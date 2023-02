BYD Han chạy điện sang chảnh chỉ từ 771 triệu đồng tại Trung Quốc

Vài ngày trước, thương hiệu BYD của Trung Quốc ra mắt Qin PLUS DM-i Champion Edition 2023 mới. Xe không chỉ tăng cấu hình mà giá khởi điểm còn giảm hơn 10.000 nhân dân tệ (tương đương 34 triệu đồng) khiến giá xe xuống dưới 100.000 nhân dân tệ (tương đương dưới 343 triệu đồng), điều này đã trực tiếp kích nổ thị trường Đơn đặt hàng vượt quá 15.000 chiếc chỉ trong 3 ngày và số đơn đặt hàng đã vượt quá 25.000 xe trong vòng 5 ngày kể từ ngày xe niêm yết, mức tăng đáng kinh ngạc khi trung bình 1 ngày có hơn 5.000 xe BYD Qin PLUS DM-i Champion Edition 2023 được cọc. Việc tăng số lượng và giảm giá Qin PLUS khiến mọi người trông đợi vào đợt nâng cấp hàng năm của các mẫu xe khác nhà BYD, mới đây đã có thông tin tiết lộ BYD Han EV Genesis Edition 2023 mới sẽ ra mắt vào tháng 3 với những nâng cấp về ngoại hình, tiện nghi, hiệu suất khung gầm và hệ thống giải trí thông minh nhưng giá bán "khá mềm". Với bài học thành công của Qin PLUS, nhiều cư dân mạng đang kỳ vọng rằng hãng sẽ áp dụng chiêu bài hạ giá xe BYD Han EV 2023 để gây bất ngờ, hiện tại, có không ít trang tin cho rằng mẫu xe BYD Han EV 2023 sẽ có giá dự kiến từ 225.000 nhân dân tệ, tương đương 771 triệu đồng. Trước đó, BYD có phiên bản tiêu chuẩn và premium với giá bán lần lượt là 229.800 nhân dân tệ (tương đương 762 triệu đồng) và 255.800 nhân dân tệ (tương đương 848 triệu đồng). Về ngoại hình, BYD Han EV 2023 phiên bản Genesis Edition không có gì đáng nói về thiết kế vì mẫu xe 2023 vẫn giữ dáng đặc trưng chỉ khác là trang bị cho xe "lớp da" mới với tông màu xanh Glacier Blue, 1 màu tương tự như màu xanh lam. Tiếp đến là việc trang bị các phiên bản có phạm vi hoạt động từ 506 km và 605 km sẽ có kiểu dáng Genesis Edition mới, 1 điều chưa từng xảy ra trên các mẫu xe BYD Han EV cũ, điều này sẽ mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn hơn để bắt đầu cuộc chơi. So với ngoại hình chỉ cung cấp thêm một lựa chọn màu sắc, việc nâng cấp tiện nghi bên trong khoang lái của xe BYD Han EV 2023 lại phong phú hơn nhiều, toàn bộ dòng xe được trang bị tiêu chuẩn đèn nội thất và điều hòa không khí bơm nhiệt, giúp không chỉ cải thiện sự thoải mái vào mùa đông mà còn giúp tuổi thọ pin được kéo dài. Ngoài ra, mẫu xe BYD Han EV 2023 cao cấp nhất có phạm vi hoạt động 715 km sẽ có thêm chức năng sưởi vô lăng, phiên bản 605 km sẽ nâng cấp âm thanh lên Dynaudio, đây có thể coi là những nâng cấp phù hợp với phiên bản của dòng xe này. Khung gầm xe BYD Han vẫn được khách hàng đánh giá tốt nhưng với sự phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp ô tô tại Trung Quốc và trên thế giới đang rất nóng, dù doanh số bán hàng có cao đến đâu cũng có nguy cơ bị vượt qua nếu không có những cải tiến. Vì thế, BYD quyết định cho toàn bộ dòng xe Han EV 2023 được trang bị hệ thống treo hợp kim nhôm theo tiêu chuẩn và hệ thống treo giảm chấn biến thiên FSD được nâng cấp cho tất cả các mẫu xe dẫn động 2 cầu. Cuối cùng, mẫu xe BYD Han EV 2023 hàng đầu có quãng đường di chuyển 715 km nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ thống treo chủ động điều khiển điện tử DiSus-C do do BYD độc lập phát triển. Các cảm biến tích cực thu thập thông tin về tình trạng đường và bộ điều khiển tính toán để đạt được phản ứng ở mức mili giây nhằm điều chỉnh độ mềm và độ cứng của hệ thống treo. Đã có nhiều sự phàn nàn của khách hàng về việc các mẫu xe của hãng BYD có hệ thống giải trí thông minh không tốt bằng một số nhà sản xuất ô tô mới, vì thế, Han EV 2023 cũng có một số đồ chơi mới như hệ thống DiLink 4.0 (5G) và Apple NFC chìa khóa ô tô. Sau khi thêm mạng 5G, nhu cầu kết nối của xe có thể được đáp ứng nhanh hơn bao gồm xem video độ phân giải cao mượt mà, nghe nhạc Lossless không cần phải chờ tải và nhiều trải nghiệm sẽ được cải thiện rất nhiều. Về sức mạnh, chưa có báo cáo đề cập việc BYD Han EV 2023 sẽ được nâng cấp gì không về động cơ, chỉ biết rắng, các mẫu xe sẽ có phạm vi hoạt động là 506 km, 605 km, 610 km và 715 km. Cuối cùng, BYD Han EV Genesis Edition 2023 bản 605 km Premium Model và Genesis Edition 715 km Premium Model cũng sẽ được nâng cấp hệ thống giám sát điểm mù BSD. Ciceo: Chi tiết BYD Han EV Genesis Edition 2023 của Trung Quốc.

