Cận cảnh BYD Han 2025 tại Việt Nam, sedan điện gần 1,5 tỷ

Vào ngày 18/10/2024 vừa qua, thương hiệu BYD đã giới thiệu cặp đôi xe điện mới ở thị trường Việt Nam, bao gồm BYD Han 2025 mới và M6. Đây là 2 mẫu xe tiếp theo của BYD ở thị trường Việt Nam, sau bộ ba Dolphin, Atto 3 và Seal. Han sẽ là mẫu sedan thuần điện thứ hai của thương hiệu BYD ở Việt Nam, sau Seal. So với người anh em BYD Seal, mẫu ô tô điện này có kích thước lớn hơn đáng kể. Theo đó, BYD Han sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.995 x 1.910 x 1.495 mm và chiều dài cơ sở 2.920 mm. Kích thước của mẫu xe này ngang ngửa với BMW 5-Series và Mercedes-Benz E-Class. Trong khi đó, giá xe BYD Han 2025 khởi điểm từ 1,489 tỷ đồng, tương đương với Mercedes-Benz C-Class và BMW 3-Series. Mẫu xe này là phiên bản thuần điện của BYD Han đã ra mắt thị trường Trung Quốc từ năm 2020. So với phiên bản dùng động cơ plug-in hybrid thông thường, sedan điện BYD Han sở hữu thiết kế ngoại thất thay đổi nhẹ. Bên ngoài, BYD Han được thiết kế theo phong cách tối giản. Phần đầu xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dragon Face, lấy cảm hứng từ loài rồng, với nẹp màu bạc nằm vắt ngang đầu xe, thay thế vị trí của lưới tản nhiệt truyền thống.





Nẹp này nối với 2 đèn pha LED thanh mảnh, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Tiếp theo đó là hốc gió trung tâm rộng với hộp chứa cảm biến và khe gió ở hai góc cản trước, được trang trí bằng nẹp mạ crôm. Khu vực bên sườn của mẫu xe này sở hữu thiết kế mượt mà với đường dập gân kéo dài từ hốc bánh trước đến cửa sau.







Bên cạnh đó là tay nắm cửa ẩn và bộ vành hợp kim 19 inch có thiết kế khỏe khoắn. Đằng sau, BYD Han gợi liên tưởng đến Porsche Panamera. Tại đây, xe được trang bị cụm đèn hậu nối liền hai bên, cánh gió đuôi vuốt nhẹ và khe gió giả trên cản sau, tạo sự tương đồng với cản trước.







Tại Việt Nam, mẫu ôtô điện Trung Quốc này có những trang bị ngoại thất đáng chú ý như đèn pha tự động/chiếu sáng thích ứng, đèn chờ dẫn đường, đèn LED chiếu sáng 4 cửa, gạt mưa tự động không xương, kính lái chống tia cực tím/cách nhiệt/cách âm, gương chiếu hậu chỉnh điện/đóng, mở điện/nhớ vị trí/sấy gương, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện/chống kẹt và cửa cốp mở điện.







Bên trong xe là không gian nội thất 2 hàng ghế rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lớn. Mẫu xe này đương nhiên có khá nhiều trang bị tiện nghi nhằm xứng với giá bán gần 1,5 tỷ đồng.







Theo đó, xe sở hữu vô lăng/ghế bọc da, vô lăng trợ lực điện/sưởi/tích hợp phím chức năng, ghế trước chỉnh điện/thông gió/sưởi ấm, ghế lái nhớ vị trí, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch xoay 90 độ, trợ lý giọng nói,...







Ngoài ra, hệ thống giải trí còn được trang bị hệ thống âm thanh Dynaudio 12 loa, cổng USB Type A/Type C, đèn viền nội thất đa màu, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động, lọc không khí ion âm và lọc bụi mịn PM2.5/CN95.







Trang bị an toàn của xe khá cũng khá phong phú với camera 360 độ, 4 cảm biến phía trước, 4 cảm biến sau, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ xuống dốc và phanh tay điện tử.







Nguồn cung cấp sức mạnh cho BYD Han là 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, mang đến hệ dẫn động 4 bánh cho xe. Mô-tơ điện phía trước mạnh 241 mã lực và 350 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện phía sau là 268 mã lực và 350 Nm.







Tổng cộng, xe có công suất tối đa lên đến 509 mã lực, cho phép tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây. Mô-tơ điện đi với pin BYD Blade 85,44 kWh, mang đến phạm vi di chuyển 521 km theo tiêu chuẩn WLTP. Với bộ sạc nhanh DC, thời gian sạc pin từ 30% lên 80% là 34 phút.







Nhìn chung, BYD Han là mẫu xe "một mình một ngựa" ở Việt Nam vì kích thước lớn hơn sedan hạng D như Toyota Camry, Mazda6 hay Honda Accord nhưng chưa thể cạnh tranh với phân khúc cao cấp như BMW 5-Series hay Mercedes-Benz E-Class.







Giá bán BYD Han tại Việt Nam cũng chưa thực sự hấp dẫn, ít phiên bản, thương hiệu còn xa lạ và không có cơ sở hạ tầng trạm sạc sẽ là những bất lợi không nhỏ của mẫu xe điện Trung Quốc này.

Vieo: Lướt nhanh qua sedan điện BYD HAN 2025 tại Việt Nam.





