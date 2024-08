BYD Song Plus EV 2025 nâng cấp trang bị, giá từ 487 triệu đồng

Về ngoại thất, BYD Song Plus EV 2025 mới được trang bị bộ mâm 19 inch với thiết kế mới thể thao hơn, logo BYD phát sáng thay cho dòng chữ “Build Your Dreams”. Trong khi đó, tổng thể thiết kế và các chi tiết ngoại thất khác của mẫu BYD Song Plus EV 2025 chạy điện này gần như không thay đổi so với bản tiền nhiệm. Ở bên trong, xe được trang bị màn hình trung tâm có kích thước 15,6 inch. Màn hình này được tich hợp hệ điều hành DiLink 100 OS với các chức năng tương tác bằng giọng nói và nhận dạng cử chỉ. Các tính năng đáng chú ý khác bao gồm sưởi vô lăng và đế sạc điện thoại không dây 50W. BYD cho biết Song Plus EV 2025 được tích hợp tới 10 chế độ lái ADAS, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ chệch làn đường, v.v. Song Plus EV 2025 có 2 tùy chọn hệ truyền động. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị một mô-tơ điện với công suất cực đại 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Phiên bản cao cấp cũng được trang bị mô-tơ đơn nhưng có công suất lớn hơn, lên tới 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Đi kèm với 2 tùy chọn động cơ này là hệ thống pin Blade của BYD, với mức dung lượng là 71,8 hoặc 87,04 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 605 km với 1 lần sạc đầy. Theo công bố của nhà sản xuất, Song Plus EV 2025 có giá khởi điểm là 149.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 487 triệu đồng). Nhìn chung, giá khởi điểm của Song Plus EV bản tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, giá xe BYD Song Plus EV 2025 bản cao cấp nhất đã giảm 14.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng gần 45 triệu đồng). Bên cạnh đó, BYD cũng đã loại bỏ một phiên bản tầm trung, có giá 169.800 nhân dân tệ (553 triệu đồng). Video: Chi tiết BYD Song Plus EV 2025 chạy điện bản nâng cấp.

