Cadillac Lyriq từ 1,53 tỷ đồng - "cháy hàng" sau 1 tiếng đầu mở bán

Vào hôm 17/11/2021 vừa qua, hãng Cadillac đã chính thức nhận cọc của khách hàng muốn mua mẫu xe mới Lyriq tại thị trường Trung Quốc. Chỉ trong vòng 1 tiếng đầu mở bán, đã có hơn 1.000 khách hàng Trung Quốc đặt mua mẫu xe này. Tính đến chiều ngày 18/11, con số đặt xe Cadillac Lyriq 2022 mới đã tăng lên hơn 2.000 người. Tại Trung Quốc, khách hàng có thể đặt mua Cadillac Lyriq qua ứng dụng IQ của hãng Cadillac hoặc chương trình trên WeChat. Số tiền đặt cọc mà khách hàng phải bỏ ra là 1.190 Nhân dân tệ (khoảng 4,1 triệu đồng). Trong khi đó, giá xe Cadillac Lyriq tại thị trường tỷ dân này khởi điểm từ 439.700 Nhân dân tệ (1,53 tỷ đồng). Có thể nói, Cadillac Lyriq là mẫu SUV hạng sang nhưng có giá bán khá hợp túi tiền. Đây đồng thời là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu Cadillac. Tại Trung Quốc, Lyriq sẽ do liên doanh SAIC-GM lắp ráp và phân phối ra thị trường. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Ultium của tập đoàn General Motors (GM), Lyriq đánh dấu sự chuyển dịch sang xe chạy điện thông minh của thương hiệu Cadillac. Với chiều dài 5.003 mm, chiều rộng 1.977 mm, chiều cao 1.637 mm và chiều dài cơ sở 3.094 mm, Cadillac Lyriq được định vị trong phân khúc SUV cỡ lớn. Như vậy, so với xe ở Mỹ, Cadillac Lyriq tại Trung Quốc dài hơn và cao hơn một chút. Không chỉ có kích thước lớn, Cadillac Lyriq còn mang trên mình thiết kế như xe đến từ tương lai. Bên ngoài, mẫu SUV hạng sang này đi kèm tổng cộng 736 bóng đèn LED. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt màu đen đóng kín với kích thước 1,8 m, đèn pha LED nằm dọc, đèn hậu LED và cửa sổ trời toàn cảnh, có diện tích 1,83 m2, mở rộng đến tận cánh gió mui. Tương tự ngoại thất, nội thất của Cadillac Lyriq cũng toát lên vẻ hiện đại, sang trọng và công nghệ cao. Điều này được thể hiện qua những chi tiết khắc bằng laser, núm xoay tỉ mỉ, hệ thống đèn viền 26 màu và màn hình LED 33 inch với độ phân giải 9K siêu cao, có thể hiển thị 1 tỷ màu sắc. Ngoài ra, Cadillac Lyriq còn có hệ thống âm thanh AKG Studio System 19 loa cũng như hệ thống kết nối 5G, mang đến tương tác mượt mà giữa người và xe. Nguồn cung cấp sức mạnh của Cadillac Lyriq là mô-tơ điện nằm trên cầu sau và cụm pin lithium-ion 100 kWh. Mô-tơ điện này tạo ra công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Theo hãng Cadillac, Lyriq tại Trung Quốc có thể chạy hết quãng đường hơn 650 km sau 1 lần sạc đầy pin. Trong khi đó, tại Mỹ, mẫu SUV hạng sang này có phạm vi hoạt động là 483 km. Nếu dùng hệ thống sạc nhanh DC 190 kW, người dùng chỉ cần chờ khoảng 10 phút là có thể chạy tiếp 96 km. Cuối cùng là hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Super Cruise thế hệ mới của tập đoàn GM. Hệ thống này giúp xe có thể tự động chuyển làn mà không cần sự can thiệp của người lái. Ngoài ra, hệ thống còn có thể cập nhật phần mềm qua Wi-Fi để liên tục nâng cấp trải nghiệm lái an toàn, thông minh và tiện lợi cho người dùng. Dự kiến, Cadillac Lyriq sẽ chính thức được giao tới tay khách hàng vào giữa năm sau. Tại thị trường Mỹ, Cadillac Lyriq sẽ là đối thủ tiềm năng của VinFast VF e36. Video: Chi tiết SUV chạy điện hạng sang cỡ lớn Cadillac Lyriq 2022.

