Cận cảnh Audi S8 2021 đầu tiên, "độc nhất" mới về Việt Nam

Dòng xe Audi A8 thể hiện đẳng cấp phân khúc sedan hạng sang đầu bảng của hãng xe Đức để cạnh tranh cùng những đối thủ khác như Mercedes-Benz S-Class hay BMW 7-Series, không những thế, hãng xe sang Đức còn tạo ra phiên bản hiệu suất cao mang tên gọi Audi S8 thể thao để phục vụ khách hàng thích xe sang đẳng cấp kèm theo tốc độ. Chính vì thế, sự có mặt của chiếc xe sang tốc độ Audi S8 2021 đầu tiên tại dải đất hình chữ S đã khiến không ít người bất ngờ và choáng trước sự chịu chơi của đại gia trong nước. Được biết, chiếc xe Audi S8 2021 thế hệ mới đầu tiên về Việt Nam được 1 người chuyên nhập khẩu siêu xe và xe sang đưa về nước. Thông tin do người này chia sẻ cho thấy, chiếc xe Audi S8 độc nhất Việt Nam có màu sơn xanh Navarra Blue độc quyền do hãng Audi phát triển. Bộ áo này được cho là cần đến 5 tiếng đồng hồ chỉ để xử lý màu sơn cho phần nắp capô xe. Ngoài ra, các kỹ sư của Audi phải sơn đến 5 lớp nhằm để giúp màu sơn của xe bền hơn gấp 5 lần so với các màu sơn khác hãng tạo ra. Hiện tại, vẫn chưa rõ mức giá xe Audi S8 2021 đầu tiên tại dải đất hình chữ S, chỉ biết rằng, tại nước ngoài, dòng xe Audi S8 thế hệ mới có giá tại nước ngoài là 129.500 đô la, tương đương 2,9 tỷ đồng, mức giá này cao hơn 44.300 đô la, khoảng 1 tỷ đồng so với giá xe Audi A8. Với mức giá bán khá cao nên chính vì thế mà chỉ có đam mê và sự chịu chơi mới giúp khách hàng Việt mang xe Audi S8 thế hệ thứ 4 về nước. Khá thú vị là dòng xe sang hiệu suất cao của Audi A8 có 2 phiên bản là tiêu chuẩn và trục cơ sở dài mang tên gọi S8L chỉ dành cho khách hàng Bắc Mỹ. Phiên bản Audi S8 2021 có hốc gió trước khác so với Audi A8, ngoài ra xe có đèn pha LED đẹp mắt. Điểm ấn tượng nhất của Audi S8 thế hệ mới chính là việc xe được trang bị động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 800 Nm. Động cơ này còn kết hợp của hệ thống hybrid nhẹ 48 volt. Với sức mạnh ấn tượng này, dòng xe sang hiệu suất cao của Audi A8 chỉ mất thời gian 3,8 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc cực đại giới hạn ở 250km/h. Có thể thấy thông số này là quá hoàn hảo cho một chiếc sedan dài gần 5,2 mét và cân nặng hơn 2,2 tấn của hãng xe Audi. Đối thủ chính của Audi S8 thế hệ thứ 4 không ai khác ngoài BMW M760Li được cho là chỉ có một chiếc tại Việt Nam với giá bán trên 13 tỷ đồng. Dù được phát triển từ sedan hạng sang đầu bảng Audi A8 nhưng Audi S8 thế hệ mới cũng có những điểm khác biệt như các hốc gió to hơn, thể thao cùng với đó là bộ mâm 5 chấu kép thể thao. Vòng ra phía đuôi xe, sự thay đổi ấn tượng nhất của Audi S8 so với Audi A8 chính là ống xả kép dạng tròn thể hiện là 1 chiếc xe sang nhưng thiên về tốc độ. Ngoài ra, thiết kế còn lại không khác gì. Video: Chi tiết Audi S8 - sedan đầu bảng thương hiệu xe sang Đức.

