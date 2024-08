Hãng xe BYD mới vào Việt Nam ra mắt chiếc Song Plus thứ 1 triệu

BYD của Trung Quốc vừa mới vào thị trường nước ta - đã chính thức công bố sản xuất dòng xe năng lượng mới BYD Song Plus thứ 1.000.000. Dòng xe BYD Song Plus New Energy bao gồm các phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện và hybrid (DM-i) của BYD Song Plus. Xe được bán tại Châu Âu dưới tên Seal U. BYD Song Plus 2025 mới ban đầu được giới thiệu vào năm 2020 như một chiếc SUV nhỏ gọn được định vị bên dưới BYD Tang, chỉ sau 4 năm, mẫu xe này đã sản xuất được 1 triệu chiếc, trở thành mẫu SUV năng lượng mới đầu tiên của Trung Quốc đạt được cột mốc này. BYD Song Plus ban đầu chỉ có sẵn với động cơ đốt trong. Phiên bản hybrid cắm điện (Song Plus DM-i) và phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện (Song Plus EV) đều được bán vào đầu năm 2021 tại Trung Quốc. Song Plus chạy xăng đã sớm bị ngừng sản xuất vào năm 2022 sau khi BYD cam kết tập trung hoàn toàn vào các loại xe năng lượng mới. BYD đã cải tiến dòng Song Plus với phiên bản Champion Edition được bán ra vào năm ngoái. Phiên bản nâng cấp năm 2023 thay thế biểu tượng Song bằng logo BYD tiêu chuẩn và sử dụng lưới tản nhiệt khép kín, phù hợp với dòng xe Ocean của BYD. Vào ngày 2/7, BYD đã ra mắt Song Plus DM-i 2025 với công nghệ hệ thống truyền động DM thế hệ thứ năm của BYD. Nhìn bề ngoài, phiên bản mới và phiên bản năm ngoái không có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, với hệ thống truyền động mới, xe có thể đạt phạm vi kết hợp lên tới 1.500 km chỉ với 3,9 lít nhiên liệu cho 100 km. So với thế hệ Song Plus trước với hệ thống truyền động DM 4.0 có mức tiêu thụ nhiên liệu là 4,5L/100 km và phạm vi kết hợp là 1.200 km, tăng phạm vi 25%. Phiên bản làm mới năm 2025 được cung cấp năng lượng bởi cùng loại pin Blade 18,3 kWh và 26,6 kWh như mẫu hiện tại. Chúng tương ứng với phạm vi chạy hoàn toàn bằng điện lần lượt là 112 km và 160 km, theo phép đo CLTC của Trung Quốc. Song Plus là một trong những dòng xe thành công nhất của BYD và hiện đang được sản xuất tại Trung Quốc (Tây An) và ở nước ngoài tại Uzbekistan. BYD đã giới thiệu Song Plus EV tại Châu Âu vào năm 2023 và mẫu xe hybrid cắm điện vào cuối năm 2024. Công ty đã ra mắt mẫu xe hybrid cắm điện tại Úc, New Zealand và Philippines trong năm nay, và nhiều khả năng sẽ giới thiệu tại Việt Nam vào năm sau, hoặc cuối năm nay. Các mẫu xe cắm điện và chạy hoàn toàn bằng điện của BYD Song Plus đã bán được tổng cộng 224.656 xe trong nửa đầu năm 2024. Video: Xem chi tiết xe SUV BYD Song Plus của Trung Quốc.

