Tận thấy BYD Dolphin - CUV điện từ khoảng hơn 500 triệu tại Việt Nam?

Tại sự kiện "Tuần lẽ BYD - Technology Green Future" đang diễn ra tại TP HCM, hãng xe Trung Quốc BYD đã trưng bày 3 mẫu xe điện sắp bán tại Việt Nam, bao gồm Seal, Dolphin và Atto 3. Trong đó BYD Dolphin 2024 mới được chú ý hơn cả bởi đây là mẫu xe có giá bán rẻ nhất, phù hợp với khả năng tài chính của tệp khách hàng trẻ. Về ngoại hình, mẫu xe CUV điện BYD Dolphin có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.150x 1.770 x 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Tại Việt Nam, mẫu xe điện mang thương hiệu Trung Quốc này sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF6 và MG4. BYD Dolphin mới tại Việt Nam sở hữu thiết kế kiểu CUV lai hatchback nhỏ gọn mà năng động. Xe có đèn pha LED bật/tắt tự động, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh và sưởi điện. Cụm đèn hậu công nghệ LED vắt ngang cửa cốp. Mâm xe kích thước 17inch. BYD Dolphin được phát triển dựa trên hệ thống khung gầm e-platform 3.0 do BYD tự phát triển. Đây là nền tảng dành riêng cho ôtô điện, được bổ sung các chi tiết nhằm tăng độ an toàn cho pin, tối ưu hóa không gian và giúp xe di chuyển linh hoạt thay vì khung gầm cồng kềnh của những mẫu xe động cơ đốt trong. Bên cạnh đó, pin lưỡi dao (Blade Battery) cũng là một công nghệ độc quyền khác của BYD. Cấu trúc Blade Battery bao gồm từng lá pin mỏng được ghép lại với nhau, điều này giúp tối ưu kích thước pin. Bên cạnh đó, vật liệu chế tạo là nhôm giúp pin có trọng lượng nhẹ hơn, chịu nhiệt tốt hơn, không gây khói và không cháy nổ ngay cả khi bị đâm thủng. Điểm nhấn bên trong khoang nội thất của BYD Dolphin là màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 12,8 inch có khả năng xoay ngang/dọc chỉ bằng một nút bấm. Màn hình này được tích hợp tính năng ra lệnh bằng giọng nói, kết nối Apple Carplay có dây và Android Auto không dây. Một số trang bị đáng chú ý khác có thể kể đến như màn hình đồng hồ lái LCD 5 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, vô lăng bọc da đa chức năng, 2 cổng USB ở phía trước và 1 cổng USB ở phía sau. Tuy nhiên, xe chỉ được trang bị ghế lái và ghế hành khách chỉnh cơ, không có tính năng nhớ ghế. Pin Blade trên BYD Dolphin có dung lượng 44.9 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 405 km với một lần sạc đầy. Đây là quãng đường lý tưởng để người dùng có thể di chuyển thoải mái nội đô hàng ngày hay về quê, đi dã ngoại, công tác. Với tốc độ di chuyển trung bình của ôtô trong đô thị (khoảng 50-60 km/h), tầm vận hành này tương đương với 6-8 tiếng lái xe liên tục. Không chỉ vậy, xe còn được trang bị công nghệ sạc nhanh DC giúp tăng dung lượng pin từ 30 lên 80 % chỉ trong 30 phút. Xe cũng có thể dễ dàng sạc bằng các ổ điện dân dụng và đầy pin trong khoảng 7-8 tiếng. Về an toàn, BYD Dolphin được trang bị 6 túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp, kiểm soát lực kéo TCS, camera 360 độ, chức năng dừng xe thông minh, nhắc nhở thắt dây an toàn, kiểm soát hành trình thích ứng... BYD Dolphin cùng với Seal và Atto 3 sẽ được bán ra thị trường từ nửa cuối năm nay. Đến tháng 10, hãng sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm 3 mẫu xe nữa là Han, Tang và Song. Hiện tại, giá xe BYD Dolphin 2024 tại Việt Nam chưa công bố chính thức, nhưng con số dự kiến có thể nằm trong khoảng từ 500 - 700 triệu đồng cho từng phiên bản khác nhau. Tham khảo tại thị trường Thái Lan, mẫu CUV này có giá sau quy đổi từ 480 đến 590 triệu đồng. Video: Xem chi tiết xe "cá heo" BYD Dolphin 2024 chạy điện.

