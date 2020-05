Cận BMW X5 xDrive 40i xLine mới hơn 4 tỷ đồng tại Việt Nam

Vừa qua, Trường Hải (Thaco) - đơn vị phân phối thương hiệu xe hơi hạng sang BMW tại Việt Nam đã chính thức trình làng loạt sản phẩm mới tới người tiêu dùng trong nước. Trong số này, BMW X5 2020 mới là dòng xe nhận đến 2 sự bổ sung mới, cùng với 1 bản đã bán trước đó, hiện nay dòng SUV hạng sang cỡ trung mang đến 3 tuỳ chọn cho khách hàng. Trong số này, BMW X5 xDrive 40i xLine 2020 là phiên bản giá "mềm" nhất được giới thiệu cùng bản cao cấp xLine Plus, hiện xe đã cập bến đại lý chính hãng. Mặc dù là bản tiêu chuẩn, nhưng BMW X5 xLine cũng sở hữu nhiều trang bị đáng giá, bên cạnh vẻ ngoài hấp dẫn từ trước đó mà người dùng đã quen thuộc. BMW X5 xDrive 40i xLine 2020 thuộc thế hệ thứ 4 và được đánh giá có ngoại hình ấn tượng nhất từ trước đến nay của dòng xe gầm cao nhà BMW. Phần đầu xe, BMW X5 xDrive xLine sử dụng đèn trước LED thích ứng với tính năng tự động bật/tắt, với camera quan sát phía trước, hệ thống đèn này sẽ thích ứng để không ảnh hưởng đến xe ngược chiều. Theo nhà sản xuất đến từ Đức, mẫu ô tô mới BMW X5 2020 có chiều dài cơ sở tăng thêm 42 mm đạt 2.975 mm, chiều dài tổng thể tăng 36 mm đạt 4.922 mm, rộng hơn 66 mm ở mức đạt 2.004 mm và cao hơn 19 mm đạt 1.745mm so với đời cũ. Điều này sẽ giúp mẫu xe này có không gian rộng rãi hơn những gì đã thể hiện trên "người tiền nhiệm". "Dàn chân" xe BMW X5 xDrive 40i xLine mới sử dụng mâm 5 chấu kép với kích thước 19, vòm bánh xe dùng tông màu đen tạo điểm nhấn, cùng với đó là khe thoát gió. Trên phiên bản tiêu chuẩn này, X5 vẫn mang đến cho khách hàng tính năng chìa khoá thông minh tích hợp trên tay nắm cửa. Gương chiếu hậu xe có đèn xi-nhan LED, camera và tính năng chỉnh/gập điện, sấy gương, chống chói cũng xuất hiện. Ở phần hậu, các phiên bản BMW X5 tại Việt Nam không có sự khác biệt, thiết kế tổng thể khu vực này vẫn giúp liên tưởng hình chữ "X" khá đặc trưng của dòng SUV này. Giống như 2 bản cao cấp, BMW X5 xLine có cụm đèn hậu nổi khối 3D với công nghệ LED mang đến khả năng nhận diện tốt hơn. Mẫu SUV cỡ trung sang trọng của hãng xe Đức còn có cản sau bề thế giúp tổng thể cơ bắp, cùng với đó là ống xả 2 bên cân đối. Sở hữu 3 hàng ghế nhưng BMW X5 xDrive 40i xLine vẫn có khoang chứa đồ tương đối rộng với cách mở cốp kiểu vỏ sò như "đàn anh" X7. Bước vào khoang nội thất, với mức giá hơn 4 tỷ đồng, BMW X5 mang đến cho phiên bản xLine khá nhiều tiện ích và sự sang trọng vẫn được duy trì trên tất cả các biến thể của dòng xe này. X5 phiên bản mới đều có ghế ngồi sử dụng da Vernasca mềm mại, bản xLine tiêu chuẩn có trang bị ghế trước thể thao điều chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí cho ghế lái. Hàng thứ 2, mẫu xe này vẫn được trang bị 3 tựa đầu quen thuộc, bệ tỳ tay ở vị trí trung tâm kèm hộc để ly. Trong khi đó, hàng ghế cuối trên xe với không gian đủ dùng có thể hạ từ vị trí cốp sau mang đến sự tiện lợi cho xe. BMW X5 xDrive 40i xLine duy trì thiết kế vô-lăng 3 chấu bọc da mang đến cảm giác cầm nắm vừa vặn. Ngay phía sau, cụm đồng hồ trên chiếc SUV cỡ trung đã được điện tử hoá mang đến sự cao cấp và khả năng hiển thị rõ nét so với đời cũ. BMW X5 xLine sử dụng màn hình cảm ứng 12,3 inch với giao diện đồ hoạ ấn tượng với khả năng kết nối đa phương tiện. Hệ thống giải trí này sẽ kết hợp với dàn âm thanh BMW HiFi 10 loa cùng công suất 205 watt. Bên cạnh đó, BMW X5 xLine còn nhiều tiện nghi khác mà nổi bật là điều hoà tự động 4 vùng độc lập, rèm che nắng, kính chắn gió cách âm/nhiệt, đèn chào mừng Welcome Light Carpet... Ngoài những công nghệ cơ bản, X5 xLine 2020 còn nhiều trang bị cao cấp gồm: Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise control, Chức năng điều chỉnh pha/cốt tự động thông minh, Hệ thống hỗ trợ xuống đèo/dốc HDC, Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus tích hợp camera 360 độ thông minh, Chức năng hỗ trợ lùi xe Reversing Assistant, Hệ thống giám sát áp suất lốp...Giá xe BMW X5 2020 chính hãng là 4,119 tỷ đồng, xe vận hành nhờ khối động cơ xăng I6 TwinPower Turbo, dung tích 3.0L cho công suất tối đa 340 mã lực tại 5.500 – 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại 1.500 – 5.200 vòng/phút. Mẫu SUV cỡ trung sử hộp số tự động 8 cấp Steptronic đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Video: Chi tiết BMW X5 2020 hế hệ mới.

