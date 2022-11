Lexus LX600 4 chỗ cho "chủ tịch" hơn 9,21 tỷ đồng tại VMS 2022

Đây là SUV cao cấp nhất hiện nay của Lexus, với hàng loạt nâng cấp, thay đổi so với mẫu LX570 trước đó. Lexus LX600 2022 mới trang bị hàng loạt tiện nghi, công nghệ an toàn và cải tiến nhiều ở động cơ, thiết kế so với thế hệ cũ. So với thế hệ trước, Mẫu xe SUV Lexus LX600 có nhiều phiên bản, nhắm đến tập khách hàng đa dạng hơn. Tại Việt Nam, SUV này có ba phiên bản LX600 Urban (7 chỗ), F Sport (5 chỗ) và VIP (4 chỗ), với giá bán lần lượt 8,1 tỷ đồng; 8,35 tỷ đồng và 9,21 tỷ đồng. Trong đó, Lexus LX600 phiên bản VIP chính là mẫu xe được trưng bày tại triển lãm VMS 2022. Mặt ca-lăng thay đổi rõ nét, vẫn là lưới tản nhiệt hình con suốt, nhưng thay đổi ở các thanh nan ngang chrome tạo điểm nhấn lịch lãm hơn. SUV cỡ lớn này duy trì chiều dài cơ sở ở mức 2.850 mm, thiết kế bề thế tương tự các thế hệ trước. Điểm nhấn ở thân xe nằm ở bộ mâm kích thước lớn. Cụm đèn thiết kế dễ nhận diện. SUV này vẫn sử dụng khung gầm rời, trọng lượng giảm khoảng 200 kg so với thế hệ trước nhưng cứng hơn khoảng 20%. Phiên bản F Sport có điểm khác biệt ở lưới tản nhiệt sơn đen. Trong khi đó, nội thất xe mang đến trải nghiệm cao cấp cho người dùng. Xe trang bị hai màn hình 12,3 inch và 7 inch xếp dọc. Vô-lăng trợ lực điện thay cho loại dầu trước đây, tích hợp lẫy chuyển số và hàng loạt nút chức năng. Dòng xe này có khả năng nâng/hạ gầm, hỗ trợ hiển thị góc dưới gầm xe phù hợp cho cung đường off-road. SUV cỡ lớn Nhật Bản trang bị hàng loạt tiện ích cho người dùng như ghế lái chỉnh điện 14 hướng, nhớ 3 vị trí, có tính năng sưởi và làm mát. Ghế hành khách trước chỉnh điện 12 hướng. Hệ thống âm thanh trên LX600 sử dụng 25 loa Mark Levinson. Với phiên bản Lexus LX600 VIP, xe sẽ được trang bị hai ghế ngồi độc lập ở khu vực hàng ghế thứ hai, sử dụng đệm urethane và các vật liệu siêu sang. Nếu chừng đó chưa đủ sang trọng và thoải mái, chỉ cần nhấn một nút, ghế hành khách phía trước sẽ trượt lên, gập lưng để đem tới chỗ để chân dài tới 1.092 mm. Các ông chủ thực sự ngồi ở vị trí sau còn được tận hưởng hệ thống thông tin giải trí với màn hình có thể thay đổi theo góc nghiêng tạo ra tầm nhìn tốt hơn. Bệ gác chân sẽ được mở ra từ lưng ghế trước ở chế độ thoải mái nhất. Khu vực bệ tỳ tay trung tâm có kích thước lớn, tạo không gian độc lập cho người ngồi hai bên. Không những thế, người ngồi hàng ghế thứ hai có thể dễ dàng tùy chỉnh các thiết lập thông qua màn hình điều khiển được đặt tại bệ tỳ tay trung tâm. Động cơ Lexus LX600 cũng có những cải tiến lớn so với các thế hệ trước. Cả ba phiên bản sử dụng động cơ 3.5L V6 tăng áp kép, công suất 409 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 650 Nm tại 2.000-3.600 vòng/phút. Hộp số tự động 10 cấp, dẫn động hai cầu với tùy chọn hai cầu nhanh hoặc chậm. Trang bị an toàn và hỗ trợ người lái nổi bật với hệ thống LSS+2. LX600 có hệ thống điều khiển vượt địa hình, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch và hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ, 10 túi khí trên bản tiêu chuẩn và F Sport và 12 túi khí cho bản VIP. Tại thị trường Việt Nam, Lexus LX600 cạnh tranh với các dòng xe sang gầm cao cỡ lớn như Mercedes-Benz GLS, BMW X7… Tuy nhiên, nếu như các hãng Đức đã phát triển xe bằng khung gầm liền khối (unibody) tối ưu cho trải nghiệm êm ái từ cách đây nhiều năm, thì mẫu xe sang nhãn hiệu Nhật trực thuộc Toyota vẫn ứng dụng khung gầm rời, có thể đi địa hình tốt nhưng phải đánh đổi ở khía cạnh êm ái. Video: Trên tay Lexus LX600 VIP, SUV 4 ghế ngồi giá từ 9,2 tỷ.

