BYD Dolphin sắp bán tại Việt Nam chạy 405km/lần sạc có gì hay?

Theo kế hoạch, BYD Việt Nam sẽ khai trương 15 trong tổng số 50 showroom của hãng ngay trong tháng 6 này, trải rộng ở nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Vũng Tàu và Cần Thơ. BYD dự kiến sẽ phân phối 3 mẫu BYD Dolphin và Seal, Atto 3 tại nước ta. Thời điểm ra mắt có thể là vào ngày 16/6 tới đây. Trước thời điểm ra mắt, hãng xe Trung Quốc đã hé lộ bảng thông số kỹ thuật với nhiều thông tin đáng chú ý của mẫu hatchback cỡ C - Dolphin. Theo đó, BYD Dolphin 2024 mới sẽ được phân phối tại nước ta với một phiên bản GLX. Dolphin là một trong những mẫu xe nằm trong dải sản phẩm Ocean của hãng BYD, lấy cảm hứng từ đại dương. Tên gọi “Dolphin” (cá heo) đã thể hiện sự lãng mạn và tình cảm mà hãng muốn gửi gắm vào mẫu ôtô điện này. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.150x 1.770 x 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Điểm đặc biệt ở Dolphin nằm ở chỗ đây là mẫu xe đầu tiên được xây dựng trên nền tảng e-platform 3.0 hoàn toàn mới chuyên cho xe thuần điện của BYD. Cùng với nền tảng e-platform 3.0 đột phá, Dolphin còn gây ấn tượng với công nghệ pin phiến lá “Blade” là “át chủ bài” và cũng là công nghệ BYD tự hào, tạo ra sự khác biệt giữa họ và các công ty khác. BYD sẽ trang bị cho Dolphin loại pin Blade 44.9 kWh, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực, cho phép đi được quãng đường theo chuẩn NEDC là 405 km. Xe có tốc độ tối đa 130km/h. Theo công bố của nhà sản xuất, thời gian sạc từ 0 – 100% là 7-8 tiếng với bộ sạc AC tại nhà và sạc nhanh bằng đầu DC trong 30 phút (30-80% pin). Bên trong cabin, BYD Dolphin được trang bị một số tiện nghi tiêu biểu như điều hòa tự động, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch sau vô-lăng, ghế bọc da tổng hợp, màn hình giải trí 12,8 inch có thể xoay và tương thích Apple CarPlay có dây, 6 loa và phanh tay điện tử. Tuy nhiên, BYD Dolphin chỉ có chức năng chỉnh cơ ở ghế lái và ghế phụ. Vô lăng cũng chỉnh cơ. Về an toàn, BYD Dolphin được trang bị 6 túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp, kiểm soát lực kéo TCS, EBD, camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng... Tuy nhiên, xe không có hệ thống an toàn chủ động. Đây là điểm đáng tiếc vì nhờ các trang bị an toàn chủ động mà BYD Dolphin từng đạt EURO NCAP 5 sao. Hiện mức giá xe BYD Dolphin 2024 tại Việt nam chưa công bố chính thức, nhưng dự đoán khoảng từ 700 triệu đồng. Video: Xem chi tiết BYD Dolphin 2024 sắp bán tại Việt Nam.

