thể dài 5.095mm, rộng 1.988mm, cao 1.894mm, trục cơ sở ở mức 2.850mm. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng kích thước lớn với 7 nan kép đặt ngang. Cụm đèn chiếu sáng LED toàn phần với dải đèn định vị L-Finness thiết kế lại. Đuôi xe LX600 cho cái nhìn vững chãi, bệ vệ. Dải đèn LED to bản, nối liền hai cụng đèn theo chiều ngang, là xu hướng thiết kế của ngành xe trong những năm gần đây. Điểm nhấn đáng chú ý là logo chữ L quen thuộc được thay thế bằng dòng chữ L E X U S. Mâm xe đa chấu 22 inch dành riêng cho phiên bản Ultra Luxury. Nội thất chiếc xe này sử dụng vật liệu da cao cấp và sợi carbon, phối hợp giữa hai tông màu vàng da bò và đen. Ghế ngồi bọc da, chỉnh điện toàn bộ có nhớ vị trí, lưng ghế thêu họa tiết đẹp mắt. Vô-lăng 4 chấu thiết kế mới, bọc da kết hợp sợi carbon, tích hợp lẫy chuyển số và loạt phím bấm chức năng. Đồng hồ hiển thị sau vô-lăng dạng kỹ thuật số với màn hình sắc nét kết hợp với đồng hồ nhỏ dạng analog truyền thống. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng hai màn hình cảm ứng đi kèm hệ điều hành mới nhất do Lexus phát triển. Màn hình 7 inch phía trên dùng để theo dõi các thông tin về xe và điều khiển hệ thống điều hòa. Màn hình giải trí phía dưới rộng 12,3 inch có thể điều khiển bằng giọng nói. Màn hình này tích hợp định vị GPS, camera 360 toàn cảnh và phát nhạc. Xe sử dụng dàn âm thanh 25 loa cao cấp đến từ thương hiệu Mark Levison nổi tiếng. Điểm đặc biệt và đắt giá nhất trên phiên bản Ultra Luxury là hàng ghế thứ hai được thiết kế hạng thương gia, dành cho những ông chủ thực thụ. Điều này hứa hẹn giúp xe cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ trực tiếp Maybach GLS600 hay Range Rover SVAutobiography. Cụ thể, Lexus LX600 Ultra Luxury chỉ có hai hàng ghế với hàng ghế thứ hai chỉ có hai chỗ ngồi riêng biệt như trên khoang hạng nhất. Ghế ngồi phía sau có tựa đầu cong, thêm đệm đỡ hai bên hông và phần lưng được thiết kế giúp người ngồi có cảm giác thoải mái nhất. Chưa hết, ghế hành khách phía trước có thể đẩy lên để tăng khoảng để chân cho người ngồi phía sau thêm một khoảng lên tới 1.092mm. Hàng ghế thứ hai có điều hòa không khí hai chiều, tấm che nắng phía sau và đèn đọc sách riêng biệt. Ngăn cách giữa hai ghế này là một bệ để tay cùng những trang bị tiện nghi khác. Bao gồm một màn hình cảm ứng điều khiển hệ thống ghế điện, điều hòa, giải trí. Hãng cũng tích hợp thêm khay sạc điện thoại không dây, lỗ cắm USB, tai nghe, giá để cốc có nắp đậy và hộp đựng đồ lớn. Lexus LX600 2022 sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép hoàn toàn mới. Cỗ máy này cho công suất tối đa 410 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650Nm. Con số này lớn hơn 27 mã lực và 104Nm so với động cơ V8 5.7L trước đây. Xe trang bị hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động hai cầu tiêu chuẩn. Hệ thống treo dạng tay đòn kép phía trước với lò xo giảm chấn, phía sau sử dụng treo đa liên kết 4 điểm. Lexus cho biết, hành trình lên xuống của giảm xóc tăng thêm 20mm, giúp cải thiện độ êm ái của xe. Xe có nhiều tùy chọn đi địa hình gồm Auto (tự động), Dirt (bụi bẩn), Sand (đường cát), Mud (bùn lầy), Deep Snow (đường tuyết) và Rock (đá hộc). Lexus còn cho biết, xe có khả năng leo dốc 45 độ và lội nước sâu tới 700mm. Cuối cùng, Lexus LX600 2022 đi kèm gói công nghệ an toàn Lexus Safety System+ 2.5. Các trang bị gồm một loạt các tính năng như cảnh báo tiền va chạm với cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động có khả năng phát hiện người đi bộ và xe đạp, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường kèm hỗ trợ đánh lái. Mức g iá xe Lexus LX600 Ultra Luxury 2022 nhập tư khoảng hơn 13 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết SUV hạng sang Lexus LX600 2022.