Neta L - đối thủ của BYD Song Plus sắp ra mắt có gì?

Thương hiệu xe điện Neta tại Trung Quốc được Hozon Auto ra mắt vào năm 2018. Dòng xe hiện tại của nó bao gồm bốn mẫu là Neta Aya, Neta X, Neta S và Neta GT. Trong số các mẫu xe này, Neta S là chiếc xe duy nhất có cả phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện và phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Năm 2023, Neta bán được 127.496 xe và không đạt kế hoạch bán 250.000 chiếc. Hiệu suất bán hàng năm ngoái không đủ dẫn đến việc hoãn thưởng cho nhân viên. Giờ đây, Neta đang háo hức muốn nâng cao hiệu suất bán hàng của mình và chiếc crossover Neta L 2024 mới có thể trở thành "con gà đẻ trứng vàng" cho hãng. Trước đó, việc ra mắt thị trường Neta L đã được lên kế hoạch vào tháng 3 năm nay, nhưng đến nay, hãng đã thông báo rằng chiếc crossover này sẽ bắt đầu giao hàng vào tháng Tư. Việc ra mắt bị hoãn lại, 1 phần đến từ việc hãng xe này vẫn đang thảo luận về cấu hình sản phẩm. Neta L có cả hai biến thể là xe chạy điện và EREV, có thêm máy xăng nhưng sẽ chỉ làm máy phát điện. Chiếc crossover này sẽ cạnh tranh với BYD Song Plus. Biến thể điện của Neta L có một động cơ điện 170 kW duy nhất do CRRC Powertrain sản xuất. Nó được cung cấp năng lượng bởi bộ pin LFP 69 kWh từ SVOLT, một công ty con của Great Wall Motor. Phạm vi hoạt động của Neta L chạy điện đạt 510 km trong chu trình CLTC. Để so sánh, BYD Song Plus EV có phạm vi hoạt động CLTC 520 km theo tiêu chuẩn. Phiên bản EREV bổ sung động cơ 1,5 lít 67 mã lực của Dongfeng cho cùng một động cơ điện tử. Ở đây, ICE này chỉ hoạt động như một máy phát điện, cung cấp năng lượng cho pin. Như đã đề cập, biến thể này sẽ có ba tùy chọn pin: tùy chọn 30,1 kWh và 30,4 kWh từ SVOLT và gói 40,27 kWh từ CATL. Về Neta L, đây là mẫu crossover cỡ trung với kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao sẽ là 4770/1900/1660 mm và chiều dài cơ sở là 2810 mm. Nó ngắn hơn 15 mm và thấp hơn 8 mm so với BYD Song Plus. Bên trong, Neta L có năm chỗ ngồi. Bảng điều khiển trung tâm của nó có một số cảm giác Li Auto nhờ màn hình đôi lớn. Xe còn có vô lăng hình chữ D với bộ chọn số gắn phía sau. Neta L cũng có bảng điều khiển mỏng Đường hầm trung tâm của nó trông khá tối giản, có hai giá đỡ cốc và một miếng sạc điện thoại không dây. Hàng ghế thứ 2 của Neta L có tựa tay trung tâm và bàn gập. Giá xe Neta L 2024 vẫn chưa được tiết lộ. Video: Chi tiết SUV Neta X 2024 giá quy đổi rẻ hơn Vinfast VF5.

